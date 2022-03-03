200 milyon dolar yatırdı, Anadolu’da ‘lüks sancısı’ yaşıyor

1987 yılıydı… Doha’da ikamet eden Aydın Antepli, eşi Cemile ve çocuklarıyla birlikte İstanbul’a tatile geldi. O günlerde oğulları Ahmet Antepli, 17 yaşındaydı. Baba Aydın Antepli, ailesine kararını açıkladı:

- Artık buradayız…

Aydın Antepli Filistin, eşi Cemile Hanım Suriye doğumluydu. Evlenip Doha’ya yerleşmişler, çocukları orada doğmuştu. Aydın Antepli, tek kelime Türkçe bilmeyen çocuklarına ilk kez tatile gelip, kalmaya karar verdikleri İstanbul’da köklerini de anlattı:

- Biz aslında Türküz…

Ahmet Antepli, Bostancı’da bir lisenin ikinci sınıfına kaydoldu. Lise 2’yi iki yıl okudu. Marmara Üniversitesi’nde turizm bölümünde öğrenciyken SwissOtel’de “bellboy” olarak çalışmaya başladı. Böylece turizm sektörüne adım attı. Lyon’da (Fransa) yüksek lisans yaptı.

Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde otellerde orta ve üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra Kemer’deki (Antalya) Kempinski Hotel’de 2 yıl Genel Müdürlük görevini yürüttü. Otel pandemi nedeniyle o sezon kapalı kalınca ayrıldı, bir ay sonra Dubai merkezli Emaar Grubu’ndan teklif aldı:

- İstanbul’da Address Hotel’i hizmete açacağız. Otelimizi sizin yönetiminizde faaliyete geçirmek istiyoruz.

Ahmet Antepli, Emaar Grubu’ndan teklifi aldığı döneme kadar 5-6 otelin açılışında görev yapmıştı. 2020 yılı Ağustos ayında Address İstanbul’da göreve başladı. Göreve başladığında otelin inşaatı sürüyordu:

- Address İstanbul’un açılışı pandemi nedeniyle bir yıl gecikti.

Ekim 2021’de hizmete giren Address İstanbul’da geçenlerde Genel Müdür Ahmet Antepli, Pazarlama ve İletişim Müdürü Aybike Edikoğlu ile buluştum. Birlikte oteli gezdik, 48’inci kattaki 360 derece manzaralı Emaar Skyview’de İstanbul’u seyrettik.

Ahmet Antepli, açılışını yönettiği oteller arasında en zorunun Address İstanbul olduğunu belirtip, nedenlerini sıraladı:

COVID-19 krizinin yaşandığı dönemde otel açmak hiç kolay bir iş değildi.

İstanbul’un Anadolu yakasında üstelik de lüks otel açmak bir başka zorluktu.

Türkiye ekonomisi dalgalı bir seyir izliyordu.

Dubai merkezli Emaar Grubu’na ait Address İstanbul’a hizmete açtığımız günlerde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri arasında sorun yaşanıyordu.

Ayrıca, ekim ayı otel açmak için doğru bir tarih değildi.

Antepli’nin sıraladığı olumsuzlukları dinledikten sonra sordum:

- Doluluk oranınız nasıl?

Yanıtladı:

- Yüzde 15-20’lerde seyrediyor.

İstanbul’un Avrupa yakasındaki otellerin avantajını ortaya koydu:

- Avrupa yakasındaki otellerde ortalama doluluk yüzde 55-65’lerde seyrediyor.

Doluluk düşüklüğü nedeniyle otelin 7 katını kapalı tuttuklarını kaydetti:

- Bu dönemde ayrıca personelimizi 15’er kişilik gruplar halinde Dubai’deki Address Otel’e çalışmaya gönderiyoruz. 3’er ay çalışarak deneyim kazanıyorlar.

Otele yapılan yatırımın boyutunu merak ettim, paylaştı:

- 200 milyon doları buldu.

Ardından beklentisini dile getirdi:

- Mayıs ayında canlanma bekliyoruz. Doluluk oranlarının yukarı doğru çıkacağını tahmin ediyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Doluluk oranının düşük olduğu günlerde panikleyip fiyat indirmiyoruz. Fiyatları belli bir düzeyin üstünde tutuyoruz.

Emaar’ın AVM bölümü daha önce devreye girdi. Ardından rezidans ve otel bölümü geldi.

İstanbul’un Anadolu yakası, Address ile önemli bir otel yatırımı daha kazanmış oldu.

Pandemi krizinin turizme vurduğu darbe hafifledikçe Address İstanbul, gelecek turistten payını alır değil mi?

İstanbul’da seyir terası yarışı olacak

ADDRESS İstanbul Genel Müdürü Ahmet Antepli ve Pazarlama Müdürü Aybike Edikoğlu ile rezidansların olduğu bölümden binanın 47’nci katına çıktık.

Antepli, 360 derece manzara özelliğine işaret etti:

- Emaar Skyview’deki 360 derece manzarayla şehrin ihtişamlı dokusunu seyretme şansı yakalamak mümkün.

“Skywalk” bölümüne dikkat çekti:

- 2.70 metre derinlik, 26.2 metre uzunluk var. Yükseklik 194 metreyi buluyor. Burası Avrupa’nın en uzun cam balkonu olma niteliği taşıyor. Skywalk, havada yürüme hissi veriyor.

Adalar’ı gösterdi:

- Buradan Galata Köprüsü’nden Haliç’e, tarihi yarımadadan İstanbul Boğazı üzerindeki köprülere, Adalar’dan tarihi simgelere kadar her yeri 360 derece kesintisiz görmek mümkün olabiliyor.

İstanbul’da gerçek anlamda ilk seyir terası, 261 metre anten yüksekliği ile Avrupa’nın 17’nci en yüksek binası olan Sapphire ile devreye girdi.

Ardından 369 metre toplam yüksekliği olan, 221’inci metresi 49 katlı binaya denk gelen Çamlıca Kulesi hizmete açıldı.

Emaar Skyview, İstanbul’un 360 derece manzara şansı sunan 3’üncü yapısı oldu.

Söz konusu 3 simge yapı, İstanbul’da “seyir terası yarışı” yaşatacak.

SwissOtel’de baskını yaşadım

ADDRESS İstanbul Genel Müdürü Ahmet Antepli, SwissOtel’de çalıştığı 1998-2002 dönemini anımsadı:

- SwissOtel’de o dönemde yaşanan “Çeçen baskını” sırasında çalışıyordum. Tam bulunduğum bölümde benden sonraki arkadaşıma kasayı teslim ederken “yere yatın” sesi duyduk.

Loby katındaki herkesin o sesle birlikte yere yattığını belirtti:

- Telefonlar çalmaya devam edince eylemciler, “Susturun şunları” dedi. Telefonu açtım, odalardan birinden arayan müşterimiz televizyondan baskını duymuş, “İstanbul’da başka SwissOtel var mı?” diye sordu. “Hayır” deyip odalarında kalmalarını söyledim.