2020 yılı işsizlik oranı yüzde 13,2

Kasım döneminde işsizlik geçen yıldan düşük, geçen aydan yüksek geldi. TÜİK’ten az önce açıklanan verilere göre işsizlik oranı yüzde 12,9 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı geçen yılın aynı döneminde 28 milyon 169 bin iken, 2020’nin Kasım döneminde 27 milyon 66 bine geriledi. Yani toplam istihdam edilen sayısında yaklaşık 1 milyonluk bir gerileme yaşandı.

Aynı dönemde işsiz sayısı 4,3 milyondan 4 milyona indi. Covid-19 döneminde hem çalışan sayısı hem işsiz sayısı azaldı. Bunun nedeninin işgücüne katılım oranındaki gerileme ve işten çıkarma yasakları olduğunu biliyoruz. Nitekim katılım oranı 2019 sonunda yüzde 52,5 iken, bugün açıklanan veride yüzde 49,3’e indiğini gördük.

Verilerde dikkat çeken bir başka husus ise kamu istihdamındaki artış. 2020 boyunca kamuda çalışan sayısında nerdeyse 150 bin kişilik artış oldu. Bugün açıklanan verilere göre kamu istihdamı 2019 sonunda 4 milyon 644 bin iken, 2020 sonunda 4 milyon 792 bine çıktı. Toplam istihdamda 1,1 milyon kişilik bir azalma varken, kamu istihdamında 150 kişilik artış olması, özel sektör istihdamında 1 milyon 250 kişilik gerileme olduğunu gösteriyor.

İşgücü verileri arasında pek ilgi gösterilmeyen ama çok önemli olan bir veri istihdam oranıdır. Çalışan sayısının, aktif nüfusa oranı ile hesaplanır. Türkiye, eskiden beri dünya genelinde bu oranın en düşük olduğu ülkeler arasında yer alıyor. 2000’li yıllarda bir artış yaşanmış olsa da 2018’den beri yön aşağı döndü. Oran, Kasım 2019’da yüzde 45,6 iken, Kasım 2020’de yüzde 42,9’e düştü. İstihdam oranı bahar aylarında yüzde 41,4’e kadar gerilemişti.

TÜİK 2020 yıl geneli işgücü istatistiklerini gelecek ay açıklayacak. Ama bugün itibarı ile yıl genelinde işsizlik oranının yüzde 13.2 olacağını söylemek mümkün. İşgücü verileri, aslında sadece açıklandıkları ayların değil; bu aylar ile birlikte bir önceki ve bir sonraki ayların ortalamaları ile ilan ediliyor. Örneğin bugün açıklanan Kasım dönemi verisi, Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait işgücü göstergelerini içeriyor. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım dönemi verilerinin ortalaması da bize yaklaşık olarak yıl geneline ait resmi çiziyor. İşsizlik oranı için bakarsak Şubat yüzde 13,6, Mayıs yüzde 12.9, Ağustos yüzde 13,2 ve bugün açıklanan Kasım yüzde 12,9 ortalaması bize 2020’de işsizliğin yüzde 13.2 olarak açıklanacağını gösteriyor.