2021’de dijital teknolojiler ön planda

Nagihan ÜNÜVAR - Markam/Sen Kurucu & Genel Koordinatör

Dünya ve ülkemiz pandemiyle mücadele ederken, son 10 yılda büyüme ivmesinde olan dijital teknolojilerin de hızlı bir yükseliş trendine girdiğine tanık oluyoruz. İş yapış şekillerinin ve alışkanlıkların evrildiği bu yenidünyada, artan rekabette başarılı olmanın anahtarıysa, yaratıcılık ve halden anlayan bir iletişim tarzı geliştirmektir.

Markaların pazarlama hedeflerini gerçekleştirmek ve tüketiciyle iletişimini sürdürülebilir kılmak için kullandığımız dijital pazarlamada, kullanıcı deneyimini artıran ve anlama kabiliyetini geliştiren yapay zeka uygulamaları ile makine öğrenimi ve büyük veri yönetimi ön plana çıkıyor.

Makine öğreniminin gelişmesiyle birlikte, yapay zekânın insanı tanıma yeteneği de her geçen gün artıyor. Yapay zekânın etkinliğinin artırılması için, markaların dijital iletişim araçları ve sosyal medya hesapları birbiriyle ilişkilendiriliyor ve veriye konsantre olarak tüketici ayak izi takip ediliyor.

Eğitimden sağlığa, alışverişten oyuna, geniş yelpazesiyle hayal ve gerçekliği bir araya getiren yapay zeka teknolojisine yatırım yapan teknoloji şirketleri, Artırılmış Gerçeklik (AR) uygulamaları geliştirirken, tüketiciler de, IOS ve Android platformlarında aktif olan bu uygulamalar aracılığıyla, AR deneyimlerini geliştiriyorlar.

Sanal Gerçeklik (VR) ile insanların hayalleri sanal gerçeklikle birleştiriliyor ve keşiflerle dolu bir dünya sunuluyor. VR deneyimi, tüketicisinin marka yolculuğunu oyunlaştırmak ve marka bağlılığı yaratmak isteyen markaların yatırım yaptığı teknoloji uygulamalarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Makine öğrenimi ve yapay zekanın anlama kabiliyetinin artmasıyla birlikte, dijital ortamda kullanılan ücretli reklam çalışmaları (PPC), hedef odaklı, kişiye özel planlama özellikleri kullanılarak yapılabiliyor. Bunun için, kullanıcının, aradığı ürün/hizmete kolay ulaşmasının sağlanması için, anahtar kelime, konu, içerik odaklı reklamlar, site, yerleşim alternatifleri, tüketicinin net olarak tanımlanmasını sağlayan gelişmiş segmentasyon araçlar kullanılıyor.

İnsanların, teknoloji odaklı bir dünyada yaşamaya alışmasına da sebep olan pandemi sürecinde, pazarlama faaliyetlerinde, sesli arama, sanal asistan, video pazarlama, yeniden pazarlama, kullanacağımız diğer araçlar arasında yer alıyor. Teknik pazarlamacılar olarak, pazarlama çalışmalarımızda Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) ile PPC’nin birlikte çalışmasına odaklanıyoruz. 2021 yılında, mobil cihaz kullanarak alışveriş yapanların sayısının hızla arttığına, dijital dünyanın bilinçli tüketicisine hitap edecek teknoloji odaklı yeni uygulamaların da hayatımıza dahil olduğuna tanık olacağımızı söyleyebiliriz.