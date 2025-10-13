2017’den bu yana; gıda arzına yüzde 10 zarar veren “kokarca”, ve…
Bir taraftan, “verimliliği artırmanın yollarını arıyoruz” tarımda…
Diğer taraftan;
Örneğin, zararlıların yayılmını, çeşidini ve sayısını artırıyoruz son hızla…
***
Zararlılar içinden örnek mi:
Kahverengi kokarca…
Üstelik, 2017’den buyana mücadele kapsamında(!)
***
Bilimsel olarak yaşanmaması gereken birşey yaşandı:
Mücadele ettikçe yayılımı hızlandı (!)
Sayısı ve zararı arttı…
***
Sonuca bakınca, hastalığımız, bu alanda da açığa çıktı…
Yani:
Bu alanda da, “mücadele ediyoruz/etmeliyiz” deyip, lafta bırakıldı…
***
Dahası…
Mücadele eden çiftçiler, mücadele ettiklerini sanıp, çok daha zararlısını yaptı…
Yoğun ilaçla, ürünlerin ve toprağın sağlıksızlığını, keseninin de bereketsizliğini artırdı…
VELHASIL
Fındıktan domatese, buğdaydan mısıra, fasulyeden elmaya 300’e yakın tarımsal ürüne zarar veren “kokarca”…
***
Örneğin 2025 yılında, fındığa verdiği zarar 45 bin ton civarında… (yüzde 8)
***
Yoğun ilaçlama tercihinin maliyetleri yükseltmesi ayrı; toprağa verdiği zarar ayrı; insan sağlığına verdiği/vereceği zarar ayrı konu başlığı…
***
Biz mi?
Verimsizliğimizi artıran ve arzı/kaliteyi düşüren onlarca alışkanlığımız varken; “göstermelik olarak”, sadece kuraklık/donun verdiği zarara odaklanmaya devam edelim…
