2. yarıda gidişat hayra alamet değil

Son sözü başta söyleyeceğiz: Yılın ikinci yarısına girerken gidişat hayra alamet değil.

Dünya turizmi yılın ikinci yarısına girerken iki temel sorun ile karşı karşıyadır: Bunlardan biri geçti derken yeniden yükselişe geçen COVID-19 vakaları, diğeri de pandemi kaynaklı personel yetersizliğidir.

Dünyada ve Türkiye’de 2022 yılına yüzyılın belası pandeminin (Küresel salgın) bittiği düşüncesiyle seyahatlere konulan kısıtlamaların peş peşe kaldırıldığı ortamda girildi.

Seyahat endüstrisinde iyimser beklentiler oluşmaya başlamışken 24 Şubat’ta Rusya Ukrayna’ya saldırdı. Bunun üzerine Amerika ve Avrupa Birliği Rusya’ya yönelik tarihte görülmemiş yaptırım kararları aldı ve bu kararlar uygulanmaya başladı. Hedefi Rusya olarak açıklanan yaptırımlar kısa sürede bumeranga dönerek sahiplerini vurdu. Türkiye yaptırımlara katılmasa da bundan çok zarar gördü. 3-5 gün içinde biteceği sanılan Rusya Ukrayna savaşı dört ayı geride bıraktı, ne zaman biteceği konusunda kimse bir şey söyleyemiyor. Sektör bununla uğraşırken bitti denilen COVID-19 vakaları, Çin’den başlayarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yeniden görülmeye başlandı. Pandemi nedeniyle işten çıkarmaların neden olduğu personel yetersizliğinin ilk sonuçları her gün artarak Avrupa havaalanlarında ortaya çıktı. Havaalanlarında yaşanan kaos pandemi ortamında turizmden umudunu kesen çalışanların sektörü terk etmesiyle oluşan sorunun su yüzüne çıkmış ilk belirtileridir.

Seyahat endüstrisinin önemli ayağı hava ulaşımındaki sıkıntıya korona virüs salgını vakalarındaki artış eklendi.

Son dönemde COVID-19 günlük vaka sayılarının arttığı Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, 23 Haziran’da 119.360 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yaptığı açıklamada, bu yıl salgında yazın vakaların azalmayacağını belirtti. Belçika’da Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre vaka sayısı yüzde 46’lık artışla 2.756’ya ulaştı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun 23 Haziran’da açıkladığı verilere göre, bir günde 79.852 kişide virüse rastlandı. Hollanda’da yükselişe geçen vaka sayıları, bir öncesine göre yüzde 36 artarak günlük ortalama 4 binlere ulaştı.

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, COVID-19 enfeksiyonları yüzde 43 arttı. İspanya’da Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, iki hafta önce yüzde 5,5 olan COVID-19 hastalarının hastanelerdeki doluluk oranı, yüzde 6,35'e yükseldi.

İtalya’da salgına ilişkin verileri paylaşan GIMBE Vakfına göre, ülkede 15-21 Haziran döneminde 255.442 yeni vaka tespit edildi. Yunanistan’da 12 Haziran’da tespit edilen vaka sayısı 3.682 iken 22 Haziran’da 10.528’e yükseldi. Özetle, yılın ikinci yarısına girerken gidişat hayra alamet değil.

İşyeri/görev değişiklikleri, atamalar

Bodrum’daki Kempinski Hotel Barbaros Bay Yiyecek İçecek Müdürlüğü’ne Hayri Güven getirildi. 1993-2014 yılları arasında 20 yıldan fazla bir süre Grand Hyatt stanbul’da farklı görevlerde çalışan Güven, son olarak Jumeirah Bodrum, Nikki Beach ve Radisson Collection Bodrum’da Yiyecek & İçecek Direktörü olarak görev yapıyordu.

Gözde Pekin Fairmont Quasar İstanbul’da. Fairmont Quasar Istanbul’a Yetenek ve Kültür Direktörü olarak atanan Gözde Pekin, çalışma yaşamına 2012 yılında Citibank Genel Merkezi’nde başladı. Daha sonra otelcilik alanında Swissotel The Bosphorus ve W Hotel İstanbul’da çalıştı.

İstanbul Beşiktaş’taki Shangri-La Bosphorus, Giovanni Terracciano’yu Executive Şef’liğe getirdi. Napoli doğumlu Giovanni Terracciano, Çalışma yaşamına 1990 yılında Toscana’daki Hotel Lido’da başladı. Daha sonra Endonezya, Umman ve Japonya’da çalıştı. Türkiye’de Mövenpick Hotel’de ve Le Meridien İstanbul’da çalıştı.

Burak Orkut, Martı Myra Genel müdürü oldu. Antalya Kemer Tekirova’da yer alan Martı Myra Hotel’in Genel Müdürlüğü’ne Burak Orkut getirildi. Orkut, daha önce de 2008-2012 yılları arasında aynı tesiste görev yapmıştı.