2021’in yüzde 11’lik büyümesi bize ne söylüyor?

2013’ten 2020 yılına kadar sürekli düşen ve 8,597 dolar seviyesine gerileyen kişi başına milli gelir, baz etkisi ve ihracat artışına karşın, yine de 10 bin doların altında kaldı.

Türkiye ekonomisi 2020 yılı verilerinin baz etkisiyle 2021 yılının son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme sağlayarak 2021’i yüzde 11’lik bir büyüme ile kapattı. Son 10 yılın en büyük büyüme oranının yaşanmasına karşın, büyüme hane halkına bir refah getirmedi. 840 milyar dolarlık milli gelir ile kişi başına milli gelir 9 bin 539 dolar seviyesinde kaldı. Kişi başına gelir 2003-2013 yılları arasında yükselerek ulaştığı 12.582 dolardan, 3 bin dolar geride yer alıyor. 2013’ten 2020 yılına kadar sürekli düşen ve 8,597 dolar seviyesine gerileyen kişi başına milli gelir, baz etkisi ve ihracat artışına karşın, yine de 10 bin doların altında kaldı.

2022 yılı büyüme beklentisi ise zor bir yıl geçeceği tahminleriyle, yüzde 2-3,5 bandında gerçekleşebilecek görülüyor. Bununla, OVP öngörüsü olan yüzde 5’lik büyümenin altında kalınacak.

2021 yılında tarım sektörü yüzde 2,16’lık daralmasıyla ekonomiye 0,14 puan oranında olumsuz katkı sağlarken, 2021 yılında yüzde 16,6 oranında büyüyen sanayinin katkısı 3,26 puan oldu. İmalat sanayiinin yüzde 17,7’lik yıllık büyümesi de 2021’in dikkat çekici öğesi oldu. 2021’de inşaat sektörünün yılın tamamında %0,95 küçüldüğü bilgisi DÜNYA editörü arkadaşımız Şebnem Turhan’ın haberinde yer alıyor. 2021’de hız kaybeden finans sektörünün de yılı yüzde 8,96 daralmayla kapattığı bilgisine, Turhan’ın bu haberinde yer veriliyor.

İş dünyası örgütleri, ülke ekonomisindeki olumsuzlukları geride bırakıp sürdürülebilir büyüme patikasına girebilmek için, verimlilik, insan kaynağı planlaması, rekabet gücünün ve ihracatın artırılması çalışmalarına yönelik ekonomi politikalarında düzenlemeler yapılmasını istiyorlar. Yatırımların artırılması için politikalar geliştirilmesini, KGF ve Eximbank desteklerinin artırılması talebini dile getiriyorlar.

2022, Ukrayna krizi nedeniyle sorunların yaşanacağı bir yıl olacak. Turizm, tarımsal ihracat ithalat alanları ve enerji güvenliği açısından sıkıntılar yaşanacağına inandığım 2022 yılında kamunun iş dünyasıyla sürekli diyalog içerisinde olması gerekir.

2021’in yüzde 11’lik büyümesi rehavete değil, temkinli duruşa yol açmalı....

GÜNÜN SÖZÜ:

Rusya’ya konulan kısmi SWİFT dahil, ekonomik ambargoların etkisi çok sınırlı olacak...