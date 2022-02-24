2022’nin ikici buluşması tekstil ve otomotiv ekosisteminin başkenti Bursa’da!

Özlem DALGA

DFDS Kurumsal İletişim Müdürü

DFDS Akdeniz İş Birimi ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesini, Dünya Gazetesi’nin desteği ile Anadolu’daki iş dünyası ve kadın ihracatçılarla buluşturan paneller serisi hız kesmeden sürüyor. Dijital paneller serisi bu kapsamda tekstilin başkenti Bursa’daki ihracatçılarla yeniden buluştu.

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Hakan Güldağ ile yönettiğimiz dijital paneller serisinin “Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” ‘nın bu yıl ikinci durağı olan Bursa buluşmasında; Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Epsa Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir ile birlikte DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, panelist olarak yer aldılar. Panelde katılımcılar, 85 milyona yaklaşan nüfusumuzun yüzde 50’sinin kadın olduğunun, kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 34,2, kadın istihdam oranının ise yaklaşık yüzde 29,4 oranındayken, kadın girişimcilerin oranının Bursa’da yüzde 9-10 arasında yer aldığının altını çizdiler ve bu oranın nasıl artırılabileceğini masaya yatırdık. TÜİK 2021 son çeyrek işgücü istatistiklerine göre 1.329.000 işverenin 190.000’i kadın olup kadın girişimcilerin oranı %14’ün üstüne çıktı.

Kadın İçin Taşıyoruz projesi ile 45 proje partneri, 23 taşıma

DFDS ve KAGİDER, 2022 yılında da projenin desteklediği kadın ihracatçı ve girişimci sayısını artırmaya çalışırken, sektörde projeye destek veren lojistik partnerlerin sayısı GEFCO firmasının katılımıyla 45’e ulaştı. Proje kapsamında lojistik çözüm ortakları olarak projeye dahil olan kadın girişimcilere, ücretsiz taşıma ve lojistik mentorluk desteği ile kabaca yüzde 30’luk oranda maliyet kalemlerinin karşılanması da sağlanarak kadın girişimci sayısının artmasına çalışılıyor. Kadın için Taşıyoruz projesi kapsamında 2022’de kadın girişimcilere en çok zorlandıkları, sigorta, gümrükleme, pazarlama, depolama alanlarında yeni çözümler sunulacak. Kadın girişimcilere sunulan tüm çözümlerin yanı sıra 360 derece iletişim ile kadın istihdamını artırmak için de çalışılıyor. Sektörde öne çıkan derneklerle kadın istihdamını arttırmaya yönelik sertifikasyon ve eğitim çalışmalarına hedefleniyor.

Bursa 35 milyar dolar ihracat hedefliyor

Panelde konuşan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Türkiye’nin toplam ihracatının geçtiğimiz sene 225 milyar dolar seviyelerine geldiğinin altını çizerken, bu miktarın 31 milyar dolarına yakınının koordinatörlüğünü yaptığı Bursa İhracatçılar Birliği’ne ait olduğunu gururla paylaştı. Sadece otomotiv sektörü değil, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon, makine sektörleri ile başlı başına endüstriler olarak Bursa’nın 2022 sonunda 35 milyar dolar ihracata ulaşacağını ve ilerleyen dönemde yeni sanayi bölgelerinin eklenmesi ile ihracatlarının 50 milyar dolara ulaşabileceklerini aktardı. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, özellikle pandemi sürecinde Türkiye’nin ekonomisinin lokomotifinin ihracat olduğunu gördüklerini belirtirken, ihracatın artan bir ivmeyle devam ettiğini belirtti. Derneklerinin üyelerine ve girişimcilere pazar bulma konusunda, müşteri getirme konusunda veya ürünlerini satma konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını da ekledi. Epsa Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir de toplantıda karşılaştıkları sorunları ve verilen desteklerin önemini vurguladı.

Bursa’nın ihracat potansiyeline destek

DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa ise panelde Bursa’nın ihracatına nasıl destek verdiklerine dair şöyle konuştu: “DFDS olarak bizim Yalova’dan hem İtalya’ya Trieste ve Bari limanlarına, hem Fransa’ya Sete limanına hatlarımız var, sene boyunca haftalık düzenli seferlerimize devam ediyoruz. Bursa’nın ihracatının gelişmesiyle biz de hatlarımızda yeni yatırımlar gerçekleştirerek yeni aksiyonlar almaya devam edeceğiz. DFDS olarak, Bursa’nın ihracat potansiyelini artıracağını düşünüyoruz.”