2021 yılında gündem h-ticaret

SEYHAN GÜLHAN - Lojistik Danışmanı

Lojistiğin tarihsel geçmişine baktığımızda ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çabaların toplamı olarak görülüyor. İnsanlık tarihinin gelişimine göre lojistikte değişim ve gelişim gösterdi. Tarihte bilimsel anlamda lojistiğin askeri alanda kullanılması bir tesadüf değil. Standartlar ve disiplinler bütünü olmasından kaynaklanıyor. Tarihte birçok savaşlar yeterli lojistik planlama yapılamamasından dolayı kaybedildi. Ticari hayata bakıldığında benzer durumlardan dolayı işletmelerin zor durumlarda kaldıkları görülüyor. Lojistik bir işletmenin son noktası olduğundan dolayı bütün planlamaların yansıması olarak görülebilir. Örneğin termin tarihi geciken üretim siparişi, tedarikçinin geç teslimi, öngörülemeyen yüksek talepler etkisi lojistiğe yansıyor. İşletme ile müşteri arasında son nokta olan ve müşteri memnuniyetinde önemli etkisi olan lojistik üzerinde durulması gereken bir alan olduğu pandemim sureci çok net olarak gösterdi. Ülkemizin son çeyrek aşırını değerlendirdiğimizde lojistik konusunda çok ciddi yol alındığını söyleyebiliriz. Fakat lojistik süreçlerinde otomasyon ve son nokta teslimatında alınması gereken yol olduğu görülüyor. 2021 yılında bu iki alan başta olmak üzere lojistik ile ciddi yatırımların yılı olacağını söyleyebiliriz.

Ürün çeşitliliğin gün geçtikçe arttığı günümüzde rekabette aynı hızda artıyor. Arzın ve çeşitliliğinin çok yüksek olması müşteri tarafında olumlu deneyim yaşatan ürün ve markalara yönelme olarak yansıyor. Olumlu deneyimin yaşatan en önemli aşama müşterinin ürünü hızlı şekilde teslim alması. 2021 yılında çok duyacağımız h-ticaret (hızlı ticaret) müşteriye olumlu deneyim yaşatmanın anahtarı olarak gösterebiliriz. Şirketlerin bu yıl da lojistik etkinliklerini yükseltmek için efor harcayacakları bir yıl olacak. Çözüm alanları olarak kendi bünyelerindeki operasyonlarını çevikleştirmek için yatırım yapmak ve büyüme-küçülme öngörülerine göre A-B planları oluşturmak.

Yatırım maliyetine katlanmayı tercih etmeyip esnek bir yapı oluşturmayı hedefleyen işletmelerin lojistik işlerini 'outsource' etme konusu tercih olarak bu yıl daha fazla işletimin gündeminde olacağı bir yıl olacaktır. Bu durumda lojistik firmalarının büyümesine olumlu etki edecek. Güvenlik stok oranlarının artması da depolama ihtiyacını artıracak.

Pandemimin etkisiyle değişen ticari hayatın ve buna uyum sağlamaya çalışan lojistiğin dönüşümü yapılacak yatırımlar veya outsource ile yeterli olacak mı? Anormal bir etkiye standart yaklaşımla cevap verilirse başarı istenilen nokta da olmayabilir.2020 yılında e-eticaret alanında faaliyet gösteren bir kozmetik firmasının h-ticaret'in sağlanmasına yönelik başlattığı inovatif çalışma modelinin yaygınlaşacağı bir yıl olacak. E-ticaretteki gelişmeleri yakından takip eden biri olarak müşteriye ulaşma çabasını İstanbul merkezli operasyon merkezlerinin Türkiye'nin farklı bölgelerine doğru genişlediğini görüyorum. Bölgesel lojistik merkezlerini kullanan ve son nokta teslimatında hızı yakalayacak işletmeler rekabette bir adım öne çıkmış olacak.

Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik 2021 yılındaki çalışmalar;

• H-ticarete yönelik inovatif yaklaşımlar

• Bölgesel depoların yaygınlaşması

• Son nokta teslimatının geliştirilmesi - genişlemesine yönelik uygulamalar

• Sahada tahsilat sistemlerinin etkinleştirilmesi

• Otomasyon yatırımları ( AS/RS , Sorter , konveyör )

• Entegrasyonlar

• Lojistik darboğazlarına aşmaya yönelik yazılım geliştirmeleri

Yukarıda belirtilen her maddenin lojistik ekosisteminin gelişimine önemli katkısı bulunuyor.

Mutlu müşteri memnuniyeti oluşturmak için lojistik ile kalın...