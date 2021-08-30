20 milyon lira yatırdı Lezzet Caddesi ve müzeler ortaya çıktı

BAŞKANLIĞINI Çağdaş Korkmaz, İcra Başkanlığını da Prof. Emre Alkin’in yürüttüğü Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) “Anadolu Buluşmaları” için gittiğim Malatya’da AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile sohbet fırsatı buldum.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Özhaseki’yi konuk ettikleri çay sohbetine beni de çağırdı. Sohbete AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Valisi Aydın Baruş ve bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı iken yürüttüğü Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı günlerinden söz açınca Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bana döndü:

- Yeşilyurt’ta açtığımız müzeleri, Lezzet Caddesi’ni görmenizi isterim.

Ertesi gün açılışını Selahattin Gürkan’ın yaptığı VERİMDER toplantısı sonrası Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcılarından Erkan Dikenli ve Basın Danışmanı Orhan Atak’la buluştuk.

Tura “Mahmut Çalık-Ahmet Çalık Tekstil Müzesi”nden başladık. Erkan Dikenli, önünde İsmet İnönü heykelinin bulunduğu binanın önceki işlevini anımsattı:

- Burası Yeşilyurt Belediyesi’nin eski binası idi.

Heykeli işaret ettim:

- İsmet İnönü heykeli konusunda rahmet Mevlüt Aslanoğlu epey çalışma yapmıştı.

Kadınların halı dokuma eğitimi de aldıkları Tekstil Müzesi binasından çıkarken maliyetini merak ettim, Dikenli paylaştı:

- 1 milyon lira dolayında harcama oldu. Çalık Holding bu müzeye önemli katkıda bulundu.

Ardından Prof. Metin Sözen’in önderlik ettiği ÇEKÜL Vakfı’nın öncülüğünde çeşitli kentlerde uygulanan “sokak sağlıklaştırması” çerçevesinde aslına uygun elden geçirilen bazı bina örneklerini gördük.

Sonra “Lezzet Caddesi”ne yöneldik. Erkan Dikenli, caddedeki yapıların kamulaştırılarak elden geçirildiğini belirtti:

- Kamulaştırma bedelleri dahil bu caddeye 20 milyon lira harcandı.

Caddede ilk girdiğimiz mekanlardan biri “Butik Otel” oldu:

- Burası bir aileye ait konaktı. Kamulaştırıp 6 odalı bir butik otele dönüştürdük. Otel Kurban Bayramı’nda hizmete girdi.

Otelden birkaç bina sonra “Gastronomi Konağı”na girdik:

- Müze niteliğindeki konağımızda Yeşilyurt yemek kültürünün izleri sürülüyor. Kiraz yaprağı sarmasından fırında pişirilen tava yemeklerine kadar öne çıkan lezzetlerimizle ilgili canlandırmalar ve fotoğraflı tarifler var.

“Gastronomi Konağı”nın hemen karşısındaki mekanın önünde durduk:

- Burası belediyemiz tarafından Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne tahsis edildi. “Yeşilyurt Mutfağı” adıyla hizmet veriyor. Ziyaretçilerimiz burada geleneksel lezzetlerimizi tatma fırsatı bulacak.

“Kahve Konağı”nda kahve molası verdik:

- Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın girişimleriyle kayısı çekirdeğinden kahve imal edildi. “Kayısı Çekirdeği Kahvesi” adıyla servis edilliyor.

“Kayısı Çekirdeği Kahvesi”ni içip, “Kent Belleği Müzesi”ne uğradık:

- Burada Malatyalı şehitlerimiz, Malatya’da görev yapmış valiler, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kentimizin ünlülerini isimleri yaşatılıyor.

Battalgazi ile birlikte Malatya’nın iki büyük merkez ilçesinden biri olan Yeşilyurt, nüfusun 600 binlik bölümünün evine kendi debisiyle ulaşan içme suyu kaynağına ev sahipliğine “Lezzet Caddesi” ve müzeleri de çekim gücü olarak ekleyerek atağa geçmiş görünüyor.

‘Ekonomi’ demek her şey demektir

DÜN kütüphaneme göz gezdirirken Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası’nın 2008 yılında 15 bin adet bastırıp dağıttığı kitaba baktım:

Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri…

Yazarı: Mustafa Kemal Atatürk

Yayına Hazırlama: Genelkurmay Başkanlığı

Kitabı dönemin Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Narin imzalayıp vermişti:

- Ulu önder Atatürkümüzün notlarını zevk ve heyecanla okuyacağına eminim.

Kitabın 231’inci sayfasını açtım, Atatürk’ün “30 Ağustos Muharebesi” ile ilgili 1924’te yazdığı şu notları yeniden okudum:

Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebesi ve onun son safhası olan 30 Ağustos Muharebesi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını meydana getirir.

Milli tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat, Türk milletinin burada kazandığı zafer kadar kesin neticeli ve dünya tarihine yeni bir yön vermeye kesin etkisi olan bir meydan muharebesi hatırlamıyorum.

Hiç şüphe etmemelidir ki, yeni Türk devletinin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı. Hayatının sonsuzluğu burada taçlandırıldı.

Bu sahada akan Türk kanları, bu gökyüzünde uçan şehit ruhları, devlet ve Cumhuriyetimizin sonsuza kadar muhafızlarıdır.

Sonra 403-421 arası sayfalardan Atatürk’ün 1923 yılına uzanan ekonomiyle ilgili notlarının altını çizdim:

Yeni Türkiye devleti temellerini süngü ile değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni Türkiye devleti bir ekonomi devleti olacaktır.

Ekonomi demek, her şey demektir. Yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne lazımsa onların hepsi demektir. Hayat demek ekonomi demektir. Tarım demektir, ticaret demektir, çalışma demektir, her şey demektir.

Türkiye’nin ilk ve önde gelen fikri politik değil, ekonomiktir. Biz tüketimde olduğu kadar üretimde de dünyanın bir parçası olmayı arzu ediyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun…