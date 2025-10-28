“20 yıl değil, 45 yıl çalışıp emekli oluyorlar”; Ama…
Emekli aylığı…
Kalan hayatı ‘refah içinde’ sürdürebilir bir aylık olmaktan çıktı…
***
Gerçi: Hiçbir dönemde, “AB ülkelerindeki gibi refah içinde yaşatan bir aylık” (küçük bir kesimin aylığı hariç) olamamıştı…
***
Son 10 yılda…
Emekli aylıklarında yaşanan “yüksek oranlı” reel kayıp ise:
Çalışma hayatındaki yaş ortalamasının ciddi oranlarda artmasını sağladı…
***
Uzunca bir dönemdir çalışanlar, emekli aylığını: “Ek gelir” olarak görmeye başlamıştı…
***
“Emekli olup, çalışmaya devam edeceğim” düşüncesi, neredeyse her çalışanın “ana düşüncesi” halini aldı…
Ve bugün:
Emekli olup çalışmaya devam edenlerin oranı yüzde 60’ı aştı…
Tüm çalışanlar arasındaki oranı ise yüzde 10’a (8.5) yaklaştı…
***
Geçtiğimiz hafta:
SGK Başkanı Raci Kaya, TBMM’de sunum yaptı… Milletvekillerinin, istihdam desteklerinin neden düşürüldüğüne yönelik sorularını da yanıtladı…
***
Kaya, Türkiye’yi Almanya ve AB ülkeleri ile karşılaştırdı… Türkiye’de emekli olmak için, ortalama prim ödeme süresinin 20 yıl olduğuna, Almanya’da bu sürenin 45 yıla çıktığına vurgu yaptı…
VELHASIL
Doğru…
AB ortalaması alındığında, insanlar 40 yıl prim ödüyor emekli olabilmek için…
***
Ama…Örneğin Almanya’daki bir çalışan:
Çalışırken hakkını fazlasıyla alabiliyor;
Alımgücünü yüksek tutabiliyor;
Bırakın borçlanmayı, tasarruflarını artırabiliyor;
Ek gelire (emekli aylığı, ek işte geliri, kredi, aile yardımlaşma sandığı gibi..) ihtiyaç duymuyor (Vb)…
Artı: Emekli olduğunda, bağımsız olarak, normal standartlarda (tatil, sosyal faaliyetler,…) geçimini sağlayabiliyor…
***
Karşılaştırmayı AB ülkeleri ile yapmak, bu nedenlerle, bilimsel olarak bir anlam ifade etmiyor… Ayrıca: Verimliliğin, dolayısıyla yatırımların/istihdamın ve dolayısıyla “toplanan primlerin emekli aylıklarını karşılama oranının” artması için, özellikle bu dönemde, prim desteklerinin daha da artırılması gerekiyor…
