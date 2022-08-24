20 bini aşkın ürün ithal ediyoruz ama ‘Net’te ihracatçıyız

SCHNEIDER Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer’le buluşmaya giderken şirketle ilgili piyasadaki genel kanı aklımdaydı:

Schneider Electric, Türkiye’de ithalat ağırlıklı iş yapıyor.

Danışmanı Ercüment Şener’in eşlik ettiği sohbete başlarken Bora Tuncer de aynı yaklaşımla sık sık karşılaştığını belirtti:

- Herkes bizi ithalatçı biliyor. 20 bini aşkın ürün ithal ediyoruz. Bu doğru. Ancak, nette duruma bakınca ihracatımız ithalatımızı aşıyor. Yani, net ihracatçıyız.

Manisa’da 2010 yılında hizmete giren fabrikalarına işaret etti:

- Schneider Electric Manisa Fabrikası, 2021 yılında Avrupa’nın ilk ve tek “Akıllı Fabrika”sı seçildi. Fabrikada, Schneider’in bazı global ürünleri üretiliyor ve ihraç ediyoruz.

Manisa’da ekipman, Gebze’de trafo üretimlerinin gerçekleştiğini bildirdi:

- Ayrıca, Günsan Elektrik kendi markasıyla üretimin yanısıra Schneider marka elektrik anahtarı, priz üretimi de yapıyor.

Schneider Electric’in ana odak noktalarından birini sürdürülebilirlik ve dolayısıyla enerji verimliliğinin oluşturduğunu vurguladı:

- Manisa’daki fabrikamız, enerji verimliliği yönetiminde ilk “Gold Level” tesis olmayı başardı. “Sıfır Karbon” hedefine ulaşabilmek için doğalgaz kullanan tüm ekipmanlar elektrikli modelleri ile değiştirildi.

Fabrikanın güneş paneli projesinin elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayabilecek güçte olduğunu kaydetti:

- Nakliye esnasında oluşan karbon salımının azaltılması amacıyla karayolu taşımacılığında akıllı raf sistemleri kullanılmaya başlandı.

Akıllı tarım uygulamalarının Türkiye’de yaygınlaştırılması için paydaşlarıyla projeler yürüttüklerini bildirip, ekledi:

- Elektrik dağıtımını dijitalleştirmek için teknolojiyi etkin kullanıyoruz. Akıllı cihazlar, yazılımlar, enerjinin daha verimli dağıtılmasını sağlıyor. Enerji tasarrufu oranını artırıyor.

Sohbetin bu noktasında piyasanın durumunu sordum, anlattı:

- Globalde de ürün kıtlığı söz konusu. Bugüne kadar Türkiye’ye getirdiğimiz her ürünü sattık. Kıtlıktan dolayı getiremediğimiz ürünler de var. Yani, satışlar canlı, fiyatlar kurlarla paralel seyrediyor.

Makine imalatçısından inşaat sektörüne, elektrik dağıtımına kadar farklı alanlarda ürünlerinin kullanıldığının altını çizdi:

- Tedarik sıkıntısını da göz önünde bulundurarak herkes kendini belirli düzeyde stoklarla kurtarmaya çalışıyor.

Türkiye’nin Schneider Electric dünyasındaki yerini merak ettim, şu mesajı vermekle yetindi:

- Schneider Electric, 185 yıllık deneyime sahip ve 100’ü aşkın ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye, Schneider Electric grubu için çok önemli ülkeler arasında yer alıyor.

Yeniden sürdürülebilirlik konusuna döndü:

- Schneider Electric olarak 2025 yılına kadar tüm operasyonlarımızı karbon nötr hale getireceğiz. Müşterilerimizin 800 milyon ton karbon tasarruf etmesini sağlayacağız. Dünyadaki 150 tesiste araçlar tümüyle elektrikli olacak. Yenilenebilir elektrik kullanılacak.

Schneider Electric’in 20 bini aşkın ürün ithalatına rağmen nette ihracatçı olması, Türkiye’de üretime de yüklendiğini gösteriyor.

Manisa fabrikasının Schneider dünyasında öne çıkması, Türkiye’ye verdikleri önemi ortaya koyuyor…

Elektrik 4.0 ile verimlilik artıyor

SCHNEIDER Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, daha temiz, daha akıllı ve daha verimli enerjiye giden yolun “Elektrik 4.0”dan geçtiğini belirtti:

- “Elektrik 4.0” sayesinde israf ortadan kalkıyor, verimlilik artıyor. Günümüzde üretilen enerjinin yüzde 60’ından fazlası israf ediliyor.

Elektrifikasyonun yeşil enerji yarattığının altını çizdi:

- Elektrik, en verimli enerji ve diğer kaynaklardan 3-5 kat verimli olduğu kanıtlanmıştır. Net sıfır karbon hedefleri için de en iyi çözüm elektriktir. “Elektrik 4.0” yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanımını destekliyor.

Dağıtım sektörünün çalışma şeklinin “Elektrik 4.0”la değişmeye başladığını kaydetti:

- Tüketiciye akıllı enerji sağlamak için “Elektrik 4.0”a geçiş önemli rol oynuyor.

FullCharger bizim partner oldu

SCHNEIDER Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, grubun odaklandığı alanlar arasında e-mobilite ve şarj istasyonlarının önemli başlıklar arasında yer aldığını vurgulayıp, bazı veriler üzerinde durdu:

2030 yılına kadar satılan her iki araçtan birinin elektrikli araç olacağı tahmin ediliyor.

Küresel elektrikli binek araç parkının 2030 yılında 125 milyona ulaşması bekleniyor.

E-mobilite ekosistemi geliştikçe küresel değerinin 2030 yılına kadar 1 trilyon doların üzerine çıkacağı hesaplanıyor.

Türkiye’de elektrikli araç sayısı geçen yıl 31 bin idi. 2030’da 2.4 milyonu bulması bekleniyor.

Ardından ekledi:

- Schneider Electric Türkiye, kısa süre önce FullCharger şirketiyle işbirliği anlaşması imzaladı. Elektrikli araç şarj noktaları konusunda devreye girmiş olduk.

Girişimcilerimiz ABD ile ülkemizin ilişkilerini bambaşka boyuta taşıyor

AKBANK Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, ABD’li yatırımcı Linda Wachner’la birlikte eş başkanlığını yürüttüğü Amerikan Türk Cemiyeti’nin (American Turkish Society-ATS) bu yılki önemli etkinlikleri için kolları sıvadı.

Suzan Sabancı Dinçer, ATS’nin bu yılki gala gecesinin 25 Ekim 2022’de New York’taki The Plaza Hotel’de gerçekleşeceğini bildirdi:

- Bu yılki gala gecesinde Türkiye’de ve dünyada da başarılarıyla ilham veren Türk girişimciler onurlandırılacak. Girişimcilerimiz ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri bambaşka boyuta taşıyor.

1949 yılında kurulan ATS için girişimciliğin her zaman ayrı öneme sahip olduğunu vurguladı:

- Özellikle son dönemde görülen ivme, bizlere Amerikan ve Türk girişimcilerinin iki ülke ekonomisinin başarı hikayesinde büyük rol oynayacağını gösteriyor.

Suzan Sabancı Dinçer, 25 Ekim 2022’de New York’ta Goldman Sachs’la birlikte düzenleyecekleri konferansa işaret etti:

- Goldman Sachs’ın New York’taki merkezinde düzenleyeceğimiz konferansta yatırım ve girişimcilik ele alınacak. Bankacılar, üst düzey yatırımcılar ve iş insanları katılacak.

ATS’nin 28 Kasım 2022’de de Miami planı olduğunu paylaştı:

- Art Basel Miami çerçevesinde Contemporary İstanbul ile birlikte bir davet düzenleyeceğiz. Bass Museum’da gerçekleşecek etkinlikte Türk çağdaş sanatı uluslararası sanatseverlere tanıtılacak.