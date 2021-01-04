2021; KOLAY demedik, MÜMKÜN dedik

Yeni yıla girdik bile… Kimilerimiz; “2020 bitmedi, 6 ay uzatıldı” diyor ve salgının ekonomi üzerindeki etkilerine vurgu yapıyor. Kimilerimiz de “yeni yıl, yeni umutlar ile yenileneceğiz” pollyanacılığında…

2020; virüs yılıydı. 2021; aşı yılı olacak ve bilim sayesinde insanoğlu korona ile savaştan galip çıkacak. Sorun şu ki bu; Pirus Zaferi olmamalı… Pirus zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılandır ve başka bir zafer kazanamayacak kadar fazla yıpranmışlığın adıdır.

Bundan 2,300 yıl önce Grek kolonisi Tarentum kralı Pirus; savaşı kazanmış ama yanında üç-beş adamdan fazlası kalmamıştır. Tam da bu yüzden Pirus Zaferi; aslında “topyekûn kaybetmeye mahkûm” galibiyetleri simgeler.

Türkiye ekonomisi; virüsü yenerken ödeyeceği bedeli en aza indirecek akılla yürütülmeli. Yeni yönetimin buna muktedir olduğu umut edilir. Artık boş müjdeler, “uçtuk, aştık, zıpladık” gibi umut pompaları yerine, yöntemler geliştirmeliyiz.

Bu yıl; eğer sözü verilen reformlar başlatılır, acı ilaç terkibi doğru (kapsayıcı, külfeti eşit dağıtan, üreteni önceleyen) hazırlar ve vatandaşı içmeye ikna edebilirsek, umuda yelken açmak mümkündür. Biliyorum, KOLAY değil ama MÜMKÜN…

Virüs bile mutasyona uğrayıp akıllanıyorsa, bizlerin ondan daha hızlı güncellenmeye, yönetim aklımızı bir üst sürüme çıkarmaya ihtiyacımız olacak

GERÇEKÇİ TEDBİR KAPSAYICI ÇÖZÜM GÜVENİLİR UYGULAYICI

Virüsün ekonomi üzerindeki etkisi azalarak sürecek. İlk yarı, aşıya erişim süreci olur. İkinci yarıda her alanda büyüme görebiliriz. Turizmden tarıma, sanayiden istihdama dek iyileşme beklenebilir. Yeter ki acı ilaç her ne ise ertelenmesin, reform ruhu yeşertilebilsin

Çalışan yöntemi zaten biliyoruz; Gerçekçi tedbir (acı ilaç), kapsayıcı çözüm (reform), güvenilir uygulayıcı (cesur, popülist olmayan yönetim).