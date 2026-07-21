20 milyar dolarlık cari açık hedeflerken, 40 milyar doları aşmak…

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Orta Vadeli Programa göre:

2026 yılı cari açık hedefi 22.3 milyar do­lardı… 2027 yılı cari açık hedefi 20.5 milyar do­lardı… 2028 yılı cari açık hedefi 18.5 milyar do­lardı…

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Merkez Bankası tarafından izlenen “son veri” ne diyor?

Haziran ayında yapılan piyasa katılımcıları anketine göre: 2026 yılı sonu itibariyle cari açık 49.2 milyar dolar olarak tahmin ediliyor…

Ki önceki ay bu tahmin 47 milyar dolar ci­varındaydı…

2027 yılı sonunda ise cari açığın 42.5 milyar dolara gerilemesi tahmin ediliyor…

Ki bu tahmin, OVP hedeflerinin 2 katını da aşıyor…

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Hedef koymak tabi ki önemli… Ama o hedefe ulaşmak için gereken çabayı/uygulamaları haya­ta geçirebilmek çok çok daha önemli…

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Örneğin: Türkiye’ye olan ihracatını da geo­metrik oranlarda artıran ve bu alanda rekor üs­tüne rekor kıran Çin ile rekabet edebilmemiz ge­rekiyor…

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Gelişmiş ülkelerin 200-300 yılda başarabil­diğini; 20-30 yılda başarabilen Çin ile… “Konuş­tuğunu/yazdığını uygulayan”; “Yapar gibi yap­mayıp, yapan”; yetenek/beceri geliştiren eğitim sistemi; verimlilik temelli destek/sübvansiyon/ teşvik sistemi sayesinde bugün emtia fiyatla­rından, mal ve hizmet fiyatlarına dünya piyasa­larında “fiyat belirleyen” konuma yükselen Çin ile… Dünya ekonomilerinin büyük sıkıntı yaşa­dığı 18 aylık dönemde, yaklaşık 17 milyon kişiye istihdam sağlayan Çin ile…

VELHASIL

Çalışana, ekonomi için verimlilik artırana ve çalışmaya niyeti olana sağladığı destekle, geçtiği­miz yıl 12 milyon, bu yılın ilk 5 ayında da 5 mil­yon istihdam sağlayan Çin ile rekabet edebilmek için, çalışan sayısını ve niteliğini artırmamız ge­rekiyor… Bunun için de, başarı modelleri ortada olan, samimi/rasyonel politikaları uygulamamız gerekiyor…

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İşin ucundan tutmak, kısa vadeli faydalar (ba­zen) sağlayabiliyor… Ama mevcut dünya şartla­rı (tam rekabetçi), marjinal faydayı yakalamamı­zı zorunlu kılıyor… Örneğin… Potansiyelimiz ve kaynağımız/sermayemiz olan: Doğal/tarihi varlıklarımızı, beşeri sermayemizi değerlen­dirip, “turizm ülkesi” olma zorunluluğumuz bulunuyorken (açıkları kapatabileceğimiz, en rekabetçi olabileceğimiz alan); Mayıs ve hazi­ran ayı turizm gelirlerindeki gerilemeyi (Bilinen nedenlerden dolayı) nasıl kabullenebiliyoruz?