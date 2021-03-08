2021’e cari dengede ılımlı bir başlangıç

Geçen hafta büyüme ve dış ticaretten olumlu; enflasyonda ise beklentileri aşan ve kaşların kalkmasına neden olan veriler geldi. Moody’s tarafından ülke notuna ait yapılan açıklama ve hemen arkasından Merkez Bankası’nın yatırımcı sunumundaki kararlı ifadeleri de artılar hanesine yazılabilecek gelişmelerdi.

Takvimlerde bu haftaya yönelik en değerli başlık bugüne ait. 8 Mart: Farklı ülkelerde yüz yılı aşkın bir süredir kutlanan, 1977’den beri ise Birleşmiş Milletler kararı ile küresel boyuta ulaşan Kadınlar Günü.

Bugün pek çok kutlama ve övgü mesajı göreceğiz; ama tüm bunlar içinde benim en beğendiğim rahmetli Neşet Ertaş’ın “Kadınlar insandır; biz insanoğlu” ifadesidir. Hem kendisini rahmetle anıyor; hem de Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Çarşamba sabahı TÜİK Aralık dönemine ait işgücü verilerini açıklayacak. Bildiğiniz gibi işgücü verileri üçer aylık dönemlerin ortalaması alınarak hesaplanıyor. Örneğin kasım verisi ekim-kasım-aralık aylarının ortalaması ile açıklandı. Bu haftaki aralık verisi ise kasım-aralık ve ocak aylarının ortalaması alınarak ilan edilecek. Ancak, bir sonraki veriden itibaren TÜİK bu uygulamayı (AB ülkeleri ile birlikte) sona erdirecek ve sadece ilgili ayın verisini açıklayacak. Son açıklanan Kasım verisinde işsizlik oranı yüzde 12,9’du. Böylece 22 Mart günü açıklanacak olan 2020 yıl geneli işsizlik oranının yüzde 13,2 olacağını görmüştük.

Perşembe sabahı TCMB, ocak ayı ödemeler dengesi verilerini paylaşacak. 2020’de cari açık beklentilerin ve OVP hedefinin bir hayli üzerine çıktı ve 36,7 milyar dolar oldu. Cari açığın GSYH’ye oranı ise yüzde 5,1’e ulaştı. 2021’de geçen seneye göre daha ılımlı bir açık göreceğimizi düşünüyorum. Ocak ayında cari açık ocak 2020’deki düzeyinin anlamlı bir derecede altında gelecektir. Nitekim mal ihracatı yüzde 2,3 artmış, ithalatı ise yüzde 5,9 azalmıştı.

Haftanın son gününe sabah açıklanacak olan sanayi üretim endeksi ile başlayacağız. Sanayi üretimi 2020’nin ortasından itibaren canlı seyrediyor. Ocak ayına ait PMI endeks değeri 54,4. Bu, sanayi üretiminde de güzel bir artış görebileceğimize işaret ediyor.

YURTİÇİ

Çarşamba 10:00 Aralık ayı işgücü verileri

Perşembe 10:00 Ocak ayı ödemeler dengesi verileri

Cuma 10:00 Ocak ayı sanayi üretim endeksi

Cuma 10:00 Ocak ayı perakende satış ve ciro endeksleri

Cuma 10:00 Mart ayı TCMB beklenti anketi

YURTDIŞI

Salı 02-50 Japonya 4. Çeyrek büyüme

Salı 13:00 Euro Bölgesi 4.çeyrek büyüme

Çarşamba 16:30 ABD Şubat ayı enflasyonu

Perşembe 15:45 Avrupa Merkez Bankası faiz kararı