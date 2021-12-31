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2021’den 2022’ye ne oldu, ne olacak

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Fehmi KÖFTEOĞLU

fehmi@dunya.com

Anılmak istenmeyecek 2021 yılı geride kaldı. Yarın, başarı sağlık ve esenlikler dilekleriyle yeni bir yıla giriyoruz. 2021’de seyahat endüstrisinde ne oldu, 2022’de neler olabilir? Bunun için önce Yusuf Hacısüleyman’ın hazırladığı Swot analizine bakalım:

KUVVETLİ YANLAR

  • Kriz yönetimi tecrübesi
  • İç turizm güvencesi
  • Sektörün değişen ortama uyum kabiliyeti
  • “Güvenli Turizm” sertifikası
  • Genel aşılanma oranı
  • Turizm personelinin aşılanmış olması
  • Aşıya erişim güvencesi hissi
  • Sağlık sisteminin kapasitesi

ZAYIF YÖNLER

  • Seyahatin risk olarak algılanması
  • Ülkedeki ekonomik gelişmeler
  • Dış politikadaki gelişmeler
  • Hukuki belirsizlikler
  • Yatırım atmosferinin olmaması
  • Yüksek kredi faizleri
  • Tartışılan enflasyon değerleri
  • Erken rezervasyon ödemelerinin düşüklüğü
  • Tüketici araştırmalarındaki sektörel veri eksikliği
  • Aşı kartının geçerlilik süresinin düşmesi

FIRSATLAR

  • İnovasyon ve dijitalleşme
  • Avrupa’da harcanamayan para
  • Konaklama süresinin uzama olasılığı
  • Türkiye’nin coğrafi konumu
  • Seyahat etme arzusunun yüksek oluşu
  • Yurtdışı turlarının pahalılığı ve COVID sınırlamaları
  • Uzaktan çalışma/eğitim

TEHDİTLER

  • Belirsizliklerin her alana yayılması
  • Döviz kurunun belirsizliği
  • Finansal alandaki daralmalar
  • Erken rezervasyonda müşterileri “ya param kalırsa” endişesi
  • Tedarik zincirinin bozulması
  • Yatak arz-talep dengesizliği
  • Omicron vb. varyantların yarattığı korku
  • Personel eksikliği
  • Yerli/yabancı personel ücret makası
  • Kur hareketliliğinin iç pazara yansıması
  • Rusya-Ukrayna gerginliği
  • Sınırların tekrar kapanması

Swot analizden hareketle şunu söyleyeceğiz; dipten çıkışlar hep böyle oldu, yine böyle olacak. Ama bu kendinden değil, swot analizinin gereği yapıldığında olur.

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