20 bin büyükbaşlık yatırım, et ithalatını/fiyatını düşürür mü?
650 bini aktif 900 bin üretici ortağı bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği…
20 bin büyükbaşlık, 100 milyon dolara mal olacak yatırıma başladı…
***
Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Hüseyin Aydın, dün yaptığımız sohbette:
Kırklareli’nde planlanan tesiste sadece üretim değil, “yüksek verimlilik” adına, geliştirme yapılacağının da altını çizdi…
***
Ne demek 20 bin büyükbaşlık yatırım?
***
2025 yılının ilk 6 ayı:
464 bin büyükbaş hayvan ithalatı gerçekleştirmişiz…
(725 milyon dolar)
***
2024 yılının ilk 6 ayı:
Gerçekleştirdiğimiz 197 bin büyükbaş hayvan ithalatını, rekor diye nitelemişiz…
(360 milyon dolar)
***
2026 yılının ilk 6 ayı için, ithalatın daha da artacağı bekleniyor…
***
2014 yılında; Hollanda’da…
Ortalama bin 600 büyükbaşın bulunduğu;
İşletme/muhasebe/mühendisler/lojistik dahil 41 (hayvan bakımı/sağımı 3 vardiya 14 kişi) kişinin çalıştığı;
Günlük ortalama 110-120 ton süt üreten (süt ürünlerinin de üretildiği) tesisi gezmiştik…
***
23 ortaklı bir kooperatifti…
Yıllık ortalama, 300-400 büyükbaşı (yaşlanan) da kesime gönderdiklerini söylemişlerdi…
***
Bu örnek…
Bu büyüklükte 500 kooperatifin/ tesisin:
(Yani; 800 bin büyükbaş ve işletme/bakım/ sağım için çalışacak 7 bin kişi…)
Türkiye’nin şu andaki 21.5 milyon tonluk (Tarım Bakanlığı verisi) süt üretimini gerçekleştirebileceğini, et ithalatını da yarı yarıya azaltabileceğini anlatıyor…
VELHASIL
800 bin büyükbaş ile:
Türkiye’nin şu anda ürettiği sütü üretilebilecekken…
TÜİK verisine göre:
17 milyona (20 kat) yaklaşan büyükbaş hayvana sahibiz…
Dahası…
Küçükbaş hayvan sayısı ise 44 milyonu aşıyor…
***
Verimsizlik dışında, kolaycılığı da tercih edince:
Beşeri sermayemizi (gençlerimizi), meralarımızı, otlaklarımızı harekete geçirip, hayvancılıkta sorunu kökten çözmek yerine;
Kilosu 5-6 dolardan büyükbaş hayvan ithal etmek, daha mantıklı geliyor…
***
Doğru, 20 bin büyükbaşlık yatırımın, et/süt fiyatlarına etkisi sınırlı olabilir…
Ama:
“Yüksek verimliliği” ve “geliştirdiği teknolojiler” ile tüm üreticilere öncü/model olabilir…
Oluşturacağı ekosistem, hayvancılığın gelişiminde rol oynayabilir…
