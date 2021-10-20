2022’de zemheri yaşamamak için...

Belirsizlik ve güvensizlik, iş ve girişim dünyasının hiç sevmediği bir ortam. Yeni bir faiz indirimi belirsizliğinin toplumda zemheri yaşanmasına yol açmasından korkuluyor...

21 Ekim’de Merkez Bankası PPK toplantısında alınacak faiz kararı beklenirken, görüştüğüm bir akil iş insanı, “Alınacak karar zaten zor geçecek gibi gözüken 2022’yi daha da zor hale getirmemesi ve sabit gelirlilere zemheri yaşatmaması için yeni bir faiz indirim kararı alınmaması gerektiğini açıklıkla gösteriyor” dedi.

Bir başka sanayiciye ‘’Geçen ayki faiz indiriminin etkisi ne oldu?‘’ sorusunu yönelttiğimde aldığım yanıt şu oldu:

-Piyasalarda bilinmezlik ve belirsizliğe neden olduğu için karışıklık ve sorun yarattı. Ne sonuç vereceğini göremediğimiz için, nasıl tepki vereceğimizi bilemeden bekle gör sürecine girdik. Şimdi bu olumsuzluğu yaşıyoruz..

“Peki, çevrenizde birçok ihracatçı var. Bu dolar yükselişinde onlar ihracatlarını artırmadılar mı?” sorusuna aldığım cevap “Yararlananlar var. Ama farklı baskılar da oluyor. Bir konfeksiyon firmasına mal sattığı bir İtalyan firması yazı göndermiş ‘Doların değeri yükseldi, parça başı fiyatınızda indirim yapın demiş' cevabını veriyor. Ekliyor: Önemli olan piyasanın kendi dengesi. Denge, nereden ve ne nedenle bozulursa bozulsun, bu bizi belirsizliğe itiyor, karar almamızı zorlaştıran bir duruma neden oluyor.”

Merkez Bankası eski Başkanlarından Durmuş Yılmaz’a, yarınki toplantıdan ne beklediğini sorduğumda, “Faizin artırılmaması gerekirken, 25 ya da 50 baz puan düşürülecek gibi görünüyor, bu da yangına benzin dökmek gibidir. Bu düşüş olursa, enfl asyonun düşme olasılığı tümden ortadan kalkar” değerlendirmesini yapıyor.

Belirsizlik ve güvensizlik, iş ve girişim dünyasının hiç sevmediği bir ortam. Durum iş dünyası için böyle bir güvensizliğin çok açık varlığını gösteriyor.

2022’de toplumun büyük kesimine zemheri yaşatmaması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 21 Ekim PPK’sında yeni bir faiz indirimine gitmemesi, aksine politika faiz oranını arttırması gerekir.

Aklın beklentisi bu yönde, umarım tersi olmaz...

GÜNÜN NOTU :

Tire Süt Başkanı’ndan “Dolar, altın, faiz, CDS dördü birlikte artıyor. Bu bana Afrika atasözünü hatırlattı. Aslan, ceylan, sırtlan, zebra yan yana koşuyorsa, orman yanıyor demektir” mesajını aldım. İçinde bulunduğumuz durum bu…