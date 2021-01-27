200’lük kupür sayısı 5, 10 ve 20’liklerden fazla

Yazarımız Güven Sak, 13 Ocak tarihli yazısında, “2020 bize yeniden 500 liralık banknotu geri getirir mi?” diye sordu ve yanıtını verdi: “Günlük ödemelerimizi yanımızda cüzdanımıza sığmayan bir tomar para taşımak zorunda kalmadan yapabilmek için bize artık 500 liralık banknot gerekir mi? Evet.” Güven Hoca’nın bıraktığı yerden devam edelim… Liradan altı sıfır atılması operasyonunun ardından Dokuzuncu Emisyon (E9) Grubu banknotlar 1 Ocak 2009’da tedavüle girdiğinde 200’lük en büyük kupürün sayısı 30 milyon 357 bin, toplam banknotlar içindeki payı yüzde 5,3 seviyesindeydi. 2009 yılı boyunca YTL ve Türk Lirası banknotlar birlikte kullanıldı. Daha isabetli bir karşılaştırmaya olanak veren 2020’de ise 200 TL’lik banknot sayısı 47 milyon 978 bin, dolaşımdaki payı yüzde 6,3 oldu. 2020 yılına gelindiğinde 100 ve 200’lük banknotların payının arttığı, buna karşılık kalan diğer banknotların toplam içindeki payının ise azaldığı dikkat çekiyor. 2020 yılı rakamları ve oranları şöyle: 200’lük banknot sayısı 315,1 milyona, toplamdaki payı da iki katını aşarak 12,7’ye yükseldi. 100 TL’lik banknotta da sayı 4,4 katına çıkarak 965,7 milyona, payı da yüzde 26,’ten 38,9’a yükseldi. 50, 20, 10 ve 5 TL’lik banknotların sayısındaki artış 200 ve 100’lük banknotların altında kaldı ve tedavüldeki payları azaldı. Dahası dolaşımdaki 200 TL’lik banknot adedi (315.102.176) 5 TL’lik banknotların (296.987.094 adet) üzerinde. 200’lüklerin sayısı sadece 5’i değil, 10 ve 20 TL’lik banknot sayısını da geride bıraktı. 200 ve 100’lüklerin toplamı da geçen yıl ilk kez yüzde 50’yi aşarak 51,6 ile diğer banknotları payının üstüne çıktı. Kupür dağılımında çan eğrisinin bozulması, yüksek değerli yeni banknot basılması gereğine işaret ediyor. 500 TL’lik banknot basılırsa, mevzuat gereğince 5 TL’lik banknot da metal paraya dönüşecek.