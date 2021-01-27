“2020’de günde ortalama 273 dükkan kapandı”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi ağırlıklı konuşmasında, Cumhurbaşkanının ‘kapanan dükkan yok’ sözlerini hatırlatarak “Ben hayret ediyorum ya bunlar devleti nasıl yönetiyor. Hiç değilse Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi var. Bu gazeteyi CHP çıkarmıyor. 2020 yılında 99 bin 588 esnaf meslekten ve sicilden terkinini istemiş. Günde ortalama 273 esnaf ve sanatkar dükkanını kapatmış” dedi. Ekonomi yönetiminin sürekli döviz ve faizden söz ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Döviz milli mi, hayır, faiz milli mi, hayır. Hiç yatırımdan söz ediyorlar mı, kalkınmadan, işsizlikten, istihdamdan söz ediyorlar mı? Döviz ve faizi sürekli ekonominin ana ekseni olarak gördüğümüz andan itibaren kendinizi yurt dışındaki sermayeye teslim etmiş sayılırsınız. Para gelecek, döviz gelecek. O zaman biz kurtulacağız. Hani siz yerliydiniz, milliydiniz?” diye sordu. İrfan Fidan’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğini atanmasını sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu, talimatla seçim yapıldığını belirterek, “İrfan Fidan 107 oy aldı. Talimat aldılar. 107 kişi Yargıtay'ın yüz karasıdır. Yine tazminat davası açacaklar. Açmazlarsa namertler. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir düzen” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurulmasının zorba ve zorlama bir isnat olduğunu belirterek, “Tarafı olmadığımız bir saldırının faili olarak gösterilmek ucuz bir provokasyon taktiğidir” dedi. HDP’nin kapatılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, Esenyurt ilçe binasındaki görüntüleri hatırlatarak, HDP’nin kapatılmasının adalete, hakkaniyete ve milli iradeye aykırılık teşkil etmeyeceğini söyledi. Bahçeli, “HDP, bir siyasi parti dışında ne varsa odur. Nitekim HDP’nin ön kapısından giren arka kapısından Kandil’e çıkmaktadır. HDP’yi savunmak Türkiye’nin egemenlik haklarını yok saymaktır. HDP’nin kapatılmasına karşı çıkmak adaleti ve terörle mücadeleyi sekteye uğratmaktır. Asıl demokrasi düşmanı, asıl özgürlük düşmanı, asıl insanlık düşmanı Mehmetlerimize kurşun sıkanlarla kolkola girenler, polislerimize pusu kuranlarla yanak yanağa verenlerdir” diye konuştu.

HALK İRADESİNİN ÖNÜNE GEÇECEK FORMÜL YOK

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise iktidar bloğunun HDP’yi devre dışı bırakma arayışında olduklarını belirtti. Buldan, “Ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekler. Dünyada halk iradesinin önüne geçecek bir formül yok. Sandık mühendisliği yapmaya çalışanlara hatırlatırız, en iyi mühendis halktır. HDP'nin siyasetteki gücünü ve etkisini engelleyemeyeceksiniz” dedi.