20 bin büyükbaşlık yatırım, et ithalatını/fiyatını düşürür mü?

650 bini aktif 900 bin üretici ortağı bulu­nan Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği…

20 bin büyükbaşlık, 100 milyon dolara mal olacak yatırıma başladı…

***

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Ge­nel Müdürü Hüseyin Aydın, dün yaptığımız sohbette:

Kırklareli’nde planlanan tesiste sadece üretim değil, “yüksek verimlilik” adına, geliş­tirme yapılacağının da altını çizdi…

***

Ne demek 20 bin büyükbaşlık yatırım?

***

2025 yılının ilk 6 ayı:

464 bin büyükbaş hayvan ithalatı ger­çekleştirmişiz…

(725 milyon dolar)

***

2024 yılının ilk 6 ayı:

Gerçekleştirdiğimiz 197 bin büyükbaş hayvan ithalatını, rekor diye nitelemişiz…

(360 milyon dolar)

***

2026 yılının ilk 6 ayı için, ithalatın daha da artacağı bekleniyor…

***

2014 yılında; Hollanda’da…

Ortalama bin 600 büyükbaşın bulunduğu;

İşletme/muhasebe/mühendisler/lojistik dahil 41 (hayvan bakımı/sağımı 3 vardiya 14 kişi) kişinin çalıştığı;

Günlük ortalama 110-120 ton süt üreten (süt ürünlerinin de üretildiği) tesisi gezmiştik…

***

23 ortaklı bir kooperatifti…

Yıllık ortalama, 300-400 büyükbaşı (yaş­lanan) da kesime gönderdiklerini söylemiş­lerdi…

***

Bu örnek…

Bu büyüklükte 500 kooperatifin/ tesisin:

(Yani; 800 bin büyükbaş ve işletme/bakım/ sağım için çalışacak 7 bin kişi…)

Türkiye’nin şu andaki 21.5 milyon tonluk (Tarım Bakanlığı verisi) süt üretimini ger­çekleştirebileceğini, et ithalatını da yarı yarı­ya azaltabileceğini anlatıyor…

VELHASIL

800 bin büyükbaş ile:

Türkiye’nin şu anda ürettiği sütü üretilebile­cekken…

TÜİK verisine göre:

17 milyona (20 kat) yaklaşan büyükbaş hayva­na sahibiz…

Dahası…

Küçükbaş hayvan sayısı ise 44 milyonu aşıyor…

***

Verimsizlik dışında, kolaycılığı da tercih edince:

Beşeri sermayemizi (gençlerimizi), merala­rımızı, otlaklarımızı harekete geçirip, hayvan­cılıkta sorunu kökten çözmek yerine;

Kilosu 5-6 dolardan büyükbaş hayvan ithal etmek, daha mantıklı geliyor…

***

Doğru, 20 bin büyükbaşlık yatırımın, et/süt fiyatlarına etkisi sınırlı olabilir…

Ama:

“Yüksek verimliliği” ve “geliştirdiği teknolo­jiler” ile tüm üreticilere öncü/model olabilir…

Oluşturacağı ekosistem, hayvancılığın gelişi­minde rol oynayabilir…