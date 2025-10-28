“20 yıl değil, 45 yıl çalışıp emekli oluyorlar”; Ama…

Emekli aylığı…

Kalan hayatı ‘refah içinde’ sürdürebilir bir aylık olmaktan çıktı…

***

Gerçi: Hiçbir dönemde, “AB ülkelerindeki gibi refah içinde yaşatan bir aylık” (küçük bir kesimin aylığı hariç) olamamıştı…

***

Son 10 yılda…

Emekli aylıklarında yaşanan “yüksek oran­lı” reel kayıp ise:

Çalışma hayatındaki yaş ortalamasının cid­di oranlarda artmasını sağladı…

***

Uzunca bir dönemdir çalışanlar, emekli ay­lığını: “Ek gelir” olarak görmeye başlamıştı…

***

“Emekli olup, çalışmaya devam edece­ğim” düşüncesi, neredeyse her çalışanın “ana düşüncesi” halini aldı…

Ve bugün:

Emekli olup çalışmaya devam edenlerin oranı yüzde 60’ı aştı…

Tüm çalışanlar arasındaki oranı ise yüzde 10’a (8.5) yaklaştı…

***

Geçtiğimiz hafta:

SGK Başkanı Raci Kaya, TBMM’de sunum yaptı… Milletvekillerinin, istihdam destekle­rinin neden düşürüldüğüne yönelik sorularını da yanıtladı…

***

Kaya, Türkiye’yi Almanya ve AB ülkeleri ile karşılaştırdı… Türkiye’de emekli olmak için, ortalama prim ödeme süresinin 20 yıl oldu­ğuna, Almanya’da bu sürenin 45 yıla çıktığına vurgu yaptı…

VELHASIL

Doğru…

AB ortalaması alındığında, insanlar 40 yıl prim ödüyor emekli olabilmek için…

***

Ama…Örneğin Almanya’daki bir çalışan:

Çalışırken hakkını fazlasıyla alabiliyor;

Alımgücünü yüksek tutabiliyor;

Bırakın borçlanmayı, tasarruflarını artı­rabiliyor;

Ek gelire (emekli aylığı, ek işte geliri, kre­di, aile yardımlaşma sandığı gibi..) ihtiyaç duymuyor (Vb)…

Artı: Emekli olduğunda, bağımsız olarak, nor­mal standartlarda (tatil, sosyal faaliyetler,…) ge­çimini sağlayabiliyor…

***

Karşılaştırmayı AB ülkeleri ile yapmak, bu nedenlerle, bilimsel olarak bir anlam ifade et­miyor… Ayrıca: Verimliliğin, dolayısıyla yatı­rımların/istihdamın ve dolayısıyla “toplanan primlerin emekli aylıklarını karşılama ora­nının” artması için, özellikle bu dönemde, prim desteklerinin daha da artırılması gerekiyor…