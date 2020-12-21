2 tezkere, 2 yasa teklifi, 3 uluslararası anlaşma görüşülecek

2021 yılı bütçe görüşmelerini tamamlayan Meclis bu hafta da yoğun bir gündemle çalışacak. 22 Aralık Salı günü Afganistan’a giden Türk askerlerinin görev süresini 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren, Libya’daki Türk askerlerinin görev süresini ise 2 Ocak 2021 tarihinden itibaren 18 ay uzatan tezkereler görüşülecek. Aynı gün Filistin ve Azerbaycan’la ilgili üç uluslararası anlaşma da Meclis’te ele alınacak.

2021 bütçesinin araya girmesi nedeniyle görüşmeleri yarım kalan Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına ilişkin yasa teklifi 23 Aralık Çarşamba günü ele alınarak kanunlaştırılacak. Yapılacak yasal düzenleme ile depozito iade sisteminin tek bir merkezden yönetilmesi, sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırmayı amaçlanıyor. Zorunlu depozito uygulaması 2022 yılında başlayacak. Yasa teklifinde yer alan diğer bir düzenleme ise özellikle büyükşehirlerde çok yaygın olarak kullanılan elektrikli skuterlar’la (e-skuter) ilgili kuralları içeriyor. Karayollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, bisiklet ve e-skuter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olmak gerekecek. Otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan karayollarında e-skuter kullanılamayacak. Belediyeler yaya yolu, bisiklet ile e-skuter yol, şerit, park ve şarj istasyonları yapacak.

24 Aralık Perşembe günü kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yeni adımları içeren Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi görüşülecek. Teklifle halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin takip edilmesine yönelik düzenleme de yapılıyor. Teklifte ayrıca internet ortamında izinsiz yardım toplayanlara 10 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası öngörülüyor. 1 Ekim’de çalışmalarına başlayan ve pandemi koşullarında çalışan Meclis’in, gündemindeki kanun tekliflerini bu hafta tamamlamasının ardından yaklaşık bir ay çalışmalarına ara vermesi planlanıyor.

YILIN SON GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Bütçe görüşmeleri nedeniyle ara verilen siyasi partiler grup toplantılarını bu hafta yapacak. 23 Aralık Çarşamba günü AK Parti grubu AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Siyasi parti gruplarının da salı günü yılın son grup toplantılarını yapması, liderlerin iç ve dış siyasetteki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini yapması bekleniyor.