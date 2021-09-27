‘20 bin Yıldızlı kadın, eşitliğe gönül verdik’

Yıldız Holding Kadın Platformu Başkanı Begüm Mutuş, 65 bin çalışanı olan Yıldız Holding’de cinsiyet eşitliğiyle ilgili dünyaya örnek olacak çalışmalar yürütmek üzere düğmeye bastı. Planı; aralıkta grubun cinsiyet eşitliği karnesini çıkarmak, 8 Mart 2022’de de bu alandaki yol haritasını açıklamak. Mutuş, “Ali Ülker’in desteğiyle 20 bin Yıldızlı kadın olarak eşit fırsat ilkesine gönül verdik” diyor.

Begüm Mutuş’u, uzun yıllardır Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Genel Müdürü olarak yakından takip ediyoruz. Özellikle sağlıklı beslenme hakkındaki bilimsel yönlendirmeleriyle birçok konferans ve projede aktif rol alan vakıf, pandemide de dikkat çeken işlere imza attı.

Mutuş, geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’de özel sektörün cinsiyet eşitliği politikalarıyla ilgili yolculuğunda önemli bir adım olarak sayılan Yıldız Holding Kadın Platformu’nun da başkanlığını üstlendi. Aynı zamanda Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin mentileri arasında yer alan Mutuş, kurulan platformla sadece Türkiye’de değil, dünya çapında örnek çalışma olarak gösterilecek işlere imza atmayı hedefl iyor.

■ Nasıl doğdu Yıldız Kadın Platformu?

Platform yeni ama aslında uzun süredir var olan bir çalışmanın kimlik bulmuş hali. Kurucumuz Sabri Ülker’in bize mirası fırsat eşitliği ve iş ortamının güvenliği felsefesiydi. Kadın Platformu’yla ilgili ilk taşı 3 Mart 2020’ydi. Bir çalıştay yaptık. Mavi-beyaz yaka ayrımı yapmadan bütün çalışanlar katıldı. Erkekler de katkı sundu. Platformun ayakları aslında bu çalıştayda oluştu.

■ Neleri belirlediniz bu çalıştayda? Bu ayaklarda neler vardı?

Bu çalıştay çok verimli oldu çünkü cinsiyet eşitliğiyle ilgili yüzlerce görüş bir havuzda toplandı. Bunları üç ana başlık altında düzenledik. Cinsiyet eşitliğiyle ilgili “söylem”, “iş ortamı” ve “işbirlikleri” başlıklarında çalışmaları düzenleyelim dedik. Herkesin beklentisi eşit fırsat, eşit işe eşit maaş, doğum sonrası işe dönüş süreciyle ilgili düzenlemeler yapılmasıydı. Öncelikle dilimizi değiştirelim, cinsiyetten arındırılmış iş ortamı hedefl eyelim istedik. Daha fazla kadın temsili için fırsatlar yaratmaya odaklandık. Bütün bunları yapmak için çeşitli kuruluşlarla, globalle, şirket için departmanlarla işbirlikleri yapmak üzere yola çıktık. Biz aslında bu amaçla birçok sivil toplum kuruluşuyla birlikte uzun süredir çalışıyoruz. Örneğin Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği’ne uzun süredir destek veriyoruz.

■ Yönetim kurulunda kadın temsiliyle ilgili Yıldız Holding’in planları neler?

Bizim de hedefl erimizden biri yönetim kurullarında daha fazla kadın temsiline yer vermek. Yıldız Holding çatısı altında 65 bin çalışan var. Bunun 50 bini Türkiye’de, gerisi globalde istihdam ediliyor. Çalışanlarımızın yüzde 38’i kadın. Yani 20 bin kadın çalışanımız var. Yönetim kurullarına bakıldığında ise yüzde 12 kadın temsiliyeti var ortalamada. Buna global de eklenince yüzde 20’ye çıkıyor. Şu anda henüz hedefleri belirleme aşamasındayız. Ağırlıklı olarak kadın çalışanların fazla olduğu şirketlerimiz var. Yıldız Holding, Kerevitaş, ŞOK, Bizim Toptan, Gladis, Godiva kadın çalışanların yoğun olduğu şirketler. Bu şirketlerde kadın istihdamını artırmak üzere özel projeler yürütülüyor. Örneğin Bizim Toptan’ın her markette en az bir kadın çalışan olacak diye bir hedefi söz konusu.

■ Anladığım kadarıyla şu anda bir karne çıkarıyorsunuz?

Karneden çok metrikler oluşturuluyor. Kadın çalışan oranı, temsil oranı, doğum sonrası dönüş oranı, STEM alanındaki kadın çalışan oranı gibi detaylar üzerinde çalışıyoruz. Metrikler oluşturuluyor, sonrasında da karne çıkarılacak. Aralıkta bu karneyi yayınlayacağız. İçinde iyi uygulama örnekleri de olacak. Kadınların başarılı kariyer yolculukları anlatılacak. Arkasından 8 Mart 2022’de kadın çalışanlarımıza büyük bir hediyemiz olacak. Yıldız Holding’in cinsiyet eşitliğinde yol haritasını açıklayacağız.

■ Bu iddialı bir plan. Ana felsefesi, hedefi nedir bu planın?

Türkiye’nin kadına istihdam fırsatı sunan şirketi olmak. Kadınların en çok tercih ettiği şirket olmak istiyoruz. Bu, basit bir kurumsal sosyal sorumluluk hareketi değil. Bu, sadece Türkiye’nin de sorunu değil. Bu nedenle biz, dünya genelinde bir sorunsal olarak inceliyoruz cinsiyet eşitliğini. Platformumuzdaki bütün çalışmaların da şeff af, izlenebilir, ölçülebilir çalışmalar ortaya koyan bir referans noktası olmasını istiyoruz.

■ WEPs’e de imza attınız sanırım. Başka taahhütleriniz ya da sözleşmeleriniz de var mı?

WEPs’i kendimize rehber olarak aldık. Cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarımızı gönüllü olarak yıllık raporlama sözü verdik. Şirketin New York Ofisi’nin başında bir kadın yönetici var. Kendisi de bu süreçte gönüllü oldu, bize yol gösterdi. Biz burada sadece imzacı olmak değil, yürüttüğümüz projeler BM’de örnek olarak anlatılsın istiyoruz. Taahhüdün çok ötesine geçmeye niyetimiz var. Yıldız Kadın Platformu pozitif ayrımcılık içeren bir program değil. Biliyoruz ki kadınlara eşit fırsat verilirse zaten iş dünyasında çok başarılı olacaklar. Gelir getiren pozisyonlarda kadına daha fazla fırsat yaratan bir program tasarlıyoruz. Kadını sahada, teknolojide, mühendislikte kısacası sahnede daha fazla görmeyi hedefl eyen bir program.

■ Peki kendinize istatistiki olarak hedef koyduğunuz bir nokta var mı?

Evet, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi. Biz bu endeks doğrultusunda hedefl er koyacağız ve şeff af raporlama yapacağız. Bu bize yatırımcılarımız nezdinde de itibar kazandıracak. Ayrıca G20 Kadın Manifestosu’nda imzacı olmak için çalışıyoruz. TÜSİAD’ın da Kadını Güçlendirme kapsamındaki çalışmalarda görev alıyoruz.

Ali Ülker ve 20 bin kadın bu platforma gönül verdi

Yıldız Kadın Platformu Başkanı Begüm Mutuş, 65 bin kişilik çalışan ekibi olarak cinsiyet eşitliğiyle ilgili çalışmalara baş koyduklarını belirtiyor. “Hayalim tıpkı sürdürülebilirlik gibi cinsiyet eşitliğinin de şirket kültürünün bir parçası haline gelmesi, tüm kurumlar içinde normalleşmesi” diyen Mutuş, Kadın Platformu’nun çalışmalarına süre biçmediklerinin altını çiziyor. Önümüzdeki günlerde Yıldız Holding şirketlerinin cinsiyet eşitliğiyle ilgili dikkat çekici çalışmalara imza atacağını ifade eden Mutuş, planlarını şöyle anlatıyor: “Bu şirketin ana omurgası, cinsiyet eşitliğinin de içinde yer aldığı sürdürülebilir politikalardan oluşacak. Sayın Ali Ülker’in desteğini alarak 20 bin Yıldızlı kadın çalışan bu platforma gönül verdi. 20 bin kadın bir yolculuğa çıktık. Örneğin yakında tüm şirketlerdeki icra kurulu üyelerinde cinsiyet eşitliğiyle ilgili kültür ve bakış açısını masaya yatıran bir çalışma yapacağız. ŞOK’ta, Godiva’da kadınların güçlendirilmesiyle ilgili harika projeler var. Bunlar artacak. Her şirketten bir kadın projesi istiyoruz.”