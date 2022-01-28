2021’de hava felaketlerinin maliyeti 343 milyar dolar oldu

Küresel profesyonel hizmetler firması Aon, yıkıcı doğal afetlerin artan sıklığını ve şiddetini ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik kayıpların küresel olarak nasıl karşılandığını değerlendiren 2021 Hava, İklim ve Afet Öngörü raporunu yayımladı. Bu veriler, iş dünyası liderlerinin afetle ilgili riskleri ölçmesine ve nitelendirmesine ve kuruluşlarının giderek daha değişken bir ortamda dayanıklılığını nasıl artırabileceğini değerlendirmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Rapor, 2021 için, 329 milyar doları hava ve iklimle ilgili olaylardan kaynaklanan toplam 343 milyar dolarlık ekonomik zararı ortaya koyuyor. Bu rakam 2021’i enfl asyon ayarlamasından sonra rekor düzeydeki en maliyetli üçüncü yıl haline getiriyor. Kayıplar 2020’ye göre artarken, kayda değer afet olaylarının sayısı az da olsa gerilemiş durumda. Fakat buna rağmen, bu olayların maliyetinde ve ciddiyetinde önemli bir artış izleniyor. Rapor aynı zamanda 2021 kayıplarının sadece yüzde 38’inin sigorta kapsamında olduğuna dikkat çekiyor. 2020’den itibaren toplam zararlardaki artışa rağmen, sigorta kapsamına girmeyen ekonomik kayıpların karşılanma açığı 2021’de yüzde 63’ten yüzde 62’ye düşmüş durumda.

Aon’da meteorolog ve Catastrophe Insight başkanı olan Steve Bowen, “Birçok küresel topluluk, iklim değişikliğinin artan etkileriyle artan, giderek daha değişken hava koşullarına maruz kalıyor. Bu, rekor kıran aşırı sıcaklıklar, yağış ve sel, kuraklık ve orman yangınları, hızla yoğunlaşan tropik siklonlar ve şiddetli sezon sonu konvektif fırtına dönemlerini içeriyor. Artık dünün iklimine ulaşmayı planlayamıyor veya onu inşa edemiyoruz. Fiziksel hasar kaybı maliyetleri arttıkça, bu aynı zamanda tedarik zincirlerinde ve çeşitli insani ve diğer varlıklarla ilgili hizmetlerde kalıcı küresel aksamalara yol açıyor. Kuruluşlar ve hükümetler için ileriye giden yol, afetle ilgili volatilitenin yeni biçimleri ortaya çıktıkça riskleri yönlendirmek ve en aza indirmek için sürdürülebilirlik ve azaltma çabalarını içermelidir” diyor.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN BULGULAR

2021’de 401 şiddetli afet olayı kaydedildi; bu sayı 2020’de 416’ydı.

50 milyar dolarlık ekonomik kayıp ile 2021, kaydedilen en yüksek dördüncü yıl oldu. Bu afet olaylarının yalnızca 20’si milyar dolarlık sigorta eşiğine ulaştı.

Temmuz ayında Avrupa’da meydana gelen sel felaketleri, 46 milyar dolarla kıta için kaydedilen en maliyetli felaket oldu.

Tehlikeli orman yangınları riskinin tüm takvim yılı boyunca yaygın olması nedeniyle “yangın mevsimi” teriminin resmi olarak modası geçmiş olmasıyla birlikte, koşullar yangının hızlı yayılması için daha elverişli hale geldiğinden orman yangınlarının önemi arttı.

Almanya, Belçika, Avusturya, Lüksemburg ve Çin, rekor düzeydeki en maliyetli sigorta sektörü vakalarını kaydetti.

2021, kara ve okyanus sıcaklıklarının 20. yüzyıl ortalamasının 0,84°C üzerinde olmasıyla dünyanın en sıcak altıncı yılı oldu.

Dünya’da şimdiye kadar güvenilir bir şekilde ölçülen en yüksek sıcaklık, 9 Temmuz 2021’de 54,4 derece ile ABD’nin California eyaletindeki Death Valley kentinde gayri resmi olarak kaydedildi.