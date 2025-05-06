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  4. 200 mağaza açmaya hazırlanan Altınyıldız, “doğal” büyüyecek

200 mağaza açmaya hazırlanan Altınyıldız, “doğal” büyüyecek

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası [email protected]

Giyim perakendesi sektöründe yurt dışında büyüme hedefiyle ilerleyen Altınyıldız Classic, 5 yılda 200 yeni yurt dışı mağazası açacak. BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Altınyıldız Classics CEO’su Enis Habif, “2030 yılına kadar stratejik önceliklerimizin merkezine sürdürülebilirliği yerleştirdik” dedi.

Türkiye’nin köklü gi­yim markalarından Al­tınyıldız Classic, 60 il­de, 200’e yakın mağazası ve 350’den fazla satış noktasıyla geniş bir perakende ağına sa­hip. Yurt dışında ise çeşitli coğ­rafyalara dağılmış 14 ülkede 52 satış noktası bulunan marka, yaptığı projelerle özellikle do­ğal yani yenilenebilir sistemle büyüme gösteriyor. Önümüz­deki 5 yılda mağaza sayısını 500’ün üzerine çıkarmayı he­defleyen BR Mağazacılık Yö­netim Kurulu Üyesi ve Altın­yıldız Classics CEO’su Enis Habif, DÜNYA Gazetesi’ne ye­ni projelerini, hedeflerini an­lattı.

5 yılda 200 yurtdışı mağa­zası açacaklarını belirten Ha­bif, “Uluslararası genişleme stratejimiz kapsamında dün­ya çapında, prestijli lokasyon­larda yeni mağazalar açmaya devam edeceğiz. E-ticarette ise online satışlarımızın top­lam satış içindeki oranı şu an­da yüzde 18 seviyesine ulaştı ve bu oranı daha da artırmayı he­defliyoruz. Yurt dışı e-ticaret operasyonlarımızı da genişle­tiyoruz. Jumia ve Fashion Days gibi uluslararası platformlar­da yer alırken, Trendyol’un Al­manya, MENA ve Azerbaycan platformlarında da aktif olarak faaliyet gösteriyoruz” dedi.

Romanya’da online sitesini açacak

Doğu Avrupa’da yeni bir ya­pılanmaya gideceklerini belir­ten Habif, “Özellikle mağaza­cılık operasyonlarımızla güçlü bir bilinirliğe sahip olduğumuz Romanya pazarında, kendi on­line satış sitemizi açmaya ha­zırlanıyoruz. Önümüzdeki dö­nemde, kendi e-ticaret kanalı­mızı farklı pazarlara taşımayı ve doğrudan tüketiciyle buluş­tuğumuz dijital satış kanalları­nı daha da genişletmeyi hedef­liyoruz” dedi.

Habif ile sohbetimiz, şirke­tin rakamsal başarılarına geli­yor. Her yıl milyonlarca insana ulaştıklarını dile getiren Ha­bif, “2024 yılını güçlü bir bü­yüme ile tamamladık. Bir ön­ceki yıla göre yüzde 54 büyüme sağlarken, online satışlarımız­da yüzde 57’lik bir artış yaka­ladık. Online satışların top­lam satışlarımız içindeki pa­yı yüzde 18 seviyesine ulaştı. Yurt dışı satış kanallarında ise yüzde 37 büyüme elde ederek global pazardaki gücümüzü ar­tırdık” diye konuştu. 2025 yı­lında sürdürülebilir büyüme­yi temel odakları yaptıklarını belirten Habif, “2030 yılına ka­dar stratejik önceliklerimizin merkezine sürdürülebilirliği yerleştirdik. Karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda ino­vatif projeler geliştirerek, çev­resel etkimizi en aza indirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Üniversitelerle sürdürülebilir projeler yürütüyor

BR Mağazacılık olarak, 2011 yılından bu yana Boyner ile olan ortaklığı başarıyla sür­dürdüklerini anlatan Habif, sosyal alanda yaptıkları proje­lerden bahsetti. Habif, şu bil­gileri verdi: “BR Mağazacılık olarak gerçekleştirdiğimiz, katıldığımız ve destek verdi­ğimiz iyilik hareketlerini daha sistematik ve sürdürülebilir kılmak adına ‘Dünya Yaşasın Diye’ isimli platformumuzu hayata geçirdik. Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdir­me, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele ve iklim değişikliği­ni önleme hedefleri doğrultu­sunda belirlediği “17 Küresel Amaç”tan biri olan ‘nitelikli eğitim’ konusunu odağımıza aldık. Bu doğrultuda da eğiti­min, sürdürülebilir bir gele­cek inşa etmenin temel taşla­rından biri olduğunu düşüne­rek “Her Mağaza Bir Öğrenci” projesini hayata geçirdik.”

Her Mağaza Bir Öğren­ci Projesi ile şu ana kadar 180 öğrenciye burs sağladıkla­rını, onlara staj, yarı zamanlı çalışma ve istihdamda önce­lik sunduklarını belirten Ha­bif, ayrıca İzmir Ekonomi Üni­versitesi ile atık ürünleri sür­dürülebilir koleksiyonlara dönüştürdüklerini, Ege Üni­versitesi İşletme Fakültesi ile Müdür Yardımcısı Gelişim Programı’nı başlattıklarını, Mimar Sinan Üniversitesi Gü­zel Sanatlar Fakültesi ile Sür­dürülebilir Vitrin Projesi ça­lışmasını yaptıklarını anlattı.

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