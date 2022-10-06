2023 asgari ücreti tartışılırken…

Cumhurbaşkanı’nın ‘Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklaması, Ocak’ta asgari ücretin 7.400-7.700 liraya çıkacağı tahminlerine neden oldu.

Eylül’de yıllık enflasyonun yüzde 83 seviyesini görmesi, 2023 Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zammın konuşulmasına neden oldu. Cumhurbaşkanının kabine toplantısında bakanlara, ”Bu böyle olmaz. Asgari ücreti, güncelleyip zam yapmamız lazım. Sabit gelirli vatandaşlarımızı enflasyonun altında bu kadar ezdiremeyiz” dediği Ankara’da kulislere yansıdı. Cumhurbaşkanı toplantı çıkışında “Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkisi nedeniyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımlar attık/atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına kadar tüm kesimlerin gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermeye kararlıyız” açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine uzmanlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda zammın yüzde 35-40 arasında olabileceğini söylemeye başladılar. Geçen yılsonu ve Temmuz ara zammıyla 5 bin 500 liraya yükseltilen net asgari ücretin, yılbaşında yüzde 35-40 artışla 7.400 -7.700 lira civarında olacağını öngördüler.

Bir sosyal siyaset uzmanı bana, “Aslolan asgari ücret artışı değil, enflasyonu düşürüp, alım gücünü artırmaktır. 2005’te 350 lira olan asgari ücretin Temmuz ara zammıyla 5.500 liraya yükseltilmesine karşın, çalışanların alım gücü enflasyona yenik düşüyor. Esas sorunun alım gücü olduğunu bilerek enflasyonu/pahalılığı frenleyerek alım gücünü artırmak gerekir. Çalışanlar ancak o zaman rahatlayıp refaha ulaşır. Enflasyonist ortamda ücret artışları sürekli eriyerek zamlara yetişemez” değerlendirmesini yaptı. Ücret artışının bir yönünün işverene binen yük olduğunu, her yılsonunda hesaba katılması gerektiğini söyledi.

2023 Ocak ayının asgari ücret zammı konusu tartışılırken, soruna çok yönlü yaklaşılması gerektiği düşüncesine vardım. Zira asıl sorun asgari ücret artışı değil, pahalılığın önlenerek satın alma gücünün artırılması….

GÜNÜN SÖZÜ:

2005 yılından bu yana asgari ücret toplamda 17 kez artırılmış….