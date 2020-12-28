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  4. 2021 tahminlerim; gelen yıl gideni aratacak mı?

2021 tahminlerim; gelen yıl gideni aratacak mı?

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Yükselecek düşecek sektörler: Yükselecek 3 sektör; tarım, teknoloji, turizm. Gerileyecek 3 sektör; tekstil, inşaat, perakende…

2021’in 5 riski: 1- Seri iflaslar, 2-Yeni kur atağı, 3-ABD yaptırımları, 4-Suriye, Irak, Doğu Akdeniz gerilimleri, 5-Yüksek enflasyon.

2021’in 5 fırsatı: 1-İhracatçının gayreti, 2-Savunma sanayi atağı, 3-Yazılım sektörü yükselişi, 4-Küresel değer zincirlerinin Türkiye ilgisi, 5-RCEP ile anlaşma sürecinin başlaması.

Yatırım yapılacak 3 alan: 1-Start-up’lara, 2-Yazılım ve teknolojiye, 3-Altına…

2021’de Avrupa; AB’de kendi içerisinde çatışmalar artacak. Avrupa 2021’de Almanya ve Fransa çatışmasına sahne olur. Brexit başarılamayacak. AB bu durumdan büyük hasar alacak. Türkiye’nin önemi daha fazla artacak.

Kürede yükselen ekonomiler; Almanya, Vietnam, Hindistan ve Çin… 2021 küresel enflasyon yılı: Dünya, o kadar peşinde koşuşturduğu enflasyon ile tanışacak... Ortalama enflasyon % 2 ile %4 arasına oturacak. Enflasyondaki artış faizde yeniden hareketlenmeyi getirecek.

2021’de Türkiye ekonomisi büyümesi: Tüm gayretlere rağmen %2 civarı olabilecek. TÜİK rakamlarının güvenirliği daha derin sorgulanır olacak.

Ve diğerleri: Halkbank davası, sembolik bir ceza ile sonuçlanır; beklentim 2 milyar $. Dış ataklar yine gelecektir. Ancak diplomasi reformu; “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” anlayışına yakınsayacak.

GELEN GİDENİ ARATMASIN YETER

2020; korona yılı idi. 2021; aşı yılı olacak. Gelecek yıla bağlanan umutlar hayli fazla. Umut, her şeydir ama bir yöntem değildir. 2021 için bizlere yöntem gerek.

Yöntem; yeni normale adaptasyonda yenilikçi ve cesur yollar bulmak… Umuda gelince; 2020’yı aratmasın, yeter… Gerisi, bizlerin gayretiyle şekillenecek

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