2022 tahminlerim

Yılın son günündeyiz. Gelin gelecek yıla dair tahminlerime bakalım: ABD’de enflasyon %15’i geçecek. Fed şimdiden faiz artırma programını açıklamış olsa bile, elini korkak tutacak. Tedarik zinciri kısıtları ve daha önemlisi iyice artan işgücü kıtlığından oluşan yüksek enflasyon baskısını durduracak kadar faiz artıramayacak. Avrupa Birliği ve Japonya için de benzer bir durum söz konusu. Bunun temel nedeni IMF’nin 2020 tahminlerine göre dünyada toplam borcun toplam gelirin %256’sı ile rekor kırmış olması. Bu kadar borcun biraz enflasyon olmadan eritilmesi zor.

Bitcoin üzerinde yazılım yapan geliştirici sayısı %30 artacak. Kripto varlık insan kaynağı rekor kıracak. Düşük faizlerin sürmesiyle varlık fiyatlarındaki, dolayısıyla Bitcoin gibi kripto varlık fiyatlarındaki artışın süreceğini öngörüyorum. Ancak Bitcoin fiyat tahminleri yanılmaya mahkûm. Fiyat tahmini yerine insan kaynağı tahmini yapalım. Şu an dünyadaki en akıllı gençler (ve bazen ihtiyarlar) kripto varlık işine giriyor. Bu trend, fiyatlardaki artışla beraber devam edecek.

Avrupa, dijital kodamanlara müdahalede Çin’i takip edecek. Geçen sene ilk müdahalenin hızla Çin’den geleceğini tahmin etmiştim. Avrupa’da müdahale daha makul ve Dijital Hizmet Yasası ile yapay zekâ regülasyonları gibi kuralların onaylanmasıyla olacak. Avrupa’nın hedefi Amerikan şirketleri. Ancak bunların yerine başarılı Avrupalı şirket pek çıkmayacak.

Türkiye’de e-ticaret veya kripto varlık şirketlerine reklam kısıtlaması getirilmesi sonucu birkaç TV kanalı batacak. Medya sektörü ekonomide yıllardan beri olan sıkıntıların etkisini dünyadaki bol parayı döndürebilen bu şirketlerin önünün kesilmesiyle anlayacak. Bu arada, sponsorluk gelirleri azalan birkaç futbol kulübünde yönetim istifa sesleri yükselecek. Google ve Facebook, köşeye sıkıştıkça sigara şirketlerinin 80’lerdeki lobi taktiklerini uygulayacaklar. Akademik araştırmalara sponsor olup işine gelen sonucu yayınlama, üniversite ve basın üzerinde parayla baskı oluşturma, şirket ve ürünlerin ismini değiştirip kötülükleri unutturma çabaları devam edecek. Bu arada, büyüyen kurumsal yapıları içinde yenilik yapamayıp Facebook gibi anne/baba demografisine hapsolacaklar. Yeni sosyal medya kanunu çıkarsa en az bir global sosyal medya platformu Türkiye’den çekilecek.

Elon Musk 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olacağına dair tvit atacak ama aday olmayacak. Bu arada Tesla hisseleri ve kripto varlıklarının değeri artmaya devam edecek. Üç az gelişmiş ülkenin bakanı daha dünyanın çeşitli yerlerindeki Nusret restoranlarında ziyafet çekerken sosyal medyaya düşecek. Hiçbiri istifa etmeyecek.

Geçen sene, Apple’ın Nissan’ı satın alacağını tahmin etmiştim. Taraflar gerçekten masaya oturdu ama anlaşamadı. Görünen o ki Apple arabasını kendisi yapacak. Geçen seneki tahminlerimin yarıya yakını yanlış çıkmış. Doğru ve yanlış çıkan tahminlerimi haftaya Çarşamba haftalık e-posta bültenimde değerlendireceğim (ussal.substack. com). Tüm okurlarımıza dünyadan kopmamak için bol bol Dünya Gazetesi okuyacakları mutlu bir yıl diliyorum.