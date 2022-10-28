2022 sonunda dış kaynaklı Ar-Ge geliri 500 milyon TL

1770’te Osmanlı-Rus Savaşı’nın denizdeki en büyük çatışmalarından biri Çeşme açıklarında gerçekleşti. 11 binden fazla Osmanlı askerinin öldüğü çarpışmadan tek kurtulan gemi Cezayirli Hasan Paşa’nın Burc-u Zafer’di. Büyük kaybın ardından İstanbul’a çağrılan Hasan Paşa, Osmanlı’nın yeni ve modern bir donanmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu donanmayı inşa edecek mühendislere ihtiyaç vardı. 1773’te Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla kurulan deniz mühendisleri okulu, bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) temellerini oluşturuyor.

Önceki gün İTÜ’nün Maslak’taki ana kampüsünde üniversitenin 250. yıl kutlamalarına dair bir toplantı yapıldı. Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile toplantı sonrasında geniş bir söyleşi yaptık. İşin ekonomik ve iş dünyasına dokunan taraflarını sorduğumda, bu bilgilerin derlendiği bir kitap hazırlığı yaptıklarını söyledi Koyuncu. “MIT’den esinlenerek İTÜ’nün mezunlarıyla, projeleriyle vs. Türk ekonomisine bugüne kadar yarattığı katma değeri hesaplatıyoruz. Halen ekonomi daire başkanlığımız çalışmalar yürütüyor. 250. yıl kapsamında bu kitabın da lansmanını yapacağız” dedi.

Koç’ta 2 bin 500 İTÜ’lü çalışıyor

Türk iş dünyasında İTÜ mezunlarının büyük işler başardığını gururla anlattı Rektör. “Çünkü en iyi öğrencileri kabul etmek gibi bir iddiamız var” diyerek pek de mütevazı olamayacağını söyledi. Türkiye’nin en büyük şirketlerinde en çok İTÜ’lülerin çalıştığını da vurguladı: “Geçtiğimiz günlerde Rahmi Koç’u ziyarete gittik. Bana Koç Topluluğu şirketlerinde 2 bin 500 İTÜ mezunu çalıştığını söyledi. TOGG’daki mühendislerin yüzde 20’si, Vestel’deki mühendislerin yüzde 20’si İTÜ. Tüm iş dünyasında bizden mühendis talep eden şirket çok fazla.”

Gelirler artıyor ama hala yolumuz var!

Üniversitelerin öğrencileri ve akademisyenleriyle birlikte sanayi projelerinde aktif olması gerektiğine inanan rektörlerden Prof. Dr. İsmail Koyuncu. İTÜ’de de özellikle son iki yıldır dış kaynaklı Ar-Ge projelerinin arttığının altını çizdi. AB projelerini örnek verdi: “Bu yıl AB projelerinde atak yaptık. 10 milyon euroluk fon aldık. Son 5-6 yılda alınan desteğin toplamı bu yılın dokuz aylık döneminde gerçekleşti. Dış kaynaklı Ar-Ge proje gelirlerimiz de arttı. 2021’de dış kaynaklı Ar-Ge gelirimiz 179 milyon TL idi, bu yılın eylül sonu itibarıyla 350 milyon TL oldu. Yılsonu hedefimiz 500 milyon TL. Bunun yanında 2022 yılı toplam Ar-Ge gideri de 2,5 milyar TL olarak tahmin ediliyor. Patentlerin üniversiteye katkısı düşük. Ticarileşme önemli. Yılda 40-50 patent alınıyor ama çok azı ticarileşiyor. Bu yıl hedef 10 patentin ticarileşmesi. Ciddi bir know-how geliri oluşması gerekiyor.”