2022’nin ilk çeyreğinde ne olacak?

✔ Faiz kararı da, ortaya çıkan ilk sonuçlar da beklendiği gibi.

✔ Pek anlam verilemeyen ise 2022'nin ilk çeyreğinde önemli adımlar atılabileceğinin belirtilmesi. Sahi önümüzdeki çeyrekte ne olursa ne yapılacak?

Merkez Bankası, tamam, rahat olun; herkes biliyor ki daha öncekilerde olduğu gibi bu faiz indiriminde de sizin bir dahliniz yok, olsa olsa en fazla bu karara imza atmakla eleştirilirsiniz; o da çok yanlış ama neyse... Biliyoruz ki faizi yüzde 14’e aslında siz düşürmediniz; siz, faizin yüzde 14’e düşürüldüğünü açıkladınız. İyi güzel de, bu açıklamanın metnini de başkaları yazmadı ya, bu metni siz kaleme almadınız mı? Yazılan metni toplantı odasında ekrana yansıtıp üstünde konuşmadınız mı? O metin ne öyle, ne demek istediniz bazı cümlelerde!

Biz açıklamada yer alan şu cümleyle neyin kastedildiğini anlayamadık:

“...Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir...”

Sahi ne demek “geniş kapsamlı politika çerçevesinin gözden geçirilmesi”... Üstelik ağdalı bir cümle!

Ucu açık, her anlama gelebilecek bir ifade.

Ne gereği var bir dizi spekülasyona yol açabilecek böyle bir ifadenin!

Aslında boksörün gardını alması gibi bir durum mu var, bize mi öyle geliyor?

Yani ilk çeyrekte “fiyat istikrarının sürdürülebilir zeminde yeniden şekillenmesi” için bir şeyler mi yapmak gerekecek, hazırlık buna mı?

“Hani olur da olumsuz sonuçlar ortaya çıkarsa o zaman politika çerçevesini gözden geçiririz” mi demek istiyorsunuz?

Bizim anlayabildiğimiz bu.

Gözden geçirileceklerin kapsamında ne var?

Bir söyleseniz de hazırlıklı olsak!

Örneğin faiz artışı mı, buna mecbur kalabiliriz mi diyorsunuz? İyi ama böyle yaparsak “yeni ekonomi modeli”ni rafa kaldırmış olmaz mıyız? Çok erken değil mi, daha bu modeli yeni anlamaya başlıyoruz.

Yoksa tümüyle başka adımlar mı, neler örneğin?

Başka? Başka neler var kafanızda?

Pek bir şey yok da “O gün gelince ne uygun görülürse” mi diyorsunuz?

Siz bunları düşünedurun, gelecek yılın ilk çeyreğine hazırlık yapın; ama bu arada aman dikkat edin, hasta doktorun “Ne yersen ye” diyeceği duruma yaklaşıyor!

İlk paragrafı okuyan "Faiz artırılmış" der!

Futbol maçlarını yorumlayanlar zaman zaman şöyle bir değerlendirme yapar:

“Sonucu bilmeyen şu maçı izlese, şu oyunu izlese, beyazlı takımın kırmızılı takımı yendiğini zanneder, oysa tam tersi oldu...”

İşte Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamayı okumaya başlayanlar da, eğer faiz indirimi yapıldığını bilmese, ilk paragrafı bitirdiklerinde “Merkez Bankası faiz artırmış” der.

Yazılanları tekrara gerek yok.

Açıklamanın birinci paragrafı...

Söylenen özetle şu:

“Tüm dünyada enfl asyon yükseliyor, ekonomik sıkıntı var...”

Söz konusu paragrafın sonunda da şu görüşe yer veriliyor:

“Gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürüp varlık alım programlarına devam etmektedir.”

Herkes gözünü FED’e dikmişti ve FED daha önceki akşam varlık alımını azaltacağını söylemedi mi? Bu bilgi tartışmaya açık olmayacak kadar net de acaba yorumlarken kelime oyunu mu yapılıyor?

Merkez Bankası’nın söylediği doğru; tabii ki varlık alımı devam ediyor. Ama FED varlık alımını giderek azaltıyor. Bunu görmezden mi geleceğiz yani?

Hemen hemen tüm ülkeler dünyadaki gelişmeleri dikkate alıp önlem olarak faiz artırıyor, biz ise gelişmiş ülke merkez bankalarının, özünde FED’in azaltılıyor olmakla birlikte devam etmekte olan varlık alımına bel bağlamış vaziyette faiz indirimine gidiyoruz. FED’e bel bağlıyoruz da son faiz indirimlerimiz paramızın değer yitirmesini önlüyor mu, nerede!

Enflasyonu kasımda kur yükseltmişse...

Merkez Bankası kasım ayındaki fiyat artışında döviz kurundaki yükselmenin etkili olduğu görüşünü yine dile getirdi. Şimdi Merkez Bankası’na bir hatırlatmada bulunalım...

Dolar, ay ortalaması bazında kasımda ekime göre yüzde 15 arttı. Aralıkta kasıma göre oluşacak artış ise en az yüzde 38 olacak, belki yüzde 40’ı bulacak.

Merak ediyoruz; yüzde 15 kur artışı fiyatların yükselmesinde önemli bir rol oynamışsa, yüzde 40’ı bulacak bir artış fiyatları ne yapar, ne yapıyordur; Merkez Bankası acaba bunu düşünüyor, hesaba katıyor mu?

Tabii ki katmıyor. Öyle olsa dün faiz indirimi kararına karşı bir direnç görürdük.