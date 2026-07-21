20 milyar dolarlık cari açık hedeflerken, 40 milyar doları aşmak…
Orta Vadeli Programa göre:
2026 yılı cari açık hedefi 22.3 milyar dolardı… 2027 yılı cari açık hedefi 20.5 milyar dolardı… 2028 yılı cari açık hedefi 18.5 milyar dolardı…
***
Merkez Bankası tarafından izlenen “son veri” ne diyor?
Haziran ayında yapılan piyasa katılımcıları anketine göre: 2026 yılı sonu itibariyle cari açık 49.2 milyar dolar olarak tahmin ediliyor…
Ki önceki ay bu tahmin 47 milyar dolar civarındaydı…
2027 yılı sonunda ise cari açığın 42.5 milyar dolara gerilemesi tahmin ediliyor…
Ki bu tahmin, OVP hedeflerinin 2 katını da aşıyor…
***
Hedef koymak tabi ki önemli… Ama o hedefe ulaşmak için gereken çabayı/uygulamaları hayata geçirebilmek çok çok daha önemli…
***
Örneğin: Türkiye’ye olan ihracatını da geometrik oranlarda artıran ve bu alanda rekor üstüne rekor kıran Çin ile rekabet edebilmemiz gerekiyor…
***
Gelişmiş ülkelerin 200-300 yılda başarabildiğini; 20-30 yılda başarabilen Çin ile… “Konuştuğunu/yazdığını uygulayan”; “Yapar gibi yapmayıp, yapan”; yetenek/beceri geliştiren eğitim sistemi; verimlilik temelli destek/sübvansiyon/ teşvik sistemi sayesinde bugün emtia fiyatlarından, mal ve hizmet fiyatlarına dünya piyasalarında “fiyat belirleyen” konuma yükselen Çin ile… Dünya ekonomilerinin büyük sıkıntı yaşadığı 18 aylık dönemde, yaklaşık 17 milyon kişiye istihdam sağlayan Çin ile…
VELHASIL
Çalışana, ekonomi için verimlilik artırana ve çalışmaya niyeti olana sağladığı destekle, geçtiğimiz yıl 12 milyon, bu yılın ilk 5 ayında da 5 milyon istihdam sağlayan Çin ile rekabet edebilmek için, çalışan sayısını ve niteliğini artırmamız gerekiyor… Bunun için de, başarı modelleri ortada olan, samimi/rasyonel politikaları uygulamamız gerekiyor…
***
İşin ucundan tutmak, kısa vadeli faydalar (bazen) sağlayabiliyor… Ama mevcut dünya şartları (tam rekabetçi), marjinal faydayı yakalamamızı zorunlu kılıyor… Örneğin… Potansiyelimiz ve kaynağımız/sermayemiz olan: Doğal/tarihi varlıklarımızı, beşeri sermayemizi değerlendirip, “turizm ülkesi” olma zorunluluğumuz bulunuyorken (açıkları kapatabileceğimiz, en rekabetçi olabileceğimiz alan); Mayıs ve haziran ayı turizm gelirlerindeki gerilemeyi (Bilinen nedenlerden dolayı) nasıl kabullenebiliyoruz?
|Borsa
|14.070,98
|0,64 %
|Dolar
|47,1169
|-0,13 %
|Euro
|53,8423
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1411
|-0,04 %
|Altın (GR)
|6.071,99
|-0,51 %
|Altın (ONS)
|4.009,62
|0,05 %
|Brent
|87,5275
|0,86 %