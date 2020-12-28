2020’den miras kalan en önemli sorun hangisi?

2020 sessizce sona ererken, şüphesiz birkaç kuşağın yaşadığı en zor dönemlerden biri olarak tarihe geçecek olan bu yılı değerlendirelim diyoruz. Sorunlar çok olsa da, COVID-19 salgını hepsini gölgede bıraktı. Ancak, başka sorunlar da var. Türkiye hem iktisadi zorluklarla karşı karşıya kaldı, hem de gerek dostları gerek rakipleri ile çatıştı. Dış siyaset uzmanımız, bu hafta Türkiye’nin 2020’de bu alanda karşılaştığı en ağırlıklı soruna eğiliyor ve bunun önümüzdeki yıl nasıl seyredeceğine bakıyor.

Jeopolitik açıdan bakıldığında, 2020’de Türkiye’nin karşılaştığı en önemli olay hangisiydi?

Olaydan yana bir sıkıntı yok ama yine de, Türkiye’nin Batı ile tesis etmiş olduğu güvenlik bağlarının sarsılmasına yol açtığı için, üzerinde en fazla durmamız gereken konunun S-400 sorunu olduğunu düşünüyorum. Somutlaştırmak gerekirse, özellikle ABD ile kurulu güvenlik işbirliği ilişkisinin sarsılması ve Türkiye’nin F-35 uçaklarının imalindeki rolünden dışlanması söz konusu. Ülkemize, daha önce herhangi bir müttefike uygulanmamış olan CAATSA yaptırımları uygulanıyor. Göründüğü kadarıyla, Türkiye’nin S-400 füzeleri edinmemesi konusunda NATO’nun Avrupalı üyeleri de ABD ile tamamen aynı çizgide düşünüyorlar. Dolayısıyla, hemen ilgilenmemiz gereken en önemli konu budur.

ABD’de yeni bir yönetim göreve gelmek üzere iken, Türkiye’nin bu alanda müzakerelere yönelmesinde başlangıç noktası ne olmalıdır?

Her ne kadar böyle bir hava savunma sistemini edinmekteki ısrarcı aceleciliğinin müttefiklere daha iyi açıklanması gerekiyorsa da, Türkiye S-400 füze sistemini NATO savunma sistemine dahil etmeyeceğini açıkladığı gibi, sistemin NATO savunma düzenlerine bir tehdit oluşturmaması için alınabilecek tedbirleri de görüşmeye hazır olduğunu ifade etmiştir. Bana bu iyi bir başlangıç oluşturabilirmiş gibi geliyorsa da, ABD tarafı peşinen S-400’lerin ülke dışına çıkarılması dışındaki seçenekleri kabul etmeyeceğini ifade etmiş bulunuyor. İnsan bazen ABD’nin tutumunun sadece güvenlik endişelerinden mi kaynaklandığını yoksa arkasında başka saiklerin mi bulunduğunu merak etmeden edemiyor. Söz konusu füze sistemi radarlarının F-35’lere ilişkin bilgiler toplayarak bu uçakların zaaflarının saptanmasına yarayacağı iddiası bana yeterince inandırıcı gelmiyor. F-35’ler zaten S-400 radarlarının onları izleyebildiği yerlerde uçacaklardır. Hatta, bir ihtimal, böyle bir durum şu anda İsrail’in F-35 uçurduğu Suriye’de söz konusudur. O zaman acaba ABD’lilerin üzerinde durdukları başka saikler de mi var diye sormak gerekiyor. Örneğin, konuya iktisadi açıdan baktığımızda, önemli piyasaların kaybedilmesi akla geliyor. Eğer ABD dostlarının S-400 almalarına anlayışla yaklaşacak olursa, o zaman bu silahlara NATO üyesi olmasa bile ABD dostu olan başkaları da talip olabilir, böylece ABD’nin iktisadi çıkarları ve bunun sonucunda siyasi çıkarları zarar görebilir.

Konuya Türkiye tarafından bakacak olursak, S-400’lerin satın alınması Türkiye’nin askeri ihtiyaçlarını tedarikinde Rusya’ya kaydığı anlamına mı geliyor, öyle ise bu isabetli bir yaklaşım mı?

Hayır. Türkiye’nin silah tedariki açısından büyük ölçüde Rusya’ya bağımlı duruma düşmemesi çok önemlidir. Türk-Rus ilişkisinde uzlaşma alanlarının yanında bir dizi hasmane nitelikli konu da bulunmaktadır. İki ülkenin anlaşamadıkları alanları saymak pek de zor değil. Bu bakımdan, ülkemizin Rusya’nın Türkiye’ye dönük hasmane eylemlerini caydıracak olan NATO güvenlik ilişkisini zayıflatmaması lazımdır. Eğer Türkiye’nin NATO bağları zayıflayacak olursa, Rusya’nın Türk-Rus ilişkilerine bugün atfettiği değeri sürdüreceğinin bir güvencesi de yoktur.

Sözlerinizden S-400 sorununu daha kapsamlı birjeopolitik bağlamda tahlil etmek gerektiği anlaşılıyor. Konu sadece müttefikler ve hasımlar ile sınırlı değil, bir ölçüde de oluşmakta olan yeni dünya düzeni ve bunun içinde Türkiye’nin yeri ile ilgili. Doğru mu düşünüyorum?

Haklısınız. ABD dünya düzeninin değişmekte olduğu gerçeğini kabullenmekte zorlanıyor. Artık yakın ilişki içinde bulunduğu ülkelerin eski günlerde olduğu gibi ABD’nin siyasi tercihlerini sorgulamadan kabullenmelerini sağlayamıyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu müttefikleri, Soğuk Savaş ve çift kutuplu dünya sona ermiş olduğundan, uluslararası düzende daha özerk aktörler olarak hareket etmek istiyorlar. Aslında bu arzuları Batı savunma sisteminin değerini azaltmıyor çünkü ittifak üyelerinin güvenlik, siyaset ve iktisat alanlarındaki çıkarları büyük ölçüde örtüşüyor. Ancak ittifak içinde daha kapsamlı bir esnekliğe ihtiyaç var. Bu güvenlik camiasının korunması lazım ama bu da ancak tarafların birbirinin ihtiyaçları ve tercihleri konusunda karşılıklı duyarlılık göstermeleri ile mümkün olur. Başta Birleşik Devletler olmak üzere Türkiye’nin de uzlaşmaz tavırlar takınmalarının ve kibir duygularına teslim olmalarının tek sonucu uluslararası işbirliği, barış ve istikrarın zayıflaması olacaktır.