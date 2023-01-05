2023’te CEO’ların gündemi nasıl olacak?

2023, CEO’lar için son derece zor bir sene olacak. Fırtınalı denizlerde kaptanlık becerilerinin sergileneceği bu senenin önemi riskler kadar fırsatları da barındırması. 2023’te doğru konulara odaklanan ve iyi kararlar alan CEO’lar şirketlerinin gelecek 10 senesine de damga vurmuş olacaklar. 2023’te dört ana konu ön plana çıkıyor.

Büyüme

Bu sene diğer senelerden farklı olarak büyümenin kalitesi de ön plana çıkıyor. Kârlı ve sağlıklı nakit akışları sağlayarak büyüme önemli bir meydan okuma olacak. Elbette büyümenin nasıl finanse edileceği de kalitesini belirleyecek diğer bir faktör.

Finansmana erişimin zor ve maliyetli olduğu bu dönemde, CEO’lar için büyümenin, inovasyon yoluyla rakipler ile farklılaşarak, fiyat rekabeti dışında stratejiler ile gerçekleştirilmesi ideal durum. Ayrıca AB ve ABD’deki resesyon beklentileri, enflasyon, jeopolitik çatışmalar da büyüme planlarında çok dikkate alınması gereken durumlar. Yüksek borç-özsermaye oranları ve finansmana erişim zorlukları CEO’ları cirosal büyümede hız kesmemeye yöneltecek. Bunu yaparken satış-üretim-finans saç ayaklarının dengeli olmasına dikkat edecekler.

Müşteri odaklılık

Müşteri memnuniyetini, sadakatini ve yeni müşteri kazanma oranlarını artırmak, her CEO için temel öncelikler arasında yer alıyor. Bunu sağlamak için şirketlerin, iş modellerine, değer önerilerine, değer zincirlerine ve müşteri deneyimine eleştirel olarak ve veri analitiğinden faydalanacak şekilde bakabilmeleri gerekiyor. Şirket süreçlerinin müşteri deneyiminden geriye doğru tüm süreçlerde iyileştirilmesi ve mümkünse dijitalleştirilmesi önemli bir kazanım olacak.

Yetenek yönetimi ve kurum kültürü Bu konu, her sene daha da üst sıralara çıkıyor. 2025’ten itibaren ajandada ilk iki sırada olması bekleniyor. Yetenekleri bulmak, onları şirketinize çekmek, geliştirmek, elde tutabilmek ve işveren markasını doğru konumlamak kritik bir iş meselesi haline geldi. Özellikle yüksek turnover nedeniyle bu süreçleri iyileştirmek hayati önemde. Her şirketin yetenek yönetimi konusunda mevcut durumunu tespit edip, güçlü bir yetenek yönetimi uygulamasına doğru ilerlemesi gerekiyor. Yetenek yönetiminin, geleceğin gerektirdiği dijital ve kişisel becerilerini kazandırmaya odaklanması önemli. Yine diğer bir önemli konu da kurum kültürü olacak. CEO’lar değişen dünyada, hızlı, esnek ve çevik örgütler oluşturmak için işe önce kültürden başlamaları gerektiğini biliyorlar. Yüksek turnover oranları bize yeni kuşakların işe ve çalışma hayatına bakışının değiştiğini gösteriyor. Şirketler, yetenekleri yakalamak ve elde tutmak için kültürlerini, yeni dönem ile uyumlu hale getirmeliler.

Sürdürülebilirlik ve ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) uygulamaları

Şirket operasyonlarının çevre üzerindeki etkileri nasıl yönettiği, enerji kullanımı, atık yönetimi politikaları, net sıfır emisyon, biyoçeşitlilik ve iklim krizine yönelik etki ve çabalar CEO’ların gündemlerinde üst sıralara doğru çıkıyor. Sosyal tarafta ise çalışanlar, çalışma standartları, veri koruma, müşterileri doğru bilgilendirme, sağlık ve güvenlik, yerel topluluklar üzerindeki etkiler, sosyal destekler, çalışan çeşitliliği, eşitlik ve kapsayıcılık vb. konular yer alıyor. Yönetişim ise tüm paydaşlara yönelik hesap verebilir, şeffaf, adil ve sorumlu yönetim anlayışlarının oluşturulmasını gerektiriyor. Yönetim kurulu ve icra yapılanmaları, komiteler, iç denetim ve iç kontrol sistemleri, kamuoyuna, devlete ve finansal kuruluşlara raporlamaların doğruluğu, düzenlemelere uyum ve hissedar haklarının korunması gibi konuları içeriyor.