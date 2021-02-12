2 milyon yatırımcıya Borsa bilgi sağlamalı

Borsa yatırımcı sayısı 20 yıl aradan sonra ilk defa 2 milyon 179 bin oldu. Aylık yatırımcı sayısındaki artış 179.527 seviyesinde. 20 yıldır ulaşılmaya çalışılan borsa yatırımcısı salgın ile kendiliğinden geldi. 25-49 yaş grubu yatırımcıların sayısı 1 yılda 2 kat artarak 1 milyon 234 bin 198 kişiye ulaştı, hisse senedi portföy değeri ise 3 kat artarak 100 milyar TL’yi aştı. Borsa aracı kurumları rüzgârı arkasına aldı.

Rüzgâr, hızın temsilcisidir; Anemometre ile hızı ölçülebilen, görünmeyen ama hissedilen… Ancak aynı rüzgârın bu yeni yatırımcı kitlesi için oluştuğunu söylemek zor. Çünkü bilgiye ulaşmak için kırk takla atıyor; twitter’a koşuyor, telegram'a tırmanıyor, youtube’a sarılıyor ve yalan yanlış bilgileniyor.

Neden? Çünkü aracı kurumlar borsadaki 416 şirketten sadece 15-20 tanesi için rapor hazırlıyor. Borsa İstanbul, günlük istatistik bilgileri para ile satıyor. Bireysel yatırımcılar kurumlardan rapor hizmeti alamıyor.

Borsa İstanbul bu durum için harekete geçti ve TSPB’nin belirlediği standartlarda hazırlanmış Ana Pazar ve Alt Pazar şirketlerine dair daha fazla araştırma raporu üretilmesi için aracı kurumlara finansal destek vereceğini açıkladı. TSPB de rapor standartlarını belirledi. Buraya kadar güzel… Peki ya veriler? Yatırımcı tek bir tabloya ulaşmak için verilerin kilitlerini açmak zorunda.

BORSA VERİLERİ ÜCRETSİZ OLSUN

Borsa İstanbul “datastore.borsaistanbul.com” online mağazasında Endeks ve İşlem Hacmi Bilgileri: 40 TL, Değerleme Oranları: 50 TL, Bedelli Sermaye Artırımları ve Nakit Temettüler; 150 TL. Birincil Halka Arzlar 150 TL. En temel bilgiler ücretli.

Borsa İstanbul’un verileri 2 milyon yatırımcıya ücretsiz açması bilginin tabana yayılmasında önemli. İstatistik verileri neden kilitliyoruz ki?