2021’in Çığır Açan İnovasyonları’na sağlık damga vurdu

Dünya ekonomisi, 2000’lerin ilk yıllarından itibaren “Ar-Ge’ye dayalı inovatif üretime” odaklanmış durumda. Trilyon dolarlık bütçeler en iyi inovatif çözümü keşfetmek için ayrılıyor. UNESCO İstatistik Enstitüsü, 2019’da ülkelerin Ar-Ge’ye ayırdığı bütçeyi, satın alma gücü paritesine göre ayarlayarak incelemiş. Ortaya çıkan verilere göre, dünyada Ar-Ge çalışmalarına en çok bütçe ayıran 10 ülkenin toplam 1,5 trilyon dolarlık kaynağa ulaştığı belirtiliyor. Listede Amerika yaklaşık 500 milyar dolarla başı çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ise Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2019’da bir önceki yıla göre 7 milyar 420 milyon TL artarak 45 milyar 954 milyon TL’ye yükselmiş.

Burada asıl soru, yapılan harcamaların ne kadarının hedefe ulaşabildiği? 10 yıldır markaların çığır açan inovasyonlarını değerlendiren NielsenIQ BASES Top Breakthrough Innovation 2021 sonuçları açıklanmadan önce bir araya geldiğimiz NielsenIQ BASES Türkiye Lideri Abdullah Aras ile tam da bunu konuştuk. Aras, yaptıkları araştırmalardan yola çıkarak şu bilgileri veriyor: “Dünya genelinde geliştirilen inovatif ürünlerin yüzde 70’i müşterinin beklentilerini karşılamıyor. Bu, her 10 inovasyonun 7’sinin çöpe gittiği anlamına geliyor.” Tam da israfın konuşulduğu bir zamanda çöp olan inovasyonlardan bahsetmek anlamlı. Ancak bilimsel gelişim yolunda inovasyon harcamalarına ne kadar israf gözüyle bakılmalı konusu tartışmaya açık.

Abdullan Aras işte bu noktada, “Biz de BASES olarak kurumlara, çöpe gitmeyecek inovasyon çalışmaları için trendleri gösteriyoruz. Fikir aşamasından mamule kadar olan süreçte yardımcı oluyoruz. Çünkü inovasyon büyük Pazar. Formül de basit: Güçlü fikir+iyi ürün+pazarlama=Başarı.”

Dört fikirden biri ihtiyaç değil

Kurumların inovasyon sürecine danışmanlık yapan NielsenIQ BASES’in en büyük kaynağı saha. Yani tüketiciler. “Bu zamana kadar test ettiğimiz fikirlerin dörtte birinin tüketici ihtiyaçlarına hitap etmediğini gördük” diyen Aras, oysa FMCG pazarında cirosal büyümenin yüzde 25’inin inovasyon ya da relansmandan geldiğine dikkat çekiyor.

Artık ikinci el deneyim zamanı!

BASES Top Breakthrough Innovation 2021 (Çığır Açan İnovasyonlar) listesi de pazarda çığır açan yeni ürünleri öne çıkaran bir program. 10 yıldır verilen ödüller her ülkede farklı Pazar dinamikleriyle şekilleniyor ama aynı tarihte açıklanıyor. Jüri ise tüketici. İnovatif ürünün satış başarısına, tüketiciyle kurduğu bağa, markayı büyütme yeteneğine bakılarak oluşturuluyor. Türkiye’de ödül gıda, içecek, ev bakımı ve kişisel bakım kategorilerinde verildi. Abdullah Aras, son dönemde bir fikrin başarılı olmasının arkasında yatan trendleri anlatırken sürdürülebilirlik ve sağlık konularının öne çıktığını söylüyor. Bunda pandeminin etkisi büyük elbette.

Aras, “Bazı trendler inovatif ürünlerle ilgili önyargıları kırdı. Çevre ve sürdürülebilirlik bunlardan. Vegan ürünler lezzetli olmasa da tercih ediliyor. Önyargıları kıran trendler, tüketici davranışlarını değiştiren fikirler, değer algısını değiştiren yenilikler bu çalışmada öne çıktı. Bunların tümüne bakıldığında da sağlık endişesi ve sürdürülebilirlikle ilgili yeniliklerin sahada başarıyı etkilediğini gördük. Tüketiciyi etkileyen konulardan biri de içerikle ilgili net bilgileri veren etiketler oluyor” diye konuşuyor.

Kategorilerine göre bu yılın çığır açan şirketleri

Gıda: Eti, Nestle, Unilever, Ülker, Yayla

İçecek: Dimes

Kişisel bakım: Unilever

Ev bakımı: Duru