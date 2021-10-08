2021’den 2022’ye Rusya/BDT Almanya/AB

Fehmi KÖFTEOĞLU

BU AÇIDAN

Erdoğan ile Putin’in 29 Eylül’de Soçi’deki görüşmesi üzerine DW Türkçe’de “Türkiye, turizmde yüzünü AB’den Rusya’ya çeviriyor” başlıklı bir haber yayınlandı.

Türkiye’nin yüzünü nereye çevirdiği tartışılabilir.

Ama Türkiye’ye ziyaretçi girişinde Rusya Avrupa ile yer değiştirdi. Avrupa’nın payı düşerken, Rusya ve BDT ülkelerinin ağırlığı arttı. Avrupa OECD ülkelerinden gelenlerin toplam içindeki payı 2019’un 8 aylık döneminde yüzde 34 iken 2021’de yüzde 30’a düştü. Aynı dönemde başını Rusya’nın çektiği BDT ülkelerinin payı yüzde 29’dan yüzde 36’ya yükseldi.

Peki bu iyi mi kötü mü?

İyi kötü bakılan yere göre değişir. Ama bu bir gerçek.

Konuya bir de şöyle bakmak gerekir. Almanya yalnız Almanya değil, Rusya da yalnız Rusya değil. Almanya lokomotif ülke olarak Avrupa pazarının tümünü etkiliyor.

Rusya’yı da başını çektiği Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) olarak düşünmek gerekir.

Rusya ayrıca Almanya dahil Avrupa’nın diğer pazarlarını da etkiliyor. Bu açıdan Rusya ve Almanya’daki duruma ve son gelişmelere bakalım. Almanya’da 26 Eylül’de genel seçimler yapıldı.

Seçim sonucunun turizme ve Türkiye’ye nasıl yansıyacağına ilişkin bir şey söylemek için erken.

Rusya için ise 29 Eylül’de Putin ile Erdoğan’ın Soçi’de üç saate yakın baş başa görüşmesi önemli.

Görüşme öncesi yapılan açıklamalarda turizm ile ilgili söylenenler önemli.

Putin, “Pandemiye rağmen Rusya’dan Türkiye’ye bu yıl 2.5 milyon turist gitti” derken, Erdoğan da “Özellikle turizmde vermiş olduğunuz destek sebebiyle de çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Buradan hareketle diyebiliriz ki, Türkiye’nin 2022’de turizmdeki performansını Rusya belirleyecek.

Almanya’da ise seçim sonuçlarının Türkiye’ye nasıl yansıyacağı konusunda bir şey söylemek için henüz erken. Ancak Alman tüketici fiyat/hizmet kalitesi nedeniyle Türkiye’yi tercih etmeye devam edecek. Tur operatörleri de daha önce deneyerek gördükleri Türkiye’nin fiyat/hizmet dengesine alternatif yaratamadıkları gerçeğinden hareketle programlarında Türkiye’ye öncelik verecek.

Almanya’nın bu durumu başta İngiltere olmak üzere diğer pazarları da etkileyecek.

Buradan hareketle denebilir ki pandemi ortamında rakip ülkeler ile karşılaştırıldığında verilere de yansıyan sonuçlara ek olarak iki kaynak pazardaki son gelişmeler de 2022 için umut vericidir.

Türkiye 2022'ye 2021’in kötünün iyisi avantajını daha yukarı çekmiş olarak girecek.