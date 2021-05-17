20 Mayıs Dünya Arı Günü

Bal mucizesinin sahipleri

Arı ve yaşam arasındaki bağın önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl mayıs ayının 20’si, Dünya Arı Günü olarak kutlanıyor. Mayıs, kuzey yarımkürede tozlaşmanın ve arıların üremeye başladığı, güney yarımkürede ise arı ürünlerini hasat etme zamanı.

Ekosistemin belki de en önemli canlıları, dünyanın kadim emekçileri olan arılar, milyonlarca yıldır yeryüzündeler... Çiçekten çiçeğe konarken taşıdıkları polenler ile yaşamımız için gerekli sayısız farklı bitki türünün döllenmesini, onların çoğalmasını sağlıyorlar. Gıdalarımızın en az yüzde 33’ü arıların tozlaşma işlemi sayesinde elde ediliyor. Çiçekli bitkilerin ve ağaçların yüzde 80’i arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğalıyor. Ve arılar bunu yaparlarken muhtemelen insanoğlunun tanıdığı ilk tatlı olan balı üretiyorlar. Peki, bal, ne zamandan beri insanoğlunun vazgeçilmezleri arasında? İspanya’da Valencia yakınlarındaki bir mağaranın duvarına kazınmış en az on bin yıllık resimde bal sağımı yapan bir insanın silueti olduğuna göre “on binlerce yıldır” diyebiliyoruz.

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Ölümsüzlük iksiri de diyorlar

Bal, gençlik, mutluluk, ölümsüzlük iksiri gibi kabul edilen değerli bir besin. Yararlarının başında antimikrobiyal ve antifungal (mantar enfeksiyonlarına karşı) özellikleri geliyor. Bu sayede yaraların iyileşmesine, bakteri ve mantar gelişiminin önlenmesine katkı sağlıyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Ve güzel olan bir diğer yönü asla bozulmuyor, kokmuyor; yeter ki nem, ışık olmasın. Balın iki düşmanı var: Işık ve nem. Ağzını kapatıp karanlık bir yere koyduğumuz sürece istediğimiz kadar saklayabiliyoruz; açtıktan sonra yeniden iyice kapatmak koşuluyla...

“Arılar varsa yarınlar var”

Son yıllarda yaşanan arı ölümleri nedeniyle balarısı popülasyonunda da düşme yaşanıyor. Viral hastalıklar, küreselleşme nedeniyle dünyaya daha hızlı yayılan yeni zararlılar, tarımsal alanı daraltan kentleşme, iklim değişikliği arıların yaşamını tehdit ediyor. 2018 yılında ABD'de arı üreticileri her 10 bal arısı kolonisinin 4'ünü kaybetti; ABD'deki bal üreticileri için tarihin en kötü kışı geçti. Rusya'da da 20 bölgede toplu arı ölümleri gerçekleşti. Güney Afrika'da 2019 Kasım ayında en az bir milyon arı öldü. Ölümlerden fipronil maddesi sorumlu tutuldu. Kanada, Meksika, Arjantin ve Türkiye'de toplu arı ölümleri yaşandı. TEMA Vakfı, Balparmak ve Millî Eğitim Bakanlığı “Arılar Varsa Yarınlar Var” sloganıyla çocuklara yönelik bir eğitim projesi başlattı.

“Bal ve arı kaliteli yaşamın vazgeçilmez unsurları”

40 yılı aşkın bir süredir bal sektöründe bulunan Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı, Balparmak markasının yaratıcısı Özen Altıparmak, "insanın müdahale etmediği, arının doğal üretimi olan bütün ballar aynı kalitededir. Ancak, arıcı müdahale etmese bile kontamine olan herhangi bir bölgede arı varsa dışarıda akan sudan veya ağaçlara yapılan ilaçlamadan, doğadan tehlike gelebilir” diyor. Özen Altıparmak, Dünya Arı Günü nedeniyle Zoom üzerinden yaptığımız söyleşide sorularımızı yanıtlıyor.

Uluslararası Adana Tiyatro Festivali 22 yaşında

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 22’nci yılında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Festival bu yıl 24 Mayıs’ta başlayacak ve 21 Haziran’da sona erecek. COVID-19 pandemisi nedeniyle kısıtlı sayıda izleyicinin ağırlanacağı ve tüm önlemlerin alınacağı festivalde, bilet satışları 17 Mayıs Pazartesi’nden itibaren online, 18 Mayıs Salı gününden itibaren ise gişelerde başlayacak.

İş Sanat’tan 19 Mayıs’a özel konser

Reggae müziğinin ülkemizdeki temsilcilerinden Sattas, İş Sanat sahnesinde Ceza ve Melek Mosso ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir konser verecek.

Göbeklitepe Birleşmiş Milletler’de!

Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişiyle “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’den bir eserin kopyası New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde sergilenecek. Dünya kültür mirası Göbeklitepe’nin D yapısı olarak adlandırılan bölümünde bulunan 5,5 metre yüksekliğindeki “P18” numaralı dikilitaşın (stel) sert kireçtaşından yapılacak kopyası Birleşmiş Milletler’e resmi bir sanat hediyesi olarak sunulacak.

Atilla Dorsay’ın “muhteşem kadın dostları”

Atilla Dorsay, tiyatrodan sinemaya, yazarlıktan gazeteciliğe, müzikten müzeciliğe yakından tanıma şansı bulduğu, birlikte anılar edindiği, anekdotlar yaşadığı 30 kadının ayrıntılı portrelerini “Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım” ismiyle kaleme aldı.

Ayşen Zülfikar’ın yeni single’ı “Yollar” dijital platformlarda

Ayşen Zülfikar’ın yeni teklisi (single) Kalan Müzik etiketiyle yayınlandı. Tüm dijital platformlarda dinlenebilen, sözü ve müziği Ayşen’e ait olan “Yollar”, giden bir aşkı anlatıyor.