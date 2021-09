2021 Ağustos ayı enflasyon rakamları

Zafer ÖZCİVAN

Ekonomist

zozcivan@hotmail.com

Enflasyon rakamları her ay TÜFE ve ÜFE ele alınarak hesaplanır ve TÜİK tarafından kamuoyuna açıklanır. TÜFE, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını satın almalarında yaşanan fiyat değişimlerini ifade eder. Hesaplama yapılırken ayakkabıdan konfeksiyona, sebzeden süt ürünlerine, temizlik maddelerinden enerji tüketimine kadar her ürün ayrı ayrı ele alınarak fiyat değişimleri ölçülerek sonuca ulaşılır. Hesaplama bir önceki aya göre, bir önceki yılın aralık ayına göre, bir yıl önceki aynı aya göre ve on iki aylık ortalamalara göre olarak değerlendirilir.

ÜFE ise üreticilerin hammadde ve yarı mamul fiyatları dikkate alınarak ürün maliyet fiyatlarındaki değişimden ibarettir. ÜFE de tüfe gibi bir önceki aya göre, bir önceki yılın aralık ayına göre, bir önceki yılın aynı ayına göre ve on iki aylık ortalamaya göre hesaplanır. Üretim maliyeti, birçok yarı mamul, hammadde, işçilik, enerji gibi giderleri içerdiği için bütün bu faktörlerin üretime olan maliyeti katılarak üretim maliyeti elde edilir ve üretici fiyat endexine ulaşılır.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları

Ağustos 2021 TÜFE (%) ÜFE (%)

Bir önceki aya göre 1,12 2,77

Bir önceki yılın aralık ayına göre 11,65 28,51

Bir önceki yılın aynı ayına göre 19,25 45,52

On iki aylık ortalama 15,78 -

olarak açıklanmıştır.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere enflasyon oranları hız kesmeden devam etmektedir ve dar gelirliler için zorlu koşullarda bir iyileşme söz konusu değildir. Memur ve emekliye verilen zamların enflasyonun çok gerisinde kaldığı aşikardır.

Ağustos ayı enflasyon oranının %19,25 çıkması (politika faizinin üzerinde olması) T.C. Merkez Bankası açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bildiğimiz gibi mart ayında göreve gelen T.C. Merkez Bankası Başkanı, enflasyonun üzerinde politika faizi uygulayacaklarını ifade etmişti. Dolayısıyla 23 Eylül’de yapılacak olan para piyasası kurulu toplantısı politika faizi oranı açısından önem kazanmış durumda. Ancak bu koşullarda politika faizinin değişmeyeceği söylenebilir. Cumhurbaşkanı da faizlerin yükselmesine ezelden beri karşıdır.

Enflasyon, ülkede fiyatların artması olarak kısaca tanımlanabilir. Bir de ‘Çekirdek Enflasyon’ kavramı vardır. Ülkede ani değişikler nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarını hesaplamaların dışında bırakarak yapılan hesaplama ile elde edilen orandır. Ağustos 2021 ayına ait çekirdek enflasyon oranı TÜİK tarafından %16,76 olarak açıklanmıştır.

Yukarıda politika faizinin enflasyonun üstünde olacağına vurgu yapmıştık. Merkez bankası çekirdek enflasyonu baz alarak politika faizinde az ihtimal de olsa indirime gidebilir. Bu oran ise en fazla 100 baz puan olacaktır.

Öte yandan 2021 yılı ikinci çeyreğinde %21,7 ekonomik büyüme rakamı açıklandı. Büyüme rakamı bir önceki döneme göre hesaplandığı için, başka bir deyişle birtakım nedenlerden dolayı bir önceki dönemde ekonomimiz küçüldüğü için bu oran yüksek çıkmıştır. Tabii ki gerçek büyüme bu şekilde olsa bizlere de yansıyacak, refah seviyemiz artacaktır. Doğru Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası, çok güzel açıklamış. Demiş ki 100 metre bir kuyuya düşmüşsünüz, sonra 20 metre yukarı çıkmışsınız ama sonuçta 80 metre çukurdasınız.

Ülkemizde açıklanan rakamlara göre asgari ücret açlık sınırının altında kaldı, kaldı ki asgari ücretten düşük emekli maaşı alan binlerce vatandaşımız yaşam mücadelesi vermektedir. İşsizlik rakamları da ortadadır.

Temmuz ağustos aylarında enflasyonda düşük oranlar beklememize rağmen maalesef olmadı. Yıllık enflasyon tahminleri ise her geçen gün yükselmekte.