5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca 01.07.2022(Cuma)-20.07.2022 (Çarşamba) dönemi mali tatildir.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde de mali tatil kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan bildirim ve ödemelerle ilgili hususlar açıklanmıştır.

Yasal düzenleme gereği,

Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Buna göre, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2022 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yükümlülükler aşağıda belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

2022 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları Beyan/Bildirim/Yükümlülük İlgili Mevzuat Son Günün

Mali Tatil

Günlerine (01-20 Temmuz Arasına) Rastlaması Halinde (27.07.2022 Çarşamba) Son Günün

Mali Tatilden

Sonraki 5 Güne

(21-25 Temmuz Arasına)

Rastlaması Halinde

(25.07.2022 Pazartesi) İşyeri Bildirgesi 5510/11. md 27.07.2022 25.07.2022 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 5510/8. md 27.07.2022 25.07.2022 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 5510/9. md 27.07.2022 25.07.2022 2022 Haziran Ayı Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi SSİY/Ek-5. md Haziran ayı MPHB’nin verilme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından normal süresinde yerine getirilecektir. (26.07.2022 Salı) Haziran ayı MPHB’nin verilme süresinin son günü 21-25 Temmuz’a rastlamadığından normal süresinde yerine getirilecektir. (26.07.2022 Salı) İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme 5510/102. md 27.07.2022 25.07.2022 2022 Haziran Ayı Primlerinin Ödenmesi 5510/88. md Haziran ayı primlerinin

ödeme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından,

ancak 31.07.2022 günü Pazar gününe rastladığından ilk mesai günü ödeme yapılacaktır. (01.08.2022 Pazartesi) Haziran ayı primlerinin

ödeme süresinin son günü 21-25 Temmuz’a

rastlamadığından, ancak 31.07.2022 günü Pazar gününe rastladığından ilk mesai günü ödeme yapılacaktır. (01.08.2022 Pazartesi) SGK'nın Resen Hesapladığı Prim Borcuna İtiraz SSİY/113. md 27.07.2022 25.07.2022 Asgari İşçilik Uygulamasından Kaynaklanan Borcun Kabulüne Dair Taahhütname SSİY/112. md 27.07.2022 25.07.2022 Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Orana İtiraz Asgari İşçilik Tespit

Komisyonunun

Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında

Yönetmelik/ 17. Md 27.07.2022 25.07.2022 Prim Borçlarının Ertelenmesi Talebi 5510/91. md 27.07.2022 25.07.2022 Denetim Elemanlarına İşyeri Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmesi SSİY/107. md 27.07.2022 25.07.2022

Sosyal güvenlik mevzuatına yönelik denetim ve kontrol işlemleri

Mali tatilin uygulandığı 1 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında SGK müfettiş ve denetmenleri tarafından sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesine yönelik tebligat gönderilebilecektir.

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması halinde, istenilen kayıt ve belgelerin en geç 27.07.2022 Çarşamba gününe kadar, son günün 21-25 Temmuz arasındaki bir güne rastlaması halinde ise, en geç 25.07.2022 Pazartesi gününe kadar, ibraz edilmesi halinde yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Mali tatil kapsamına girmeyen iş ve işlemler

İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmediğinden ilgili kanunlarda belirtilen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.