200 milyon Euro’yu yakaladı, domates küspesi ile plastiğe ‘güç’ kattı

KİBAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Güney Koreli Seoyon E-Hwa ile ortak oldukları, ticari araç, otomobil koltuğu üretimiyle öne çıkan Assan Hanil’in Genel Müdürü Atacan Güner’e grubun gıda şirketini anımsattı:

- Gıda şirketimizin atığı olarak domates küspesi çıkıyor. Ar-Ge ekibiniz domates küspesini üretimde kullanma konusunda bir formül geliştirebilir mi?

Atacan Güner, Ali Kibar’ın önerisini Assan Hanil İş Geliştirme Direktörü Mustafa Demir Özaçar ve Ar-Ge Direktörü Talip Usta başta olmak üzere ekibine açtı.

Assan Hanil’in Ar-Ge Merkezi çalıştı, formülü geliştirdi:

- Domatesin dış kabuğunda, yani küspesinde bulunan bileşenler, hammadde ile birleştirilerek daha güçlü plastik elde etmek mümkün oldu. Ortaya çıkan ürünle ihtiyaç duyulan mekanik özelliklere muadil ürün elde edilebilecek.

Meslektaşım Güntay Şimşek’le birlikte Hannover’deki (Almanya) ticari araçlar fuarı IAA’da Assan Hanil’in standına konuk olduk.

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, ekip arkadaşları Mustafa Demir Özaçar ve Talip Usta ile birlikte başta ticari araçların, otomobillerin sürücü, yolcu koltukları olmak üzere sergiledikleri kapı panelleri, ön ve arka tamponlar, enstrüman panel, konsol, radyatör taşıyıcı, şişirme parçalar, torpido gibi ürünleri tek tek anlattı.

Stant turunun sonunda sergiledikleri bir malzemeyi özellikle gösterdi:

- Bu, domates küspesiyle güçlendirilmiş plastiğin granül hali. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’ın önerisi üzerine Ar-Ge merkezimiz geliştirdi. Otomotiv sektörüne ürettiğimiz bazı parçalarda bu malzemeyi kullanmaya başlıyoruz.

Ardından ekledi:

- Biyoplastik Hammadde Projemiz kapsamında plastiği güçlendirici malzeme olarak zeytin çekirdeği posası ve ayçiçeği posasını da kullanmak mümkün olacak. Böylece çevre dostu hammadde tedarik potansiyeli ortaya çıkacak.

Assan Hanil’in bu yıl 25’inci yılını kutladığını belirtti:

- 3’ü Kocaeli, biri Bursa, biri de Aksaray’da olmak üzere 5 farklı lokasyonda 175 bin metrekarelik tesislerimizde 1500 personelle otomasyona dayalı yüksek teknoloji ile üretim yapıyoruz.

Stant duvarında asılı tampon destek braketini gösterdi:

- Araç hafifletme faaliyetleri kapsamında cam elyaf katkılı kompozit malzeme ile ürettik. Seri üretimine de ilk kez başlayacağız. Bu ürün için İzmit’te Asım Kibar OSB’de 6’ncı fabrikamızı kuracağız. İlk aşamada 5 milyon Euro’luk yatırım yapacağız.

Hiç olmadıkları bir alana kompozit ile gireceklerini vurguladı:

- Mayıs 2023’te kompozit tampon sistemleri üretimine başlayacağız. Hyundai i10, i20 ve Bayon modelleri için üretim yapacağız. Ardından 10 milyon Euro’luk yatırımla burada kullandığımız malzemeyi yerlileştirme adımlarımızı atacağız.

Ar-Ge çalışmalarının 2010 yılından buyana Sanayi Bakanlığı onaylı merkezde yürütüldüğünü bildirdi:

- Ar-Ge merkezimiz bugüne kadar 66 adet tescillenmiş fikri mülkiyet hakkı elde etmemizi sağladı. Ayrıca değerlendirme sürecinde de 12 adet başvurumuz bulunuyor.

Şirketin 2021 yılı cirosunun 180 milyon Euro olduğunu kaydetti:

- Bu yıl da istikrarlı büyümemiz sürüyor. Bu yılı 200 milyon Euro’luk ciro ile tamamlamayı öngörüyoruz.

Yurt dışında yatırımla ilgili planlarına da vurgu yaptı:

- Avrupa’da üretim tesisi kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Orta vadede bunun için 40 milyon Euro’luk yatırım planlıyoruz.

Koltuk üretimiyle bildiğimiz Assan Hanil, 25’inci yılında Güney Koreli ortak Seoyon E-Hwa’dan teknoloji transferiyle, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği malzeme ve ürünlerle otomotiv sektöründeki kulvarını genişletiyor.

Domates küspesiyle plastiği güçlendirmesi, Ar-Ge merkezinin başarısını ortaya koyuyor…

Hava süspansiyonlu koltuk ile dünyada ‘teknolojik ilk 5’e girdi

KİBAR Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığı olan Assan Hanil’in Genel Müdürü Atacan Güner, Ar-Ge merkezinde tasarlanıp geliştirilen sürücü ve yolcu koltukları üzerinde durdu:

- Otobüs ve kamyonlarda, ticari araçlarda kullanılan “hava süspansiyonlu sürücü ve yolcu koltuğu”nu (ASD) arkadaşlarımız 4 yıl süren geliştirme çalışmaları sonunda seri üretime hazır hale getirdi. ASD ile dünyada bu koltuğu geliştiren 5 teknolojik firma arasına girdik.

Assan Hanil İş Geliştirme Direktörü Mustafa Demir Özaçar, stanttaki öne çıkan bir sürücü koltuğunu gösterdi:

- Bu koltuğu Güney Kore’ye göndermeye başladık.

Bu noktada şirketin ihracatını sorduk, Atacan Güner yanıtladı:

- Ciromuzun yüzde 3 dolayında doğrudan ihracatımız var. Biz aslında dolaylı ihracat yapıyoruz. Bizim başta koltuk olmak üzere ürünlerimizi verdiğimiz ana sanayi yüzde 80-85 ihracat yapıyor. Bizim ürünlerimiz de dolaylı şekilde ihraç ediliyor.

Sürücü koltuklarının kilo başına değerini sordum, hesapladı:

- 15-20 Euro dolayında.

TOGG’a tampon üretmeye hazırlanıyor

ASSAN Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, TOGG’a (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) yönelik çalışmalarını paylaştı:

- TOGG’un SUV modelinin ön ve arka tampon, radyatör taşıyıcı ve havalandırma kanalı parçaları için tasarım ve ürün geliştirme süreci devam ediyor. 2021 Nisan ayında prototip fazı için parça sevkiyatları gerçekleşti.

TOGG’a dönük çalışmalarıyla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- TOGG projesinde ön-arka tampon kalıplanmasıyla ilgili yenilikçi ve çevreci bir yaklaşım olan kendinden renkli malzeme teknolojisi tecrübe ediliyor. Bu teknoloji ile parça kalıp içerisindeyken renklendirme işlemi gerçekleştiriliyor.

Elektronik parça üretmek için anlaşma imzaladı

ASSAN Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Atacan Güner, Güney Kore’den sektöründe lider elektronik şirketlerinden biriyle Türkiye’de elektronik parçalar üretmek üzere temaslarda bulunduklarını bildirdi:

- Türkiye’de ilk olacak olan otomotive yönelik elektronik parça üretimi için prensip anlaşması imzaladık.

Anlaşmayla hedefledikleri adımlara işaret etti:

- Yapılacak yatırımlarla yerlileştirme, yereli geliştirme, tedarik zincirinde lojistikten kaynaklanan risklerin minimize edilmesi hedefleniyor.