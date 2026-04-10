2007-2008’de de destek yağmıştı damlama-sulamaya; ama…

Damlama sulama teknolojisi…

Vahşi sulamadan ve dolayısıyla top­rak/ürün/verimlilik kaybından kurtulmak için 2007-2008’de yoğun destek verildi…

***

Ne kazandırmıştı?

24 Temmuz 2009’da bu köşede şöyle yazmışız:

“Yaklaşık 15 senedir konuşuyoruz vahşi su­lamayı, tuzlanmayı, toprak kaybını…

Sonucunda…

Söz sahibi büyüklerimiz toplandı, karar al­dı:

“Damlama sulama modelini yaygınlaştıra­lım…””

***

Devam etmişiz:

“Yaygınlaştırdık…

Parası olana ‘damlama-sulama sistemi’ pa­zarlayan dükkanlar açtırdık…

Verimli arazilerimizi/geleceğimizi mühen­dislik bilgisi gerektiren projeler yerine, pa­rası olup dükkan açabilenlerin geliştirdiği projelere emanet ettik…”

***

Eklemişiz:

“Ne mi oldu?

Bilgisiyle değil de parasıyla dükkan açıp, daha çok para kazanmak isteyenler, 'damlama-sulama' modelini yaygınlaştırdı!

Önemli bir ziraat fakültemizin idealist hocaları ve öğrencilerinin yaptığı araştırma sonuçlarını, hepimizin anlayacağı şekilde ak­tarayım:

Bilimsel olarak verimliliğin artırılması için 1’er birim kalınlıkta/uzunlukta dam­lama-sulama sistemi kurulması gereken araziye, parası olanların pazarlama gü­cüyle 1.5 birim kalınlıkta/3 birim uzun­lukta borular döşendi…

Bu nedenle, yine, ürünün ihtiyacı olan su­yun en az 10 kat fazlası su verildi güzelim arazilere…”

***

Kısacası, finansal desteğin yağdırıldığı 2007-2008’de:

“İyi ‘damlama-sulama’ hortumu sata­rım abii!” diyenler sayesinde, ‘vahşi sula­ma’ gitti, ‘vahşi sulamanın babası’ geldi!”

Ve o kadar maliyete katlanmamıza rağ­men, “Tuzlanmaya, toprak kaybına ve ve­rimsizliğe devam…” dendi…

VELHASIL

17 yıl önceki bu deneyimin, bize ne ka­zandırdığını bugün göreceğiz…

***

Nasıl mı?

3 Nisan’da, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre:

Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsa­mında tasarruflu tarımsal sulama sistemleri­ne yönelik yatırımlar desteklenecek…

Tarla içi damla, yağmurlama, mikro yağ­murlama ve yüzey altı damla sulama sistem­leri ile center pivot/lineer ve tamburlu sula­ma sistemleri, güneş enerjili sulama ve akıllı sulama/otomasyon yatırımlarına yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe destekler verilecek…

Desteklenen makine ve ekipmanların hibe sözleşmesi sonrasında 75 gün içinde kurul­ması gerekecek...

***

“17 yıl önceki sonuçların alınmaması”, “Hedeflerin gerçekleşebilmesi” ve başarı için…

Destek verilenler: Etki analizlerinin, kurulum ve sonuç denetimlerinin yapıla­cağını ve “desteklemelerin getirisini gös­terecek” reel verilerin şeffaf bir şekilde açıklanacağını bilmeli…