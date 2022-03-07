2023 seçimlerine giderken Kabine ve siyasi partilerde kadrolar gözden geçiriliyor 

2023’de yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gerek Kabinede gerekse siyasi partilerde kadrolar yeniden gözden geçiriliyor. Son değişikliklerle Kabinede siyasi deneyimi olan isimler ağırlık kazanmaya başlarken, bu değişimin önümüzdeki dönemde yeni bakanlarla sürmesi bekleniyor.

Şubat ayında Adalet Bakanlığı’na Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ’ın, Mart ayında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yerine Vahit Kirişçi’nin getirilmesiyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 10 Temmuz 2018 tarihinde kurulan ilk kabinesinde değişen bakan sayısı 8’e ulaştı. Kabine değişikliğinin önümüzdeki süreçte de en az 2-3 bakan ile sürmesi bekleniyor.

Uzun zamandır bölünecek bakanlıklar arasında adı geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Kültür ve Turizm Bakanlıkları olarak ikiye ayrılacağı bugünlerde yeniden dile getirilmeye başlandı. AK Parti kulislerindeki beklenti; Turizm Bakanının yerini koruması, Kültür Bakanlığı’na yeni bir ismin atanması yönünde.

AK Parti milletvekillerinin uzun zamandır bürokrasi ve özel sektörden gelen bakanların, Meclisle ve vatandaşla olan ilişkilerinin zayıf olduğu, seçim bölgelerindeki sorunların çözümü konusunda yetersiz kaldıkları noktasında eleştirileri bulunuyor. Bu konudaki sıkıntıların Cumhurbaşkanı ile buluştukları toplantılarda da dile getirildiği biliniyor. Tarım ve Orman Bakanı’nın değişmesi, AK Parti kulislerinde bu konudaki talepler ve şikayetlerin karşılık bulması olarak değerlendiriliyor.

İYİ Parti’de ‘A takımı’ değişiyor

İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda bir süredir beklenen değişimin bu ay içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında 25-26 Şubat tarihlerinde İstanbul’da Genel İdare Kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen proje kampında ekonomiden, sosyal politikalara kadar çok geniş bir yelpazede tamamlanan, üzerinde çalışılan ve önümüzdeki dönem için gündeme alınacak projeler masaya yatırıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in bu kampın ardından performans değerlendirmesine giderek bir süredir beklenen değişimi gerçekleştirmesi bekleniyor. İYİ Parti’de en son yapılan değişiklikle Bingöl’de bir vatandaşa küfreden Lütfü Türkkan Grup Başkanvekilliği görevinden alınarak, Erhan Usta Grup Başkanvekili oldu. Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın TBMM Grup Başkanvekilliği görevine seçilmesinin ardından boşalan Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine ise Prof. Dr. Bilge Yılmaz getirildi. İYİ Parti kulislerinde 2023 seçimlerine giderken Genel Başkan Akşener’in parti yönetiminde değişikliğe gitmesinin sürpriz olmayacağı belirtilirken, ekonomi kadrolarının yerini koruyacağı dile getiriliyor.