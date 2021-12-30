2021’in son buluşması lojistik başkenti Mersin'de!

Özlem DALGA

DFDS Kurumsal İletişim Müdürü

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin, KAGİDER iş birliği ile hayata geçirdiği “Kadın İçin Taşıyoruz” projesini, Anadolu’daki kadın ihracatçılarla buluşturan dijital paneller serisinde yılın son buluşması, lojistik başkenti Mersin’de gerçekleştirildi. Panellerde, “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi, 2021 yılı boyunca Dünya Gazetesi’nin desteği ile Anadolu’daki iş dünyasına ve kadın ihracatçılara tanıtılarak bölgedeki kadın girişimcilerin zorlandıkları alanlar ve ihtiyaçları tartışıldı. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Hakan Güldağ ile birlikte yönettiğimiz dijital paneller serisinin “Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” için son durağı olan Mersin buluşmasına Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Arıç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Arıç, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Tat Bakliyat A.Ş. Genel Müdürü Tuba Memiş, DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa panelist olarak katıldı.

Kadın İçin Taşıyoruz projesi 2021’i, 42 proje partneri, 21 taşıma ile tamamlıyor

“Kadın İçin Taşıyoruz – Anadolu Buluşmaları”, Mersin panelinde, Türkiye’nin çıkış yolu olarak değerlendirilen ihracatta 2022 yılı beklentilerini masaya yatırdık. 2021 yılında DFDS Akdeniz İş Birimi olarak KAGİDER ile yürüttüğümüz “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi ile Uluslararası İş Dünya Oscarları olarak tanınan, ünlü şarkıcı Paula Abdul’un sunduğu Stevie Business Awards’da Bronz kategori ödülü ve son olarak CX Müşteri Deneyimi ödüllerinde sosyal sorumluluk kategorisinde müşterileri bir sosyal sorumluluk projesinde birleştirme başarısıyla toplamda 4 farklı ödül aldık. Başta KAGİDER’e ve projede yer alan tüm lojistik partnerlere sonsuz teşekkür ediyoruz. DFDS Akdeniz İş Birimi olarak 2021 yılı içinde Türkiye’den Avrupa’ya en büyük taşıma sayısına ulaştık, pandemi ile başlattığımız “Kadın İçin Taşıyoruz” projesinde KAGİDER ile kadın girişimcilerimiz için destek sağlarken yılı 42 lojistik partnerimiz ile Avrupa, Kuzey Afrika’ya taşıma sağlayarak kapattık. Geldiğimiz noktada 13 kadın girişimcinin 21 taşımasını gerçekleştirdik. “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi kapsamında 2022 yılında da maliyetlerin ortalama yüzde 15 ve yüzde 20’sini teşkil eden lojistik maliyetler konusunda kadın girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz. Panelde konuşan DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, proje ile ilgili olarak şöyle konuştu: “11 Aralık 2021 itibariyle 155. yılımıza girdik. 1866 yılında bu serüvene Kuzey Denizi’nde başladık ve Baltık Denizi’nden Akdeniz’e kadar güçlü yatırımlar yaptık. 70’ten fazla gemimiz ile hem yolcu hem yük taşımacılığı yapıyoruz. Bununla beraber kadın girişimcilerimizin yüklerini minimum maliyet ile ya da ücretsiz taşıyoruz. 2021’de ana bilet fiyatlarına zam yapmayarak ihracatçılarımızın en iyi çözüm ortağı olduk. 2022’de de Türkiye’nin ihracatı artmaya devam edecek. DFDS Akdeniz İş Birimi olarak ise yüzde 15’in üzerinde bir artış bekliyoruz.”

Başboğa, “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi ile kadın ihracatçıların ekonomiye katılımı ve yeni pazarlara açılımı için ne ölçüde büyük bir lojistik destek verdiklerini belirterek, ülkemizin demografik yapısı içinde DFDS olarak yeni yılda da kadın ihracatçılarımızın” proje kapsamında destekleneceğini aktardı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, panelde Mersin’in net ihracatçı şehirlerimiz arasında yer aldığını, iyi bir ihracat performansına da sahip olduğunu söyledi. Kızıltan, şöyle devam etti: “Lojistikte büyük bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Pandemi dönemi konteynerlerde azaltma yarattı fakat onun dışında dünyadaki 4-5 firma konteyner sayısının neredeyse yüzde 90'ını ellerinde tutuyorlar. Depolarda ihracatçıya konteyner temin etmekte sorun çıkarıyorlar, tekelleşme mantığından vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum.” Lojistik maliyetlerin bir malın maliyetinin yüzde 15 ile yüzde 20’sine denk geldiğini söyleyen Kızıltan, bu anlamda kadın girişimcilere Kadın için Taşıyoruz projesi ile sunulan lojistik desteğin çok değerli olduğunun ve kadın ihracatçıların rekabet gücünü artırmak adına önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Arıç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Arıç, ise lojistik operasyonlarda maliyeti düşürebildiğimiz oranda rekabet gücümüzün yükseleceğine değindi. Arıç, DFDS’e Mersin’e 3. gemi ekleyip ihracatçıya yardımcı oldukları için teşekkür ederken, 4. gemi için de bölgede fırsat olduğunun altını çizdi. Arıç, “DFDS Akdeniz İş Birimi, ihracat yönünden bize çok yardımcı oluyor. Her ne kadar ülkemizde mal da olsa taşımacılık yapılamadığı sürece mallar işe yaramıyor. Ara konteynerler şart. Trieste’de analiz merkezi kurularak ihracatçının rapor yapılabilmesini tavsiye ediyorum, analize tabi tutulan ürünlerin göndermede, Bulgaristan’da yaşadığımız zorlukları aşabilir, bölgeden Avrupa Birliği’ne yaş meyve sebze ve meyve ihracatı artabilir, yorumunda bulundu.

Panelde, Tat Bakliyat A.Ş. Genel Müdürü Tuba Memiş, panelde şöyle konuştu: “Tat Bakliyat olarak 250000 metrekare alana sahip 9 fabrikamız ile 4000 ton üretim gerçekleştiriyoruz. Edirne’de, Mersin’de, İzmir’de, Kırgızistan’da olmak üzere fabrikalarımız mevcut, 82 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Toplam ihracatımız 450.000 tonu buluyor.” Panelde ayrıca pandemi döneminde aksama yaşamadıklarını dile getiren Memiş, bu dönemi başarı ile atlattıklarını ve rafta en çok tercih edilen ürünlerin bakliyat ürünleri olduğunu da aktardı. Memiş konuşmasına şöyle devam etti: “Yüzde onluk bir artış gösterdik ve Kasım 2021’de kazancımız 42,5 milyon doları buldu. Bunun 36,7 milyonu Mersin’deki üretimimize ait. Aynı zamanda Kanada’dan aldığımız mercimekleri Türkiye’de işliyor, zoru başarıyoruz.” Panelde, tüketimi Kanada, Amerika ve Rusya’da olamayan kırmızı mercimeği oradan ithal etmemiz benim dikkatimi çekti. Arıç ve Kızıltan’ın dediği gibi bakliyat üretimini bu ülkelere kaptırmayacak politikalara yer vermeliyiz. Bakliyatın anavatanı Mersin’de, kuraklık ve kur artışlarına karşın kendi kendimize yetmenin yolu üretimden geçiyor.