2022 bütçesi kanunlaşacak, stokçuya ceza artırımı Meclis’e gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maliyet ve kur artışlarıyla izah edilemeyecek fiyat artışı yaparak stokçuluğa yönelenlere göz açtırılmayacağı yönündeki açıklamalarının ardından AK Parti’nin hazırladığı stokçulara ceza artırımını öngören yasa teklifinin bu hafta Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklikle halen piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL arasındaki ceza artırılacak. Söz konusu cezanın alt sınırının 100 bin üst sınırının 2 milyon liraya çıkarılması bekleniyor.

TBMM’nin Ekim ayında Plan Bütçe Komisyonu’na bütçenin sunumuyla başlayan ve iki ayı bulan 2022 yılı bütçe mesaisi bu hafta tamamlanıyor. 13 Aralık Pazartesi günü Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın, 14 Aralık Salı günü ise Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi görüşülecek. Aynı gün 2022 Bütçe Kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

15 -16 Aralık tarihlerinde bütçe kanun teklifinin maddelerinin görüşmeleri yapılacak. 17 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak görüşmelerin ardından yapılacak oylama ile Mecliste bütçe süreci sona erecek.

“Katar ile swap uğruna Mavi Vatan’dan taviz mi verildi? “

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Güney Kıbrıs-Katar-ABD arasında doğalgaz arama ve üretim anlaşmasının 10 Aralık’ta imzalandığını hatırlatarak, “İktidar, verilen arama ruhsatıyla Türkiye kıta sahanlığı ve karasularına tecavüz edildiğini ilan etmesine karşılık, yürürlüğe giren anlaşmaya suskun kaldı. Erdoğan’ın Katar ziyaretinde ulusal çıkarlarımız ve Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarımızdan hangi tavizler verildi?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı’nın Katar’ın güvenliğini Türkiye’nin güvenliğinden ayrı tutmadığını söylerken Katar’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki egemenlik ve ekonomik haklarını, ulusal çıkarlarını tehdit eden anlaşmalara rahatlıkla imza attığını belirten Toprak, “Katar ile imzalanan rutin ve göstermelik 15 mutabakat içinde iktidarın yegane beklentisinin 15 milyar dolar karşılığı Katar riyali tutarındaki swap anlaşmasının süresini bir yıl daha uzatabilmek, Merkez Bankası’na kâğıt üzerinde rezerv bulmak olduğu anlaşılıyor. Bunun için de Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve karasuları ihlaline göz yumulup taviz veren iktidar, Mavi Vatan’ın adını bile anmıyor” dedi.