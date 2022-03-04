‘2 milyarlık yatırımla Anadolu Yakası’nın Ar-Ge üssü olacağız’

Marmara Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü İlhan Arslan, Göztepe kampüsündeki Teknopark’ta 72 firmaya hizmet verdiklerini söyledi. Yeni projelerini anlatan Arslan, “Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde 2,6 milyarlık yatırımla bir Ar-Ge ve teknoloji üssü kuruyoruz. KOBİ’den büyük sanayicilere açık bir alan yaratıyoruz” dedi.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü içinde yer alan Teknopark alanı, örneklerine göre lojistik avantaja sahip. Teknopark’ın Genel Müdürü İlhan Arslan, buraya gelen şirketlerin bir yandan insan kaynağına, bir yandan da ticarete direk erişebilmesini önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Halen 72 firmanın yer aldığı teknoparka yönelik iş dünyasından müthiş bir tazyik olduğunu anlatan Genel Müdür, gördükleri ilgiden memnun. Arslan, yeni fırsatlar yaratmak için kolları sıvadıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı: “Marmara Üniversitesi, 80 binin üzerinde öğrencisi, 3 binin üzerinde akademisyeniyle Türkiye’nin en büyük üniversitesi konumunda. Teknopark’ta uluslararası kurumlar tarafından destekli 12 proje yürütülüyor. Sanayi ile yürütülen ve akademisyenlerin katıldığı projelerin sayısı ise 76. Teknoparktaki firmalar ile birlikte aktif yürüttüğümüz proje sayısı ise 26. Sırada bekleyen, onay almış ama içeri giremeyen çok sayıda firma var. Onlar için yeni yatırımlarla alanımızı genişletiyoruz.”

Fakültelerin yerleri değişiyor!

İlhan Arslan’ın bahsettiği genişleme iki kollu. Biri mevcut Göztepe kampüsü içinde yapılacak yeni alan yaratma projesi. Bu, Marmara Üniversitesi çatısı altındaki fakültelerin yeni yerlerine taşınmasını da içeren, geniş çaplı bir yapılanmanın parçası. Kuruluş izni 2014’te çıkan, 2019’un ikinci yarısında faaliyete geçen M.Ü. Teknopark, halen büyük bölümü Göztepe’de olmak üzere şirketlere hizmet veriyor. Göztepe’de 4 dönümlük alanda bulunduklarını anlatan Arslan, yerleşkelerin yeniden düzenlenmesinden sonra fakültelerden boşalan alana yayılacaklarını ifade etti. Arslan: “Marmara Teknopark’ı yapılandırırken, üniversitenin güçlü alanlarına odaklandık. Burada da mühendislik ve sağlık öne çıkıyor. Gönlümden geçen Göztepe’teki kampüsün yarısını teknopark olarak kullanmak. Yani 70 dönüme kadar genişleyecek bir teknokentten bahsediyoruz. Bu da buraya gelecek şirketlerin lojistik gibi sorunlarını ortadan kaldıracak. Biz burada daha çok KOBİ’lere hitap ediyoruz” dedi.

Türkiye’yi ayağa kaldıracak gücü, yazılım ve Ar-Ge’de gördüğünü söyleyen İlhan Arslan, bu nedenle teknopark içinde bu alanların ağırlığına dikkat çekti. Teknoparktaki yazılım şirketlerinin daha çok fintek, yönetim-bilişim sistemleri, sağlık, otomotiv sektörlerinde öne çıktığına, şirketlerin kurucularının yaş ortalamasının 30 olduğuna dikkat çeken Arslan, bunların yüzde 30’unu ise kendi öğrenci ve akademisyenlerinin kurduğunun altını çizdi.

Külliyenin etrafı teknopark olacak!

Marmara Üniversitesi’nin önündeki en büyük proje Maltepe’de Başıbüyük mahallesinde kurulan Recep Tayyıp Erdoğan Külliyesi. İlhan Arslan, burada sadece üniversite değil, büyük bir Ar-Ge ve teknoloji üssü de kurulacağına vurgu yaptı. Plan, külliye sahasına 160 dönümlük ikinci bir teknopark yapmak. Teknopark birimleri kampüsün çepeçevre etrafını saracak. Ortada kalan bölümde ise fakülteler olacak. İlhan Arslan, projeyi şöyle anlattı: “Yani çekirdekte bilgi üretilecek, bunlar teknopark alanında ürüne dönüşecek, değer yaratılacak. Burada öğrencilerin, akademisyenlerin, sanayicilerin, girişimcilerin bir arada olacağı dev bir yapı tasarlanıyor. 2 milyar TL’nin üzerinde yatırım planlanıyor. Bir sıkıntı olmazsa 6 ay içinde proje start alacak. İki yıl içinde de bitirmeyi hedefliyoruz. Buradaki teknoparka sadece KOBİ’ler değil, büyük sanayi şirketleri de girecek. Yap-kullan-devret modeliyle özel bölge muafiyeti tanınarak yola çıkan çok katma değerli bir iş. Büyüklere finanse ettiriyoruz, küçükleri burada yaşatıyoruz. Buradaki asıl güç, akademik zenginlik.”

Müfredat teknoparkla örtüşecek

İlhan Arslan, teknopark planının eğitim müfredatını da etkileyeceğini söyledi. “Amacım, teknoparkta yürütülen projelerin çekirdekteki eğitim müfredatıyla bire bir örtüşmesi. Öğrencilerin kredileri ile paralel olması” diyen Arslan, ayrıca öğrencilerin bitirme tezlerinin de direkt üretime yönelik kurgulanacağını ifade etti.

Teknoparkta iki unicorn adayı olduğunu belirten Arslan, Türkiye’nin genç nesil gücünü verimli kullanması gerektiğini vurgulayarak, “Böylesine güçlü bir genç nesli sadece üreterek meşgul edebiliriz, başka bir çıkışımız yok. Ayakta kalmanın yolu, geride kalmamak. Beyin göçü vermemek için Ar-Ge ekosistemini büyütmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.