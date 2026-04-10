2007-2008’de de destek yağmıştı damlama-sulamaya; ama…
Damlama sulama teknolojisi…
Vahşi sulamadan ve dolayısıyla toprak/ürün/verimlilik kaybından kurtulmak için 2007-2008’de yoğun destek verildi…
***
Ne kazandırmıştı?
24 Temmuz 2009’da bu köşede şöyle yazmışız:
“Yaklaşık 15 senedir konuşuyoruz vahşi sulamayı, tuzlanmayı, toprak kaybını…
Sonucunda…
Söz sahibi büyüklerimiz toplandı, karar aldı:
“Damlama sulama modelini yaygınlaştıralım…””
***
Devam etmişiz:
“Yaygınlaştırdık…
Parası olana ‘damlama-sulama sistemi’ pazarlayan dükkanlar açtırdık…
Verimli arazilerimizi/geleceğimizi mühendislik bilgisi gerektiren projeler yerine, parası olup dükkan açabilenlerin geliştirdiği projelere emanet ettik…”
***
Eklemişiz:
“Ne mi oldu?
Bilgisiyle değil de parasıyla dükkan açıp, daha çok para kazanmak isteyenler, 'damlama-sulama' modelini yaygınlaştırdı!
Önemli bir ziraat fakültemizin idealist hocaları ve öğrencilerinin yaptığı araştırma sonuçlarını, hepimizin anlayacağı şekilde aktarayım:
Bilimsel olarak verimliliğin artırılması için 1’er birim kalınlıkta/uzunlukta damlama-sulama sistemi kurulması gereken araziye, parası olanların pazarlama gücüyle 1.5 birim kalınlıkta/3 birim uzunlukta borular döşendi…
Bu nedenle, yine, ürünün ihtiyacı olan suyun en az 10 kat fazlası su verildi güzelim arazilere…”
***
Kısacası, finansal desteğin yağdırıldığı 2007-2008’de:
“İyi ‘damlama-sulama’ hortumu satarım abii!” diyenler sayesinde, ‘vahşi sulama’ gitti, ‘vahşi sulamanın babası’ geldi!”
Ve o kadar maliyete katlanmamıza rağmen, “Tuzlanmaya, toprak kaybına ve verimsizliğe devam…” dendi…
VELHASIL
17 yıl önceki bu deneyimin, bize ne kazandırdığını bugün göreceğiz…
***
Nasıl mı?
3 Nisan’da, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre:
Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında tasarruflu tarımsal sulama sistemlerine yönelik yatırımlar desteklenecek…
Tarla içi damla, yağmurlama, mikro yağmurlama ve yüzey altı damla sulama sistemleri ile center pivot/lineer ve tamburlu sulama sistemleri, güneş enerjili sulama ve akıllı sulama/otomasyon yatırımlarına yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe destekler verilecek…
Desteklenen makine ve ekipmanların hibe sözleşmesi sonrasında 75 gün içinde kurulması gerekecek...
***
“17 yıl önceki sonuçların alınmaması”, “Hedeflerin gerçekleşebilmesi” ve başarı için…
Destek verilenler: Etki analizlerinin, kurulum ve sonuç denetimlerinin yapılacağını ve “desteklemelerin getirisini gösterecek” reel verilerin şeffaf bir şekilde açıklanacağını bilmeli…
