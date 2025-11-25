2020’de motorinin litresi 1.1 dolar; 2025’te 1.4 dolar…
Enerji:
Tarımdan turizme, sanayiden hane halkına tüm alanların “en önemli maliyet kalemi” olarak karşımıza çıkıyor…
Dünya pazarlarında ise, rekabet avantajı sağlayan “en önemli kalemler” arasında yer alıyor…
* * *
Rakip ülkelere göre “daha yüksek enerji fiyatı” mı?
Rekabet edebilirliği önlüyor…
Yatırımsızlığı, üretimsizliği, verimsizliği körüklüyor…
Dolayısıyla:
Daha fazla ithalata, daha fazla döviz ihtiyacına ve daha fazla borçlanmaya, daha fazla faiz ödemeye vb kapı aralıyor…
* * *
2020’yılının ilk günü:
1 dolar 5.95 liraya alınabiliyordu…
Aynı gün:
Motorinin litre fiyatı 6.50 lirayı gösteriyordu…
Yani: Motorinin litre fiyatı 1.1 dolara denk geliyordu…
* * *
Brent petrolün varili ise…
2018’den bu yana 60-62 dolar ortalamayla fiyatlanıyor…
(Arada, kısa sürelerle, 30 doların altını ve 80 doların üstünü test etti)
* * *
Bugün: 1 dolar 42.44 liraya alınabiliyor…
Motorinin litre fiyatı ise ortalama 60 lirayı gösteriyor…
Yani: Motorinin litre fiyatı 1.4 dolara denk geliyor…
VELHASIL
Soru şu:
Enerji maliyetinin, “maliyet kalemleri içerisindeki oranı”nı yüzde 30 civarında hesaplayarak yatırım yapan bir işletme;
Son 5 yılda, enerji fiyatlarında, yıllık ortalama yüzde 55 civarında fiyat artışı ile karşı karşıya kalırsa…
* * *
Üstüne;
Teknolojik olarak denk ve rakip ve/veya komşu ülkelerde, bu maliyet kaleminde fiyat değişmiyorsa…
Üstüne;
Rakip ve/veya komşu ülkelerde “üretim yapan rakip işletmeler”, bu maliyet kalemi ve artı ihracat için devlet desteği alıyorsa…
* * *
Rakiplerle açılan bu maliyet makası üretim ve dış ticaret verilerine nasıl yansır?
