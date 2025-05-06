200 mağaza açmaya hazırlanan Altınyıldız, “doğal” büyüyecek
Giyim perakendesi sektöründe yurt dışında büyüme hedefiyle ilerleyen Altınyıldız Classic, 5 yılda 200 yeni yurt dışı mağazası açacak. BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Altınyıldız Classics CEO’su Enis Habif, “2030 yılına kadar stratejik önceliklerimizin merkezine sürdürülebilirliği yerleştirdik” dedi.
Türkiye’nin köklü giyim markalarından Altınyıldız Classic, 60 ilde, 200’e yakın mağazası ve 350’den fazla satış noktasıyla geniş bir perakende ağına sahip. Yurt dışında ise çeşitli coğrafyalara dağılmış 14 ülkede 52 satış noktası bulunan marka, yaptığı projelerle özellikle doğal yani yenilenebilir sistemle büyüme gösteriyor. Önümüzdeki 5 yılda mağaza sayısını 500’ün üzerine çıkarmayı hedefleyen BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Altınyıldız Classics CEO’su Enis Habif, DÜNYA Gazetesi’ne yeni projelerini, hedeflerini anlattı.
5 yılda 200 yurtdışı mağazası açacaklarını belirten Habif, “Uluslararası genişleme stratejimiz kapsamında dünya çapında, prestijli lokasyonlarda yeni mağazalar açmaya devam edeceğiz. E-ticarette ise online satışlarımızın toplam satış içindeki oranı şu anda yüzde 18 seviyesine ulaştı ve bu oranı daha da artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışı e-ticaret operasyonlarımızı da genişletiyoruz. Jumia ve Fashion Days gibi uluslararası platformlarda yer alırken, Trendyol’un Almanya, MENA ve Azerbaycan platformlarında da aktif olarak faaliyet gösteriyoruz” dedi.
Romanya’da online sitesini açacak
Doğu Avrupa’da yeni bir yapılanmaya gideceklerini belirten Habif, “Özellikle mağazacılık operasyonlarımızla güçlü bir bilinirliğe sahip olduğumuz Romanya pazarında, kendi online satış sitemizi açmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, kendi e-ticaret kanalımızı farklı pazarlara taşımayı ve doğrudan tüketiciyle buluştuğumuz dijital satış kanallarını daha da genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.
Habif ile sohbetimiz, şirketin rakamsal başarılarına geliyor. Her yıl milyonlarca insana ulaştıklarını dile getiren Habif, “2024 yılını güçlü bir büyüme ile tamamladık. Bir önceki yıla göre yüzde 54 büyüme sağlarken, online satışlarımızda yüzde 57’lik bir artış yakaladık. Online satışların toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 18 seviyesine ulaştı. Yurt dışı satış kanallarında ise yüzde 37 büyüme elde ederek global pazardaki gücümüzü artırdık” diye konuştu. 2025 yılında sürdürülebilir büyümeyi temel odakları yaptıklarını belirten Habif, “2030 yılına kadar stratejik önceliklerimizin merkezine sürdürülebilirliği yerleştirdik. Karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda inovatif projeler geliştirerek, çevresel etkimizi en aza indirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.
Üniversitelerle sürdürülebilir projeler yürütüyor
BR Mağazacılık olarak, 2011 yılından bu yana Boyner ile olan ortaklığı başarıyla sürdürdüklerini anlatan Habif, sosyal alanda yaptıkları projelerden bahsetti. Habif, şu bilgileri verdi: “BR Mağazacılık olarak gerçekleştirdiğimiz, katıldığımız ve destek verdiğimiz iyilik hareketlerini daha sistematik ve sürdürülebilir kılmak adına ‘Dünya Yaşasın Diye’ isimli platformumuzu hayata geçirdik. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele ve iklim değişikliğini önleme hedefleri doğrultusunda belirlediği “17 Küresel Amaç”tan biri olan ‘nitelikli eğitim’ konusunu odağımıza aldık. Bu doğrultuda da eğitimin, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin temel taşlarından biri olduğunu düşünerek “Her Mağaza Bir Öğrenci” projesini hayata geçirdik.”
Her Mağaza Bir Öğrenci Projesi ile şu ana kadar 180 öğrenciye burs sağladıklarını, onlara staj, yarı zamanlı çalışma ve istihdamda öncelik sunduklarını belirten Habif, ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi ile atık ürünleri sürdürülebilir koleksiyonlara dönüştürdüklerini, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi ile Müdür Yardımcısı Gelişim Programı’nı başlattıklarını, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Sürdürülebilir Vitrin Projesi çalışmasını yaptıklarını anlattı.