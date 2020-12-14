2021 Yılı Bütçesi’nin görüşmeleri bu hafta tamamlanıyor

Meclis Genel Kurulu’nda geçtiğimiz hafta başlayan 2021 bütçe kanun teklifinin görüşmeleri bu hafta tamamlanacak. Genel Kurul’da bugün Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu’nun bütçeleri görüşülecek. 15 Aralık Salı günü Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı bütçeleri ele alınacak. Bakanlıkların bütçelerinin görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte aynı gün 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin ilk 4 dört maddesi ele alınacak. 16 Aralık Çarşamba ile 17 Aralık Perşembe günü kanun teklifinin maddelerinin görüşmeleri tamamlanacak. 18 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde son konuşmalar yapılarak 2021 Yılı bütçesinin oylaması yapılacak. Böylece 17 Ekim’de Meclise sunulan bütçenin Plan Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul’da yaklaşık 2 aydır devam eden görüşmeleri tamamlanacak. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından görüşmeleri yarım kalan Türkiye Çevre Ajansı Kurulmasına ilişkin kanun teklifinin ele alınması planlanıyor.

LİBYA TEZKERESİNDE SÜRE 18 AY UZATILIYOR

Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin süresinin 2 Ocak 2021 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclise geldi. Tezkerede Libya’dan Türkiye dahil tüm bölge için risk ve tehditlerin devam ettiği belirtilerek, sözde Libya Ulusal Ordusu’nun saldırılarının yeniden başlaması halinde Türkiye’nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika’daki çıkarlarının olumsuz etkileneceği kaydedildi. Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye’nin Libya’daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, UMH tarafından talep edilen desteği sürdürmek için süre uzatımına gidileceği kaydedildi. Bütçe görüşmelerinin ardından tezkere Genel Kurul gündemine gelecek.