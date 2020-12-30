2021 yılında küresel ekonomide görünüm

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en sert daralmanın yaşandığı tarihi bir yılı geride bırakıyoruz. Bu tarihi yılı yaratan COVID-19 oldu. 2021 yılına girerken COVID-19 tarih yaratmaya devam ediyor. Bu olumsuz tabloda umut veren gelişme aşıların hızla devreye girmesi ve tünelin ucunda ışığı göstermesi oldu. Aşıların sorun yaratmadan etkin olması durumunda, pandeminin kontrol altına alınmasını, toparlamanın başlamasını beklemek yanlış olmayacaktır.

Tünelin ucunda ışık var ama oraya gidene kadar da hayli zor bir yol bizi bekliyor. İlkbahar aylarındaki kapanma iki ay kadar sürmüştü. Bu sefer, Aralık ayı dahil 5-6 aylık bir sürecin içindeyiz. Bu süreçte mikro ve makro çerçevede yaşanacak sıkıntıların sonrasına önemli yansımaları olacaktır. Yakınlarda çıkan bir çalışma(*) 14.yy.’dan bu yana Avrupa’da yaşanan 19 pandeminin ekonomik etkileri inceleniyor. Sonuçlar, pandemi sonrası normalleşmenin uzun yıllar aldığını ortaya koyuyor. Yine uzun süre alacak bir normalleşme ve değişme sürecinin bizi beklediğini unutmamak gerekiyor. Bu süreç gelir dağılımından, enflasyona, borç yapılandırmasından kalıcı tüketim davranışı değişimine kadar birçok unsuru içeriyor. Birkaç hafta önceki yazımızda tartıştığımız gibi, içinde bulunduğumuz süreçte ülkeler, bölgeler, sektörler ayrışıyor. 2021 yılının ikinci yarısında muhtemelen tekrar yakınsama başlayacak. Ayrışmanın en net olduğu yerlerden birisi de finans sektörü ile reel sektör. Hem içinde bulunduğumuz dönem hem önümüzdeki aylar imalat sanayi hariç reel sektör için çok zorlu bir döneme işaret ederken, finans sektörü şimdiden aşıların etkisiyle yılın ikinci yarısındaki toparlanmayı ve yakınsamayı fiyatlıyor.

Finans piyasalarının fiyatladığı bu büyüme beklentisi üretimin ana girdisi olan emtia fiyatlarını yukarı taşıyor. Bu emtialar arasında teknolojik ürünlerin yoğun kullandığı bakır, gümüş ve paladyum benzeri ürünlerin fiyatı daha da hızlı artıyor. Bu artışlar emtia üreticisi, Rusya, Güney Afrika, Peru, Şili, Brezilya gibi ülkeleri olumlu etkiliyor. Dünya ekonomisindeki toparlanma beklentisi ve emtia fiyatlarındaki artış, diğer ekonomilere yönelme isteğiyle bu ülkelerin paralarında alış eğilimi getirdiğinden, dolar zayıflıyor. Toparlanma senaryosu hisse senedi piyasalarını olumlu etkiliyor. İyimserlikteki artış, riski fiyatlayan altın fiyatlarını frenliyor. Finansal piyasalarda gördüğümüz bu mevcut eğilim, 2021 yılında yüzde 60-70 olasılıkla devam etmeye aday görünüyor. Fakat başta hisse senedi piyasaları olmak üzere finansal piyasalarının aşırı iyimser bir boğa piyasasında olduğunu görüyoruz. 2021 yılı başlarında, piyasalarda birkaç nedenden dolayı düzeltme olasılığının arttığı görüşündeyiz. Örneğin, pandeminin güçlü seyri büyüme beklentilerini muhtemelen törpüleyecektir. Örneğin ABD’de Citigroup Ekonomik Sürpriz Endeksi son haftalarda sert bir düşüş göstererek beklenenden düşük bir ekonomik aktiviteye işaret ediyor. Ocak ayı başında Satınalma Yöneticileri Endeksi birçok ülkede beklenenden olumsuz gelebilir.

Sonuç olarak, 2021 yılının en az ilk yarısı, 2020 yılının devamı niteliğinde tarihi bir yıl olacak. Aşıların etkisiyle COVID-19 vaka ve kayıp grafiklerini ters V ya da ters U şeklinde görmeye başlarsak ve bu kalıcı olursa, küresel ekonomi bu yılın ikinci yarısında V ya da U şeklinde bir dönüşü muhtemelen yapacak. Buna yüzde 60-70 ihtimal veriyoruz. COVID-19’un ters V ya U şeklini almasının gecikmesi durumunda, küresel ekonomiyi W şeklinde bir seyir bekleyecektir. Yüksek borçluluk ve gelir dağılımı sorunu olan bir dünyada işler daha da zorlaşmaya aday olur. Bu durumda, finansal piyasalardaki düzeltmeler muhtemelen kalıcı olacaktır.

Sevdiklerinizle, sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum.

* Oscar, J. vd,.. (2020), Long Run Consequences of Pandemics, Fed, San Francisco, Working paper. 2020-09