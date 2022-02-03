2022’nin ilk buluşması ihracatta liderliğe koşan İzmir’de!

Özlem DALGA

DFDS Kurumsal İletişim Müdürü

Türkiye'nin ihracatında önemli mesafelerin ve tarihi başarıların kaydedildiği 2021 yılını rekor ihracat rakamları ile geride bıraktık. Bu dönemde Türkiye'nin ihracatını yıllık bazda yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara ulaştı, ülkenin küresel ihracattan aldığı pay da ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı. İhracatta zirve yılını geride bırakırken bu olumlu gidişatı 2022’de sürdürebilir kılmak için nasıl bir politika izlenmesi gerektiğini ve kadın girişimcilerin ihracattaki payının nasıl artabileceğini masaya yatırmaya devam ediyoruz.

Dünya Gazetesi’nin desteği ile Anadolu’daki iş dünyası ve kadın ihracatçılara tanıtılmaya 2022 yılında da devam ediyor. DFDS Akdeniz İş Birimi’nin KAGİDER iş birliği ile hayata geçirdiği “Kadın İçin Taşıyoruz” projesini, Anadolu’daki kadın ihracatçılarla buluşturan dijital toplantıların 2022 yılı ilk toplantısını İzmir’de gerçekleştirdik. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve yazarı Hakan Güldağ ile yönettiğimiz dijital paneller serisinin “Kadın İçin Taşıyoruz- Anadolu Buluşmaları” ilk durağı olan İzmir buluşmalarında; Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, Güloğlu Plastik Genel Müdürü Gülçin Güloğlu ve DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, panelist olarak yer aldılar. Panelde Kadın girişimci ve ihracatçılara dair rakamlara daha iyi ulaşılması gerektiği tespitine vardık. EBSO Başkanı Ender Yorgancılardan Ege Bölgesinde bir dahaki buluşmamızda bölgedeki kadın ihracatçı rakamlarını takip etme sözü aldık. Panelistler projenin kadın girişimcilerin dış pazara açılmaları için yarattığı büyük fırsatın altını çizdiler.

Proje 2022’ye, 44 partner ve 22 taşıma ile başlıyor

2022 yılında projenin desteklediği kadın ihracatçı ve girişimci sayısını artırmaya çalışırken sektörde projeye destek veren lojistik partnerlerinin sayısı Greenlog firmasının katılımıyla 44’e ulaştı. Lojistik çözüm ortakları olarak projeye dahil olan kadın girişimcilere, ABC Lojistik, Alişan Lojistik, ALC Lojistik, Arcese, Ares Lojistik, Atom Uluslararası Nakliyat ve Lojistik, BKM Lojistik, Borusan Lojistik, Bulung, CMA International, Çobantur Boltas, Deneks, Denko Lojistik, DSV Lojistik, EBAM Uluslararası Taşımacılık, Ekol Lojistik, Eyüp Lojistik, Fırat Uluslararası Taşımacılık, Frigo Nevnak, Fullsped Uluslararası Taşımacılık, Galata Taşımacılık, Globelink, Greenlog, Günaydın Nakliyat, Hellmann, Hüner Lojistik, İkra Lojistik, İsa Çani Uluslararası Taşımacılık, Latifoğlu Gemi Acenteliği Nakliyat Ltd.Şti, Mars Lojistik, Pace Lojistik, Rentrans Lojistik, Reysaş Lojistik, Sağlık Lojistik, Sarp Intermodal, SCSLOG, Sun Lojistik, Sultantur, TCT Lojistik, Tetnak, Transaktaş, Transtaş, Turtrans, VİP Transport, gerek mentörluk gerek ücretsiz taşıma konusunda “Kadın İçin Taşıyoruz” proje kapsamında destek veriyor.

Sürdürülebilir destek

Panelde konuşan DFDS Akdeniz İş Birimi Satış ve İş Geliştirme Direktörü Önder Başboğa, “Şu ana kadar 13 kadın girişimcimizin ihracat ürünlerinde toplam 21 taşımasını proje kapsamında Avrupa ve Kuzey Afrika’ya taşıdık. DFDS Akdeniz İş Birimi olarak kadın girişimcilerimizi desteklemekle kalmıyor aynı zamanda DFDS olarak global düzeyde lojistik sektöründe güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek için çevreci ve yenilikçi çözümler üreterek girişimcilere destek sağlıyoruz. Bu doğrultuda, DFDS olarak 2030 yılında karbon emisyonlarını %45 oranında azaltmayı hedefliyoruz.” dedi

Navlun yüksek seyrediyor

Panelde en çok merak edilen bir diğer konuda navlun fiyatlarının 2022’de yüksek seyrinin devam edip etmeyeceği idi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, navlun fiyatlarında gerileme beklemediklerinin altını çizdi. Önder Başboğa ise navlunla ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi: “Navlunla ilgili artışlar devam ediyor ancak DFDS planlamalarını önceden gerçekleştirdiği için navlun fiyatlarını sabit tutuyor. Bu kapsamda aslında projemiz dışında da Türkiye’deki tüm girişimciler için önemli bir destek sağlamayı sürdürüyoruz.