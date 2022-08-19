200 metrekareye 1 kamu çalışanı ile enerji tasarrufu!

Enerji tasarrufu… “Yaşadığımız sürecin” en önemli konusu…

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Ve…

Bazı dünya ülkeleri, konunun önemini kavrayabilme eğitim/kültürüne sahip olduğu için “somut adımlar” atıyor…

“Somut/gerçekçi adım…”, “Lafta bırakmamak…” deyince de, akla ilk Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri geliyor…

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Örneğin…

Yıllık 250-300 milyar dolar aralığında “cari fazla” veren Almanya…

Ne yapıyor?

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Almanya Enerji ve İklimi Koruma Bakanlığı… Yasa hazırlıyor…

Yasada, kamu binalarının en fazla 19 santigrata kadar ısıtılabileceği yer alıyor…

(Hastaneler şartlı olarak muaf tutuluyor)

Ayrıca kamu binaları ve reklam panolarının ışıklandırılamayacağının altı çiziliyor…

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Bu arada…

260-300 milyar dolar aralığında fazla veren Almanya’da…

Kamu/bakanlık binalarında, sosyal/ park alanları da dahil, her 17.4 metrekareye bir çalışan düşüyor…

VELHASIL...

Bazı kamu binalarında, 200/220 metrekareye “1 kamu çalışanı” düşen ülkeler…

1.4 milyon metrekarelik (kapalı alan) havaalanının, en az 1 milyon metrekaresinde gereksiz aydınlatma/ısıtma/ soğutma yapan ülkeler… Tasarruf yapsalar da (tasarruf yaptığını sanıp!) büyük israfa ve geleceğini ipotek altına aldırmaya devam ediyor…