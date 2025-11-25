2020’de motorinin litresi 1.1 dolar; 2025’te 1.4 dolar…

Enerji:

Tarımdan turizme, sanayiden hane halkına tüm alanların “en önemli maliyet kalemi” olarak karşımıza çıkıyor…

Dünya pazarlarında ise, rekabet avantajı sağlayan “en önemli kalemler” arasında yer alıyor…

* * *

Rakip ülkelere göre “daha yüksek enerji fiyatı” mı?

Rekabet edebilirliği önlüyor…

Yatırımsızlığı, üretimsizliği, verimsizliği körüklüyor…

Dolayısıyla:

Daha fazla ithalata, daha fazla döviz ihti­yacına ve daha fazla borçlanmaya, daha faz­la faiz ödemeye vb kapı aralıyor…

* * *

2020’yılının ilk günü:

1 dolar 5.95 liraya alınabiliyordu…

Aynı gün:

Motorinin litre fiyatı 6.50 lirayı gösteri­yordu…

Yani: Motorinin litre fiyatı 1.1 dolara denk geliyordu…

* * *

Brent petrolün varili ise…

2018’den bu yana 60-62 dolar ortala­mayla fiyatlanıyor…

(Arada, kısa sürelerle, 30 doların altını ve 80 doların üstünü test etti)

* * *

Bugün: 1 dolar 42.44 liraya alınabiliyor…

Motorinin litre fiyatı ise ortalama 60 lira­yı gösteriyor…

Yani: Motorinin litre fiyatı 1.4 dolara denk geliyor…

VELHASIL

Soru şu:

Enerji maliyetinin, “maliyet kalemle­ri içerisindeki oranı”nı yüzde 30 civarında hesaplayarak yatırım yapan bir işletme;

Son 5 yılda, enerji fiyatlarında, yıllık orta­lama yüzde 55 civarında fiyat artışı ile karşı karşıya kalırsa…

* * *

Üstüne;

Teknolojik olarak denk ve rakip ve/veya komşu ülkelerde, bu maliyet kaleminde fi­yat değişmiyorsa…

Üstüne;

Rakip ve/veya komşu ülkelerde “üretim yapan rakip işletmeler”, bu maliyet kale­mi ve artı ihracat için devlet desteği alı­yorsa…

* * *

Rakiplerle açılan bu maliyet makası üretim ve dış ticaret verilerine nasıl yansır?