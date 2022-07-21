2023 seçimlerinin 2 büyük gücü…

2023 seçimlerinde 64 milyon seçmenin oy kullanma hakkı var. Bu seçmen sayısının yüzde 16’sını, yani 18 milyonunu gençler oluşturuyor. Buna 13,6 milyon emekliyi eklediğimizde, 31,6 milyon seçmen toplamın %48’sini oluşturarak, 2023 seçimlerine ‘’damga vuracak‘’ özellik taşıyor. Bu nedenle seçim kampanyalarında bu iki gruba yönelik sloganların ağırlıklı olacağını düşünüyorum.

Son zamanda muhalefet ve iktidarın bu yönde attıkları adımlar böyle düşünmeme yol açtı… Kapıyı CHP Lideri Kılıçdaroğlu açtı. 10 Temmuz günü gençlere, “KYK borçlarını ödemeyin. İktidara gelince faizlerini sileceğiz. Anaparayı da iş bulduğunuzda ödeyeceksiniz” açıklamasını yaptı.

15 Temmuz Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KYK kredisi alan gençleri faize kurban etmeyiz. Kabine toplantısından sonra açıklama yapacağız” dedi. 18 Temmuz günü KYK faizlerinin silindiği ve sadece anapara ödemesi yapılacağı kararı alındığını açıkladı. Üniversitede okuyan 5,5 milyon genci ilgilendiren KYK konusuna böylece ‘’nokta’’ konulmuş oldu.

Bu konunun ardından uzun süredir Cumhurbaşkanı’nın muhalefet ettiği emeklilikte yaşa takılanlar, kısa adıyla EYT’liler konusu gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 19 Temmuz günü yaptığı açıklamada “EYT’liler konusunda çalışmalarımız devam ediyor. En uygun formülü araştırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Emeklilikte yaş sınırına takılan yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren EYT konusunun çözüleceğini, ilk olarak 2021 yılında AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu dile getirmişti. Cumhurbaşkanı karşı çıkınca, EYT Federasyonu Başkanı Gönül Özüpak, ”5 milyon EYT’li bunun cevabını seçimlerde verir” demişti. Bakan Bilgin’in 19 Temmuz açıklaması, EYT Federasyonu uyarılarının dikkate alındığını ortaya koyuyor.

Verdiğim örnekler, 2023 seçimlerinde propaganda döneminde hayat pahalılığının yanısıra, seçmenlerin yüzde 48’ni oluşturan gençler ve emeklileri kapsayan konuların çok fazla öne çıkacağını gösteriyor.

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