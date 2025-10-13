Google Haberler

2017’den bu yana; gıda arzına yüzde 10 zarar veren “kokarca”, ve…

Ferit Barış PARLAK

Ferit Barış PARLAK

AYRINTI

ferit.parlak@dunya.com
Tüm Yazıları

Bir taraftan, “verimliliği artırmanın yol­larını arıyoruz” tarımda…

Diğer taraftan;

Örneğin, zararlıların yayılmını, çeşi­dini ve sayısını artırıyoruz son hızla…

***

Zararlılar içinden örnek mi:

Kahverengi kokarca…

Üstelik, 2017’den buyana mücadele kap­samında(!)

***

Bilimsel olarak yaşanmaması gere­ken birşey yaşandı:

Mücadele ettikçe yayılımı hızlandı (!)

Sayısı ve zararı arttı…

***

Sonuca bakınca, hastalığımız, bu alanda da açığa çıktı…

Yani:

Bu alanda da, “mücadele ediyoruz/etme­liyiz” deyip, lafta bırakıldı…

***

Dahası…

Mücadele eden çiftçiler, mücadele ettik­lerini sanıp, çok daha zararlısını yaptı…

Yoğun ilaçla, ürünlerin ve toprağın sağ­lıksızlığını, keseninin de bereketsizliğini artırdı…

VELHASIL

Fındıktan domatese, buğdaydan mısı­ra, fasulyeden elmaya 300’e yakın tarımsal ürüne zarar veren “kokarca”…

***

Örneğin 2025 yılında, fındığa verdiği za­rar 45 bin ton civarında… (yüzde 8)

***

Yoğun ilaçlama tercihinin maliyetleri yükseltmesi ayrı; toprağa verdiği zarar ay­rı; insan sağlığına verdiği/vereceği zarar ayrı konu başlığı…

***

Biz mi?

Verimsizliğimizi artıran ve arzı/ka­liteyi düşüren onlarca alışkanlığımız varken; “göstermelik olarak”, sadece kuraklık/donun verdiği zarara odaklan­maya devam edelim…

Yazara Ait Diğer Yazılar
Piyasa Özeti
Borsa 10.720,36 -0,06 %
Dolar 41,7382 -0,22 %
Euro 48,6287 0,02 %
Euro/Dolar 1,1607 -0,15 %
Altın (GR) 5.390,84 -0,25 %
Altın (ONS) 4.018,24 1,04 %
Brent 61,9800 -4,65 %
Çok Okunanlar