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2022 yılı sosyal güvenlik parametreleri

Resul KURT
Resul KURT İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK info@resulkurt.com

4857 Sayılı İş Kanunun 39. Maddesine göre 2022 yılında uygulanacak asgari ücret aylık 5.004,00 TL olarak belirlenmiştir. 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere günlük asgari ücret 166,80 TL olarak tespit edilmiştir.

2022 yılı asgari ücret artışı ile birlikte SGK prime esas kazancından, isteğe bağlı sigortaya, geçici iş göremezlik ödeneğine, borçlanma tutarlarından aile yardımına, cenaze ödeneğinden nakit ödenen yemek parasına kadar pek çok kalemde artış oldu. Öte yandan GSS prim borcu, Askerlik ve doğum borçlanmasında da yeni rakamlar belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022 yılında verilecek emzirme ve cenaze ödenekleri ile prim kesintisinden muaf tutulacak nakit yemek ve aile yardımı tutarlarını belirledi.

2022'de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen cenaze yardımı 1.250 liraya yükseldi. En düşük rapor parası ise ayakta tedavilerde 79.50 TL oldu.

 

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