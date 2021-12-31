2021’den 2022’ye ne oldu, ne olacak

Fehmi KÖFTEOĞLU

fehmi@dunya.com

Anılmak istenmeyecek 2021 yılı geride kaldı. Yarın, başarı sağlık ve esenlikler dilekleriyle yeni bir yıla giriyoruz. 2021’de seyahat endüstrisinde ne oldu, 2022’de neler olabilir? Bunun için önce Yusuf Hacısüleyman’ın hazırladığı Swot analizine bakalım:

KUVVETLİ YANLAR

Kriz yönetimi tecrübesi

İç turizm güvencesi

Sektörün değişen ortama uyum kabiliyeti

“Güvenli Turizm” sertifikası

Genel aşılanma oranı

Turizm personelinin aşılanmış olması

Aşıya erişim güvencesi hissi

Sağlık sisteminin kapasitesi

ZAYIF YÖNLER

Seyahatin risk olarak algılanması

Ülkedeki ekonomik gelişmeler

Dış politikadaki gelişmeler

Hukuki belirsizlikler

Yatırım atmosferinin olmaması

Yüksek kredi faizleri

Tartışılan enflasyon değerleri

Erken rezervasyon ödemelerinin düşüklüğü

Tüketici araştırmalarındaki sektörel veri eksikliği

Aşı kartının geçerlilik süresinin düşmesi

FIRSATLAR

İnovasyon ve dijitalleşme

Avrupa’da harcanamayan para

Konaklama süresinin uzama olasılığı

Türkiye’nin coğrafi konumu

Seyahat etme arzusunun yüksek oluşu

Yurtdışı turlarının pahalılığı ve COVID sınırlamaları

Uzaktan çalışma/eğitim

TEHDİTLER

Belirsizliklerin her alana yayılması

Döviz kurunun belirsizliği

Finansal alandaki daralmalar

Erken rezervasyonda müşterileri “ya param kalırsa” endişesi

Tedarik zincirinin bozulması

Yatak arz-talep dengesizliği

Omicron vb. varyantların yarattığı korku

Personel eksikliği

Yerli/yabancı personel ücret makası

Kur hareketliliğinin iç pazara yansıması

Rusya-Ukrayna gerginliği

Sınırların tekrar kapanması

Swot analizden hareketle şunu söyleyeceğiz; dipten çıkışlar hep böyle oldu, yine böyle olacak. Ama bu kendinden değil, swot analizinin gereği yapıldığında olur.