2023 seçimleri ve Z kuşağının önemi

2023 seçimlerinde 64 milyon seçmenin 18 milyonunu oluşturan, yüzde 16’sı ilk defa oy kullanacak Z kuşağından oluşuyor. Bu da siyaset sahnesindeki önemlerini ortaya koyuyor. Partiler seçim döneminde bu kitle için özel politikalar geliştirmeli.

2023 seçimlerinde 64 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bu rakamın 13 milyonunu, yani yüzde 16’sını Z kuşağının oluşturacağı hesaplanıyor. 2018 seçimlerinde oranı yüzde 7 olan Z kuşağı seçmeni, 2023’te yüzde 16’ya yükselecek, seçimlerde çok daha etkin rol oynayacak. Gazetemiz Ankara Meclis Muhabiri Canan Sakarya’nın haberinde 24 Mart tarihinde yapılacak AK Parti Büyük Kongresi’nden önce kabine değişikliği yapılması öngörülüyor, daha sonra da parti yönetiminin yenilenmesi söz konusu olabilir. Böylece 2023 seçimlerine gidecek kadronun oluşturulacağı bilgisi yer alıyor. AK Parti kongrelerinde 81 ilin 25’inin il başkanları değiştirilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti yönetiminde gençlerin daha fazla yer alacağını belirtiyor.

Z kuşağının 2023 seçimlerindeki önemi konusunu araştırmacılar da vurguluyor. Gezici Araştırma Yöneticisi Murat Gezici, Z kuşağının oy tercihlerinden söz ederken, bu gençlerin yüzde 87,5’inin, anne babalarının tercih yönlendirmelerine uymayacaklarını söylediklerini aktarıyor. Bu gençlerin daha çevreci, daha merhametli, daha hassas, daha bilinci açık olarak tercihlerini dile getireceklerini dile getiriyor. Sosyal medya kullanımlarına dikkat çekerek, yüzde 76’sının instagram’da yer aldığını, yüzde 28’inin youtube kullandığını, twitter kullananların oranının ise yüzde 37 olduğunu belirtiyor. Bunun da oy kullanma tercihleri açısından önemli olduğunu vurguluyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, son dönemde sık sık Z kuşağı üyeleri ile bir araya gelerek onlarla diyalog kuruyor, görüşlerini alıyor. İyi Parti, DEVA ve Gelecek Partililer de Z kuşağının öneminin altını sürekli olarak çiziyor.

Bütün bu gelişmeler, 2023 seçimlerinde Z kuşağının büyük bir etkisi olacağını, siyasi partilerin 2023 seçimi propagandalarında bu konuya önem vereceklerini gösteriyor. 2023’te oy kullanacakların yüzde 16’sının, ilk kez oy kullanacak Z kuşağı tarafından oluşturulması etkileyici bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun siyasi partilerce dikkate alınacağını düşünüyorum…

GÜNÜN NOTU:

Kuzey Kore Lideri’nin kardeşi Kim Yo-jong, ABD Başkanı Biden’a ‘bela çıkarma’ uyarısı yaptı.